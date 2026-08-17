Sun Group sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc Nhà ở xã hội có sẵn tại dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư An Hòa - Sun Home tại phường Sơn Trà đủ điều kiện bán, cho thuê.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời. Theo đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chấp thuận cho Sun Group đưa 347 căn nhà ở xã hội thuộc khu dân cư An Hòa - Sun Homes vào kinh doanh sau khi công trình hoàn tất nghiệm thu.

Trong số này, có 221 căn hộ được phép mở bán và 126 căn hộ cho thuê.

Chủ đầu tư sẽ thực hiện thủ tục công bố thông tin, thông báo tiếp nhận, xét duyệt, ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật﻿.

Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở đó thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng theo quy định, trừ trường hợp được người mua và bên nhận thế chấp đồng ý không phải giải chấp theo quy định.



Khu dân cư An Hòa - Sun Homes gồm 3 khối chung cư (SH1, SH2 và SH3) với tổng cộng 407 căn hộ. Ngoài quỹ nhà ở xã hội, dự án còn bố trí 60 căn hộ thương mại cùng một khu dịch vụ.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội được triển khai từ gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ từ năm 2013. Thời điểm đó, chủ đầu tư đưa ra mức giá dự kiến khoảng 6,5-7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT).