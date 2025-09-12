Sun Bright đứng sau “Concert Quốc gia – Tổ quốc trong tim”: Kiến tạo ký ức cộng đồng, mở đường cho công nghiệp văn hóa Việt Nam

"Concert Quốc gia – Tổ quốc trong tim", diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, là minh chứng điển hình cho vai trò đó: Một sự kiện vừa mang tính chính luận, vừa bùng nổ cảm xúc nghệ thuật, quy tụ hơn 50.000 khán giả, trở thành ký ức chung về niềm tự hào dân tộc.

Đằng sau thành công ấy, Sun Bright – đơn vị sáng tạo và tổ chức sự kiện dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân – chính là "bộ não" vận hành, từ ý tưởng sân khấu, chiến lược truyền thông đến trải nghiệm khán giả.

Khi nghệ thuật trở thành ký ức tập thể

Theo bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Sun Bright, triết lý hoạt động của công ty là "sáng tạo để mang lại giá trị cho cộng đồng và tôn vinh bản sắc Việt". Với "Tổ quốc trong tim", đội ngũ không chỉ tổ chức một buổi hòa nhạc mà còn nỗ lực biến nó thành "ký ức tập thể" nơi nghệ thuật gắn liền tinh thần công dân.

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Sun Bright

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong du lịch giúp bà Hằng thấu hiểu giá trị của hành trình trải nghiệm; cùng với hơn 10 năm trong ngành sự kiện rèn cho bà kỷ luật và khả năng kết nối nguồn lực. "Khi kết hợp hai yếu tố ấy, cùng sự đồng hành chặt chẽ của Báo Nhân Dân, chúng tôi có cơ sở để triển khai một concert vừa mang tính chính luận, vừa giàu sức sáng tạo nghệ thuật", bà chia sẻ.

Thách thức lớn nhất: gắn kết nghệ thuật và chính luận

Tổ chức một chương trình "Concert" với tầm vóc quốc gia không chỉ là việc tập hợp ca sĩ hay dựng sân khấu, mà là làm sao để nghệ thuật truyền tải được tinh thần chính luận. Toàn bộ không gian Mỹ Đình được thiết kế theo bố cục V-shape, hệ thống ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh đều mang tính biểu tượng, khơi gợi sự cộng cảm.

Áp lực lớn nhất là thời gian và ngân sách: Mọi khâu dàn dựng, luyện tập diễn ra trong điều kiện gấp rút. Nhưng chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, dưới sự chỉ đạo của các đơn vị, đã biến áp lực thành động lực.

Hơn cả một concert: Một case study về công nghiệp văn hóa

Điểm làm nên sự khác biệt của "Tổ quốc trong tim" là cách tiếp cận mang tính hệ sinh thái. Bên cạnh sân khấu, chương trình có bộ merchandise riêng, chiến dịch "phủ đỏ Mỹ Đình" và chiến lược truyền thông tổng lực đa kênh.

"Merchandise không chỉ là áo hay kỷ niệm phẩm, mà là biểu tượng hóa trải nghiệm, để mỗi cá nhân mang theo một phần ký ức cộng đồng. Truyền thông đa tầng không chỉ để quảng bá, mà để công chúng tự kiến tạo câu chuyện của chính họ", bà Phạm Thị Hằng nhấn mạnh.

Ở góc độ chiến lược, đây là bước tiến mới: nghệ thuật không chỉ dừng lại ở thông điệp, mà được phát triển thành một hệ sinh thái giá trị – nơi sân khấu, truyền thông và trải nghiệm khán giả gắn kết, tạo thành vòng đời sự kiện kéo dài.

Tư duy "đa tầng" trong chiến lược marcom

Sun Bright áp dụng nguyên lý "đa tầng" cho chiến lược truyền thông – marketing (marcom) của concert:

Lớp thứ nhất – chính luận: Mọi thông điệp đều chuẩn mực, gắn với tinh thần Báo Nhân Dân chỉ đạo.

Lớp thứ hai – cộng đồng: Kích hoạt khán giả thông qua cơn sốt vé, "phủ đỏ Mỹ Đình", cùng hát Tiến Quân Ca… để công chúng trở thành một phần chương trình.

Lớp thứ ba – lan tỏa số: Khuyến khích khán giả biến trải nghiệm thành nội dung cá nhân, tự nhiên lan truyền trên mạng xã hội.

Cách tiếp cận này khiến mỗi khán giả không chỉ "đi xem" mà còn "tham gia" và "lan tỏa", biến một concert thành hiện tượng cộng đồng.

Mở rộng vòng đời sự kiện từ khoảnh khắc đến di sản

Không dừng lại ở một đêm diễn, Sun Bright cùng Báo Nhân Dân dự kiến đưa "Tổ quốc trong tim" ra rạp dưới dạng concert film, giữ lại giá trị như một "di sản tinh thần". Đây là cách mở rộng vòng đời sự kiện – từ khoảnh khắc ngắn ngủi thành ký ức bền lâu, đồng thời góp phần hình thành sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Ngay sau concert, Sun Bright tiếp tục tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", với điểm nhấn "95 năm Cờ Đảng soi đường". Tại đây, lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sự kiện và công nghệ, tạo trải nghiệm đa chiều cho công chúng.

Hướng đến "sản phẩm quốc gia" trong mắt bạn bè quốc tế

Bà Phạm Thị Hằng kỳ vọng "Tổ quốc trong tim" sẽ được nhớ đến như một ký ức văn hóa đặc biệt, và xa hơn, là bước khởi đầu cho một chuỗi giá trị mới: kết hợp du lịch, sự kiện, nghệ thuật thành sản phẩm văn hóa có thể xuất khẩu.

"Khi sự kiện kết hợp với du lịch và công nghiệp văn hóa, mỗi hoạt động không chỉ dừng ở trải nghiệm nhất thời, mà có thể trở thành điểm đến, trở thành ký ức và thậm chí là ‘sản phẩm quốc gia’ trong con mắt bạn bè quốc tế", bà Hằng nói.

Với tinh thần nghiêm cẩn, khiêm tốn và tận hiến, Sun Bright xác định hành trình này không phải cuộc đua ngắn, mà là một chặng đường dài hơi, nơi từng bước đi đều góp phần dựng xây sức mạnh văn hóa Việt Nam.