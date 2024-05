Sức mua giảm, loạt mẫu ô tô tiếp tục giảm giá mạnh cuối tháng 5

Báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 4 đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3/2024, tăng 9% so với tháng 4/2023.

Trong số 24.350 xe tiêu thụ trong tháng 4, có xe 17.258 du lịch; 6.815 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 11.983 xe, giảm 17% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.367 xe, giảm 3% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2024 giảm 11% so với 2023, trong đó xe ô tô du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28% so với năm 2023.

Dù cách hãng đã sử dụng nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá để kích cầu bán hàng nhưng sức tiêu thụ vẫn khá ảm đạm. (Ảnh minh hoạ)

Ước tính tồn kho ô tô đến nay khoảng trên 70.000 xe các loại, trong đó chủ yếu là xe sản xuất năm 2023. Vì vậy, thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đang tập trung đẩy hàng tồn.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2024, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ước đạt 44.772 chiếc với giá trị 919 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này giảm 17,6% về lượng và 24,2% về giá trị.

Trong tháng 4/2024, tổng cộng 38.200 chiếc ô tô mới, gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này giảm 6% so với tháng 3/2024 nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ước đạt 25.700 chiếc, tăng 3,6% so với tháng 3/2024 (24.800 chiếc) và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 88.300 chiếc, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 4/2024 ước đạt 12.500 chiếc, với giá trị 244 triệu USD. So với con số 15.860 chiếc và giá trị kim ngạch 330 triệu USD của tháng 3/2024, ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2024 giảm 21,2% về lượng và 26,1% về giá trị.

So sánh với cùng kỳ năm 2023, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2024 tăng 1,6% về lượng, nhưng giảm 15,1% về giá trị.

Điều này cho thấy, xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô trong thời gian gần đây là ưu tiên đưa về nước những mẫu xe giá rẻ, giá trị đơn chiếc trung bình chỉ 19.500 USD/chiếc (xấp xỉ 495 triệu đồng).

Giới chuyên môn trong ngành cho rằng, sức tiêu thụ ô tô đến thời điểm này vẫn ảm đạm khiến giới kinh doanh xe nhập khẩu có tâm lý dè dặt, hạn chế nhập ồ ạt. Hiện, nhiều hãng xe chủ động dời lịch ra mắt các sản phẩm mới sang cuối quý II/2024, tăng khuyến mại, giảm giá nhiều mẫu xe.

Các hãng xe tiếp tục giảm giá

Sau hàng loạt chính sách ưu đãi như giảm 50-100% lệ phí trước bạ (theo khung trước bạ 10%), giảm tiền mặt hoặc tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ được áp dụng với những khách hàng mua xe từ ngày 6/5 đến 31/5/2024 của Honda Việt Nam, các hãng xe và mẫu xe như CR-V, City, HR-V, Accord và Civic, sản xuất năm 2023 (VIN 2023), các mẫu xe này được giảm từ 50 – 250 triệu đồng.

Giảm giá mạnh nhất hồi đầu tháng 5 phải kể đến một mẫu xe của hãng Ford. Theo đó, dòng xe Ford Explorer được giảm lên đến 440 triệu đồng so với tháng trước, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống mức 1,999 tỷ đồng.

Cũng tham gia vào việc giảm giá niêm yết để kích cầu bán hàng là mẫu xe Hyundai Creta. Hyundai Creta giảm giá 40 - 41 triệu đồng, đưa mức giá khởi điểm thực tế của mẫu xe này còn 599 – 699 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Creta giảm giá niêm yết kể từ khi ra mắt.

Trong những ngày cuối tháng 5 này, người tiêu dùng không chỉ nhận được ưu đãi từ hãng, mà nhiều dòng xe còn được chính sách ưu đãi giảm giá từ các đại lý, nhà phân phối.

Cụ thể, mới đây, nhân viên tư vấn bán hàng ở khu vực miền Trung đang rao bán chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0 AT cao cấp với mức giảm giá lớn 125 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý phía Bắc cũng giảm 74 triệu đồng và tặng kèm phụ kiện tương đương 15 triệu đồng. Một đại lý phía Nam đang bán phiên bản Hyundai Elantra 2.0 AT màu trắng với giá giảm 65 triệu đồng.

Giá của phiên bản này hiện còn 604 triệu đồng, chỉ cao hơn một chút so với giá niêm yết của phiên bản tiêu chuẩn là 599 triệu đồng.

Cũng tham gia vào cuộc đu giảm giá, kích cầu tiêu dùng cuối tháng 5 là hãng Toyota. Theo đó, Toyota Raize đang được chào bán với mức ưu đãi 30-50 triệu đồng. Mức giá trên giúp Toyota Raize gia tăng thêm sức cạnh tranh với KIA Sonet bởi doanh số thời gian gần đây đang khá thấp.

Raize là mẫu xe ô tô giảm giá mạnh cuối tháng 5. (Ảnh minh hoạ)

Toyota Raize từng là mẫu xe "hot" ở Việt Nam vào năm 2022 khi liên tục bị bán chênh giá. Tuy nhiên, thời điểm này khi thị trường khó khăn, các đại lý lại tung ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ KIA Sonet, Hyundai Venue.

Mới đây, Volkswagen Teramont VIN 2023 tiếp tục giảm thêm 30 triệu đồng, đưa tổng mức giảm giá lên tới 430 triệu đồng so với giá niêm yết. Với mức giảm sâu, giá mẫu xe này chỉ còn 2,069 tỷ đồng.

Teramont trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất tối đa 220 mã lực là mô-men xoắn cực đại đạt 350Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.