Sun Feliza Suites: Tấm “passport” kết nối cộng đồng cư dân quốc tế

Xu hướng "quốc tế hóa" căn hộ cao cấp

"Tôi định cư tại Việt Nam đã 3 năm và đang muốn tìm một căn hộ mang tính "quốc tế hóa". Đó là ngôi nhà ấm cúng cho gia đình, là nơi gặp gỡ những người đồng hương của mình, hay làm quen với bạn bè, đối tác ở các quốc gia khác", anh Rafael Ramos (chủ một quán ăn Tây Ban Nha tại Hà Nội) chia sẻ.

Một nghiên cứu của Graham Associates và Luxury Portfolio International (Branded Residences Report 2021) cho thấy, giới thượng lưu không chỉ tìm kiếm tài sản vật chất mà còn hướng đến giá trị trải nghiệm, sự kết nối và ý nghĩa của không gian sống. Các dự án được xem là đẳng cấp không chỉ nhờ thiết kế hay tiện ích, mà bởi sự gắn kết cộng đồng, tính quốc tế và khả năng mở rộng mối quan hệ.

Đáp ứng nhu cầu thực tế của nhóm khách ngoại, nhiều dự án căn hộ đang hướng đến việc "làm mới" sản phẩm, định vị bất động sản hạng sang. Hơn cả một nơi để ở, đó phải là không gian "tinh hoa hội tụ", với đẳng cấp từ thiết kế đến hệ tiện ích, thu hút tầng lớp thượng lưu, đa quốc tịch đến sinh sống và gặp gỡ, kết nối.

Sun Feliza Suites thu hút sự quan tâm của tầng lớp tri thức, thượng lưu. Ảnh: Sun Property.

Chính xu hướng đó đã hình thành "chuẩn mới" của bất động sản cao cấp: toàn cầu hóa, nhưng không đánh mất bản sắc; kết nối, nhưng vẫn riêng tư. Và Hà Nội – thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO – đang chứng kiến những dự án tiên phong theo chuẩn mực này, trong đó Sun Feliza Suites nổi bật như một biểu tượng mới.

Tọa lạc giữa "thủ phủ tri thức" Cầu Giấy, nơi tập trung các đại sứ quán, trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và văn phòng các tập đoàn lớn, Sun Feliza Suites hội đủ "tố chất" của một khu căn hộ quốc tế hóa: thu hút chuyên gia, doanh nhân nước ngoài, giới trí thức, lao động chất lượng cao… với chuẩn sống thượng lưu. Vị trí giao điểm giữa 4 đại lộ lớn: Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng, gần sát ga metro Đại học Quốc gia – giúp kết nối liên vùng và quốc tế, cư dân dễ dàng di chuyển đến sân bay Nội Bài và các trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, giải trí trọng điểm của Thủ đô.

Sun Feliza Suites vì thế không chỉ là nơi an cư, mà còn là tấm "passport" dành riêng cho cộng đồng cư dân quốc tế, nơi chất lượng sống, văn hóa và đẳng cấp giao thoa trong từng nhịp thở.

Pháp lý minh bạch cho người nước ngoài

Phòng khách căn hộ mẫu 3 phòng ngủ Sun Feliza Suites. Ảnh: Ánh Dương.

Từ khi ra mắt căn hộ mẫu Sun Feliza Suites hồi tháng 9 đến nay, Sun Gallery Tay Ho đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách đến tham quan, tìm cơ hội đầu tư. Nhiều người trong số đó là các doanh nhân, chuyên gia, giảng viên nước ngoài, thậm chí cả sinh viên quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Cầu Giấy.

Sở dĩ dự án thu hút nhóm cư dân này nhờ vị trí sát các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Sư phạm, Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền… Chưa kể việc dễ dàng tiếp cận các tiện ích xã hội khác như bệnh viện quốc tế, viện bảo tàng, công viên, cung thiếu nhi mới và các trung tâm thương mại lớn cũng gia tăng chất lượng sống cho cư dân Sun Feliza Suites.

Hệ sinh thái tiện ích nội khu tại tổ hợp căn hộ này được kiến tạo theo chuẩn quốc tế, hướng đến trải nghiệm sống tinh tế và gắn kết cộng đồng cư dân tinh hoa: từ VIP Lounge, phòng sinh hoạt cộng đồng, Garden Café, bể bơi mái kính tại tầng 6 cho đến những khu vườn dạo bộ xanh mát – tất cả hòa quyện thành không gian sống, thư giãn và tận hưởng đẳng cấp. Đặc biệt, dự án dành hơn 11.000 m² để kiến tạo Feliz Jardin – Vườn Hạnh Phúc, một mảng xanh hiếm có giữa lòng đô thị, như món quà chủ đầu tư gửi tặng cư dân trong bối cảnh quỹ đất nội đô được xem là "đắt xắt ra miếng".

Garden Café – nơi gặp gỡ, thư giãn của cư dân. Ảnh: Sun Property.

Được vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, Sun Feliza Suites không chỉ đảm bảo an ninh, chất lượng dịch vụ vượt trội mà còn mang lại cảm giác an tâm, thân thuộc – nơi các chuyên gia ngoại hay gia đình "đa quốc tịch" vẫn cảm nhận được bầu không khí gắn kết.

Đặc biệt, Sun Feliza Suites là một trong số ít dự án tại Hà Nội đủ điều kiện bán trực tiếp cho người nước ngoài, không cần qua trung gian, một tiêu chí khắt khe mà không nhiều dự án có thể đáp ứng. Chưa kể, đối với cư dân quốc tế, khi lựa chọn nơi an cư, bên cạnh pháp lý minh bạch thì thương hiệu chủ đầu tư sẽ bảo chứng cho quyết định mua nhà. Tại Việt Nam, Sun Group từ lâu đã ghi dấu ấn với loạt công trình biểu tượng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Cầu Vàng tại Sun World Bana Hills, những khu đô thị cao cấp sau khi bàn giao cho cư dân luôn có mức giá ngày càng tăng theo cấp số nhân – minh chứng cho năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế và tư duy phát triển khác biệt.

Sun Feliza Suites dành riêng hơn 11.000m2 để kiến tạo không gian xanh, giải trí cho cư dân. Ảnh: Sun Property.

Chính sự kết hợp giữa pháp lý vững vàng và thương hiệu chủ đầu tư đã củng cố vị thế của Sun Feliza Suites như một lựa chọn an cư, đầu tư đáng tin cậy dành cho cộng đồng cư dân quốc tế.

"Sức hấp thụ của thị trường ngày càng tăng khi tiến độ xây dựng được đẩy nhanh và quỹ căn hết dần. Chỉ sau vài tháng giới thiệu, đa phần số lượng căn hộ đã được giữ chỗ. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, chúng tôi tiếp tục ra mắt tòa F3 – hưởng trọn toàn bộ lợi thế vị trí, hạ tầng và hệ tiện ích tiệm cận chuẩn 6 sao. Đây là tòa tháp ra mắt cuối cùng của dự án, cũng là cơ hội hiếm có còn lại dành cho nhà đầu tư", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.