Sức hút từ căn hộ đa giá trị tại trung tâm phố biển Quy Nhơn

Trong số đó, dòng căn hộ Dual-life City Apartment (không gian sống kép - sở hữu linh hoạt) tại dự án Q1 Tower, tòa tháp biểu tượng cho chuẩn mực sống mới tại trung tâm phố biển được khách hàng ưa chuộng hơn cả, đang vươn lên dẫn nhịp đầu tư trên thị trường.

Căn hộ 4 giá trị chuẩn mực, 3 ưu điểm vượt trội: cận thị, cận biển, cận trung tâm

Theo dữ liệu của Hội môi giới BĐS Việt Nam, thị trường căn hộ chung cư tại khu vực Trung Trung Bộ đang phục hồi mạnh mẽ với tổng cộng 19 dự án được chào bán, cung ứng 2.919 căn hộ ra thị trường. Trong đó, Quy Nhơn dẫn đầu nguồn cung mới với hàng loạt các dự án căn hộ cao cấp đủ điều kiện mở bán như Altara Residences, Simona Heights, The Sailing, Q1 Tower.

Điểm chung và cũng là ưu điểm hấp dẫn nhất của nguồn cung căn hộ mới trên thị trường Quy Nhơn nằm ở vị trí các dự án. Tất cả các dự án đều có vị trí thuộc khu vực trung tâm Quy Nhơn, nơi đông đúc dân cư hiện hữu và giàu tiềm năng phục vụ du lịch.

Trong số đó, Q1 Tower nổi trội hơn cả do nằm ở phường Quy Nhơn Nam - một trong hai phường trung tâm nhất Quy Nhơn sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Gia Lai và trở thành thủ phủ mới của tỉnh giàu tiềm năng nhất duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

"Từ kinh nghiệm bán thành công hàng vạn sản phẩm trong hơn 10 năm qua ở khắp các địa phương trong cả nước, chúng tôi đúc kết 4 yếu tố làm nên giá trị chuẩn mực của một sản phẩm BĐS tiềm năng đó chính là: vị trí, chất lượng sản phẩm (thiết kế, công năng, chất lượng xây dựng), tiềm năng tăng giá và uy tín của Nhà phát triển dự án. Cả 4 yếu tố này đều hội tụ đầy đủ tại dự án Q1 Tower Quy Nhơn", bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group, đơn vị tư vấn và triển khai kinh doanh nhận định.

Q1 Tower - dự án căn hộ "cận thị, cận biển, cận trung tâm"

Nằm ở số 1 Ngô Mây, Q1 Tower sở hữu toạ độ trung tâm quý hiếm, kết nối giao thương và du lịch với 2 tuyến đường lớn nhất và đẹp nhất Quy Nhơn là đại lộ biển An Dương Vương và cung đường biển Nguyễn Tất Thành. Với địa thế này, từ dự án, cư dân tương lai có thể dễ dàng di chuyển tới các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học, chợ, trung tâm thương mại, phố cổ cũng như các địa điểm quan trọng khác như cảng Quy Nhơn, Ga Quy Nhơn, các địa điểm du lịch nổi tiếng... Đặc biệt, dự án cận kề công viên thiếu nhi, quảng trường biển Nguyễn Tất Thành, nơi thu hút khách du lịch cũng như người bản địa đông nhất Quy Nhơn, cư dân tương lai chỉ mất một hai phút có thể chạm chân xuống biển cũng như trải nghiệm cuộc sống sôi động, tràn ngập tiện ích ngay trước hiên nhà. Vị trí này cũng đem tới cho dự án lợi thế vượt trội mang tính truyền đời cho một sản phẩm BĐS đó là: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Q1 Tower cùng lúc sở hữu cả 3 lợi thế này khi cận thị, cận biển, cận trung tâm phố cổ.

Q1 Tower cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ cao cấp thuộc dòng sản phẩm Dual-life City Apartment, phong cách sống Resort Style Living - dòng sản phẩm đang được ưa chuộng tại các thành phố biển lớn trên toàn thế giới. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Wyndham Hotels & Resorts , được kỳ vọng sẽ định hình tiêu chuẩn sống mới tại đô thị trung tâm biển Quy Nhơn.

Nhà phát triển dự án Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) được biết tới trên thị trường BĐS toàn quốc và khu vực với hàng loạt các công trình biểu tượng, các dự án đô thị và khu phức hợp được người mua đón nhận và đánh giá cao. Đây chính là bảo chứng cho Q1 Tower vươn lên vị trí Top đầu các dự án căn hộ cao cấp nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Báo cáo khảo sát thị trường của VARS cũng cho thấy, phân khúc căn hộ trung – cao cấp đang là điểm sáng thị trường Quy Nhơn, với sức mua đến từ nhu cầu ở thực, đầu tư cho thuê và dòng tiền đổ về không chỉ từ các nhà đầu tư trong khu vực mà cả các nhà đầu tư phía Bắc, phía Nam.

Chuẩn mực sống mới tại trung tâm phố biển Quy Nhơn

Không chỉ sở hữu 4 giá trị chuẩn mực, 3 lợi thế vượt trội, sức hút Q1 Tower còn đến ở kiến trúc mang tính biểu tượng như những con sóng (với 39 tầng nổi, 3 tầng hầm) và không gian sống được kiến tạo đặc biệt, chưa từng có ở Quy Nhơn. Đó là mô hình căn hộ Dual-life City Apartment, không gian sống đôi kết hợp yếu tố sống nghỉ dưỡng và tiện ích đô thị. Các căn hộ Dual-life City Apartment được thiết kế vừa để sinh sống, làm việc, nghỉ dưỡng vừa có thể là bất động sản dòng tiền, khai thác cho thuê được ngay, lợi nhuận hấp dẫn hơn lãi suất ngân hàng, đồng thời là kênh tích sản tiềm năng, an toàn, giá trị.

Q1 Tower - nơi kiến tạo chuẩn mực sống mới

Các căn hộ tại Q1 Tower có tầm nhìn trực diện ra biển, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại cho gia chủ năng lượng tươi mới của đại dương mỗi ngày. Điều này hết sức quan trọng bởi theo các nhà khoa học những người sống gần biển có thể kéo dài tuổi thọ thêm trung bình 1 năm. Không khí ở biển trong lành, ít khói bụi mịn, tốt cho sức khỏe tim mạch và hô hấp.

Không gian sống đa năng, tiện ích all-in-one ngay trước hiên nhà tại Q1 Tower đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ giới trẻ tới các gia đình đa thế hệ, các gia đình trẻ và đặc biệt thích hợp với các chuyên gia quốc tế, lao động kỹ thuật cao sẽ sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn cũng như khu vực lân cận.

Ở góc độ đầu tư, Q1 Tower cũng được đánh giá cao bởi sản phẩm có tính đi đầu xu hướng đón làn sóng dịch chuyển dân cư cơ học sau sáp nhập địa giới hành chính cũng như đón cơ hội "vàng" từ sự bứt phá của thị trường du lịch song mức đầu tư lại hết sức hợp lý. Theo tiết lộ của đơn vị tư vấn triển khai, căn hộ Studio tại Q1 Tower có giá đầu tư chỉ từ nhỉnh 2 tỷ đồng, một mức giá vô cùng hấp dẫn.

"Thị trường căn hộ cao cấp đang rất thiếu những sản phẩm đa giá trị như Q1 Tower. Chúng tôi tin rằng khi sản phẩm ra mắt thị trường, sẽ kích hoạt một xu hướng đầu tư mới, khởi đầu cho chu kỳ thị trường căn hộ cao cấp tại trung tâm bứt phá và tăng trưởng với những dự án có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu thực và dẫn đầu xu thế đầu tư an toàn, lợi nhuận bền vững, tiềm năng tăng trị giá hấp dẫn trong tương lai", bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group khẳng định.