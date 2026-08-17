Ngôi nhà mới lấy cảm hứng từ những căn gác chống lũ

Ngôi nhà được hình dung từ sự đối lập nhẹ nhàng giữa hai ngôn ngữ kiến trúc. Một bên là những đường nét hiện đại, phẳng và sáng; bên kia là các chất liệu mộc mạc, gần gũi. Thay vì tách biệt hoàn toàn, hai yếu tố được đặt cạnh nhau thông qua một cấu trúc phẳng ở giữa, tạo nên sự chuyển tiếp vừa đủ để công trình không trở nên xa lạ với bối cảnh xung quanh.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách tổ chức giao thông bên trong. Thay vì xem lối đi đơn thuần là phần diện tích phục vụ việc di chuyển, thiết kế biến nó thành một thành phần quan trọng của đời sống trong nhà. Một trục giao thông đứng được kết nối với khối “gác gỗ” nhiều tầng, tạo ra những khoảng chuyển tiếp giữa các không gian và mở ra nhiều góc nhìn khác nhau.

Khối gác này gợi nhớ đến những căn gác chống lũ trong nhà ở truyền thống địa phương, nhưng được diễn giải lại bằng cấu trúc nhiều tầng. Người trong nhà có thể bắt gặp nhau qua các khoảng mở, khe nhìn hoặc trên những đoạn giao thông nối giữa các tầng. Nhờ đó, sự hiện diện của các thành viên không bị tách biệt hoàn toàn dù mỗi người có thể đang sử dụng một khu vực khác nhau.

Ở trung tâm ngôi nhà là một vùng lõi được chiếu sáng tự nhiên qua mái kính lớn. Các lam thép mảnh giúp tiết chế và điều hướng ánh nắng, tạo nên những vệt sáng thay đổi theo thời gian trong ngày. Khi kết hợp với cấu trúc nhiều tầng của khối gác gỗ, ánh sáng và những góc nhìn qua khe hẹp tạo thành một không gian chuyển tiếp giàu biến đổi.

Đây cũng là nơi ranh giới giữa “đi lại” và “ở” trở nên linh hoạt. Những đoạn hành lang không chỉ để đi qua mà còn có thể trở thành chỗ ngồi, khoảng dừng hay nơi các thành viên tình cờ gặp nhau. Từ những yếu tố quen thuộc của nhà ở miền quê, công trình tạo nên một cách sống đương đại mà vẫn giữ được sự gần gũi với bối cảnh địa phương.