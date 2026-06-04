Sun Festo Town - “tọa độ tâm điểm” giữa trung tâm du lịch Bãi Cháy

Hạ tầng dẫn lối địa ốc

Ngoài lợi thế tự nhiên, hầu hết các điểm nghỉ dưỡng nổi danh toàn cầu đều có "bệ phóng" là khả năng kết nối mạnh mẽ với các loại hình giao thông và sở hữu hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Tại Australia, Darling Harbour cũng phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng với hệ thống cảng biển, trung tâm hội nghị, khách sạn, khu giải trí và mạng lưới giao thông đô thị kết nối trực tiếp với sân bay Sydney và ga trung tâm thành phố. Mỗi năm, khu vực này đón khoảng 27 triệu lượt khách du lịch.

Marina Bay (Singapore) - trung tâm tài chính, du lịch, giải trí quy mô toàn cầu luôn tăng trưởng khách với khả năng kết nối trực tiếp đến sân bay Changi, hệ thống vận tải hành khách khối lượng lớn (MRT), cao tốc và cảng biển quốc tế. Marina Bay được định hướng như một "live-work-play destination" - nơi hội tụ đồng thời trải nghiệm sống, làm việc và vui chơi.

Theo các chuyên gia, điểm chung của các đô thị nghỉ dưỡng tầm cỡ thế giới nằm ở khả năng đón khách đa phương thức, từ đường bộ, đường sắt, hàng không đến đường thủy. Khi hạ tầng hoàn thiện và trải nghiệm đô thị vận hành liên tục, bất động sản khu vực nghiễm nhiên "hưởng lợi".

Nhờ sở hữu hạ tầng "siêu kết nối", Marina Bay Sands (Singapore) "vươn mình" trở thành một trong những trung tâm kinh tế đẳng cấp quốc tế.

Nhận định này tương đồng với kết quả báo cáo từ Knight Frank Waterfront Homes Report năm 2024, bất động sản ven biển nằm trong hệ sinh thái du lịch hoàn thiện ghi nhận mức giá cao hơn 76% so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, bất động sản tọa lạc tại vị trí thuận tiện "xê dịch", đặc biệt là gần bến cảng cũng có mức giá cao hơn trung bình 61%. Những sản phẩm này luôn nằm trong nhóm bất động sản có giá trị bền vững và dư địa tăng giá tốt theo đà phát triển của du lịch.

Tại Việt Nam, Bãi Cháy đang có dư địa để phát triển theo mô hình như vậy. Với sự hiện diện của "kinh đô lễ hội" Sun Elite City do tập đoàn Sun Group kiến tạo, Bãi Cháy không còn là điểm du lịch biển theo mùa mà dần trở thành trung tâm du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn với khả năng kết nối đa tầng hiếm có tại miền Bắc.

Năm 2025, Bãi Cháy đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tương đương khoảng 9% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế "thủ phủ du lịch miền Bắc".

Bên cạnh hệ sinh thái 24/7, tăng trưởng du lịch của Bãi Cháy có sự đóng góp không nhỏ từ yếu tố hạ tầng đã và đang tiếp tục được nâng cấp từng ngày: cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và quy hoạch hầm Cửa Lục trong tương lai sẽ tiếp tục gia tăng khả năng liên kết vùng.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – một trong những điểm nhấn về hạ tầng tại "kinh đô lễ hội" Sun Elite City, Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Điều này lý giải vì sao bất động sản nghỉ dưỡng tại Sun Elite City luôn nằm trong "danh sách ưu tiên" của giới đầu tư trong những năm gần đây. Đặc biệt trong bối cảnh quỹ căn hộ biển luôn trong tình trạng khan hiếm, việc Sun Property ra mắt phân khu mới Sun Festo Town được xem như "cơ hội" để các nhà đầu tư sở hữu bất động sản ở tâm điểm du lịch hiện hữu.

Sun Festo Town với vị trí "trung tâm của trung tâm"

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng và đặc quyền "siêu kết nối" nhờ vị trí trung tâm Bãi Cháy, Sun Festo Town còn nằm đúng lõi trải nghiệm của "kinh đô lễ hội" Sun Elite City. Từ phân khu, cư dân và du khách có thể nhanh chóng tiếp cận hệ tiện ích "sát vách" đã vận hành như Quảng trường Sun Carnival, bãi biển Bãi Cháy, chợ đêm VUI-Fest, nhà hàng bia Sun Bavaria tại Ngọn Hải Đăng, không gian trình diễn pháo hoa nghệ thuật cùng show 3D mapping và các sự kiện, lễ hội ven biển.

Phối cảnh dự án Sun Festo Town. Ảnh minh họa: Sun Property.

Đặc biệt trong thời gian tới, chủ đầu tư còn hợp tác cùng đơn vị kiến trúc lừng danh Kohn Pedersen Fox (KPF) để kiến tạo diện mạo mới cho dự án. Câu chuyện thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh Thiên Long bên bờ vịnh di sản, với 12 khu chức năng tương ứng 12 viên ngọc rồng, kết nối thành dải sao Long Tinh trên bầu trời - một biểu tượng trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Công viên KPF sẽ góp phần nối dài hành trình trải nghiệm cho cư dân và du khách với các tổ hợp giải trí, trung tâm mua sắm, công trình biểu tượng, khu vui chơi nước, café ven hồ và không gian cộng đồng quy mô lớn…

Sau khoảng thời gian "hội hè" sôi động với loạt tiện ích liền kề ngay ngưỡng cửa, cư dân Sun Festo Town còn được "chiều chuộng" bởi những trải nghiệm "wellness" chuẩn Nhật. Nổi bật trong đó là tiện ích khoáng nóng Onsen - đặc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại tổ hợp cao tầng ở Quảng Ninh cùng hệ thống vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh và bể bơi bốn mùa ngay nội khu.

Công viên KPF với đa dạng tổ hợp giải trí, mua sắm, công trình biểu tượng. Ảnh minh họa: Sun Property.

"Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm lễ hội ngay vịnh di sản Hạ Long, khả năng kết nối đa tầng và không gian nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng giúp Sun Festo Town trở nên vô giá và được khách hàng quan tâm ngay từ khi ra mắt. Đây được xem là lời giải cho bài toán du lịch 4 mùa của miền Bắc, đảm bảo vận hành và khai thác cho nhà đầu tư một cách tối ưu", đại diện Sun Property chia sẻ.