Sun Elite City: Khi hệ tiện ích trở thành “xương sống” của đô thị ven vịnh

Hệ tiện ích liên hoàn tại trung tâm vịnh di sản

9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh đón hơn 17,11 triệu lượt khách (tăng 9% so với cùng kỳ), trong đó có 3,2 triệu khách quốc tế (tăng 25%), tổng thu đạt 44.250 tỷ đồng. Đà tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch địa phương. Tuy nhiên để có thể bứt phá mạnh mẽ hơn, không chỉ tăng trưởng lượng khách mà cả doanh thu và thời gian lưu trú, thì Quảng Ninh cần thêm những "át chủ bài" xứng tầm.

Nằm giữa trục đường Hạ Long và tuyến đường bao biển Kỳ Quan, Sun Elite City không chỉ sở hữu tầm view "đỉnh nóc kịch trần" bao trọn vịnh di sản mà cả trục "xương sống" kết nối từ Cảng tàu khách quốc tế, Sun World Ha Long đến quảng trường Sun Carnival, khu nghỉ dưỡng Oakwook Ha Long – những biểu tượng du lịch của Quảng Ninh. Đây cũng là "địa thế trung tâm" hội đủ 1001 tiện ích trong hệ sinh thái tỷ đô được Sun Group kiến tạo suốt 1 thập kỷ qua.

Khu nghỉ dưỡng Oakwook Ha Long – một trong những biểu tượng du lịch của Quảng Ninh. Ảnh: Sun Property

Sự xuất hiện của một quần thể đô thị quy mô đến 324ha và sở hữu hệ tiện ích 5 sao "trúng" thời điểm du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh đang cần thêm "cú huých" để tăng trưởng đột phá, được cho là sẽ giúp điểm đến quen thuộc này vươn tầm khu vực. Đặc biệt, với mô hình đô thị "all in one", Sun Elite City không chỉ thu hút khách du lịch mà còn có sức hấp dẫn với người dân có nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng lâu dài và giới đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ: "Tại Bãi Cháy, chúng tôi không chỉ phát triển một dự án bất động sản, mà kiến tạo một hệ sinh thái sống động, nơi cư dân làm việc, thư giãn, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ‘bản giao hưởng’ giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại".

Nếu ví Bãi Cháy như thành phố biển đang chuyển mình, thì hệ tiện ích của Sun Elite City chính là "xương sống" giúp đô thị này vận hành trọn vẹn ngày đêm. Từ những con đường rợp bóng cây, công viên ven biển, các tổ hợp căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng 5 sao, cho đến phố ẩm thực, chợ đêm VUI-Fest, quảng trường lễ hội. Mọi tiện ích được bố trí trong bán kính đi bộ của du khách, hình thành chuỗi trải nghiệm liên tục và thống nhất.

Chợ đêm VUI-Fest – điểm đến không thể bỏ lỡ với du khách khi đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Ban ngày, cư dân đô thị có thể thong dong dạo bộ ngắm vịnh, tập thể dục bên biển, chiều tối lại tận hưởng bầu không khí lễ hội sôi động hoặc trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa. Các sự kiện hoành tráng như Carnaval Hạ Long, pháo hoa "Tỏa sáng Vịnh kỳ quan" hay Marathon Quốc tế Hạ Long đã góp phần biến Bãi Cháy thành điểm hẹn 4 mùa, thu hút hàng triệu lượt khách.

Không gian sống đa năng

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hay cảnh quan, mà ở khả năng vận hành đa năng và khai thác 24/7. "Những dự án tích hợp nhiều chức năng – nơi cư dân sống, làm việc, kinh doanh và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sẽ tạo ra giá trị sử dụng cao hơn và biên độ sinh lời bền vững hơn so với mô hình truyền thống", ông Đính nhận định.

Về đêm, không khí tại Sun Elite City càng trở nên sôi động với các lễ hội. Ảnh: Ánh Dương

Theo đó, các đô thị ven biển như Sun Elite City đang đi đúng hướng khi phát triển hệ tiện ích đồng bộ, phục vụ đa dạng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh. Mô hình này không chỉ nâng tầm trải nghiệm của cư dân mà còn mở ra hướng đầu tư dài hạn, tận dụng hiệu quả dòng khách du lịch và kinh tế đêm đang tăng trưởng mạnh tại Bãi Cháy.

Chị Lê Hương Giang, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Điều tôi thích nhất ở Bãi Cháy là bầu không khí trong lành và sự tiện lợi. Buổi sáng có thể chạy bộ ven biển, chơi công viên, tối dạo chợ đêm, nghe nhạc hay ngắm pháo hoa. Mọi trải nghiệm trong vài bước chân. Đây là không gian sống hoàn hảo mà người dân thành phố khao khát".

Điểm khác biệt của Sun Elite City không chỉ nằm ở hệ sinh thái nghỉ dưỡng – thương mại quy mô, mà ở tư duy quy hoạch tôn vinh bản sắc địa phương. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rồng hạ thế và địa hình đảo đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long, các công trình trong đại đô thị, như tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town, được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn hài hòa cảnh quan tự nhiên. Đây cũng là những điểm nhấn kiến trúc độc đáo, góp phần định hình một đô thị hiện đại bên vịnh di sản.

Tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long từ căn hộ Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property

Khi màn đêm buông xuống, đô thị Sun Elite City bừng sáng với những tuyến phố ven biển, quảng trường lễ hội và khu vui chơi sôi động, phản chiếu nhịp sống năng động đặc trưng của vùng đất Quảng Ninh. Với tầm nhìn dài hạn, Sun Group sẽ kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa, hưởng trọn hệ sinh thái đẳng cấp của quần thể Sun Elite City, qua đó khẳng định vị thế đầu tàu trong chiến lược phát triển đô thị du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế.