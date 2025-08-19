Sun Group triển khai 04 dự án trị giá hơn 205 nghìn tỷ đồng trong ngày 19/8

Chuỗi sự kiện này không chỉ là món quà ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn khẳng định tâm huyết của Sun Group, trong việc kiến tạo những biểu tượng mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown nằm trong Top 10 dự án có tổng số vốn đầu tư lớn nhất khởi công trong ngày 19/8.

Da Nang Downtown – Biểu tượng mới cho "thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư"

Tại Đà Nẵng, Sun Group và UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng và quy mô 76,92 ha, Da Nang Downtown được quy hoạch để trở thành một "thành phố thu nhỏ" sôi động suốt ngày đêm, sánh ngang với các tổ hợp nổi tiếng thế giới như Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Ảnh phối cảnh thiết kế nhà hát nằm trong dự án Da Nang Downtown

Tâm điểm của dự án này là Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí – nơi sở hữu nhà hát rộng hơn 9.000m² với 4.000 chỗ ngồi, cùng các khu bảo tàng và trung tâm triển lãm. Điểm nhấn của công trình là tòa tháp 69 tầng, với thiết kế lấy cảm hứng từ Ngũ hành, hứa hẹn không chỉ là một điểm đến "all in one" đẳng cấp bậc nhất Đà thành, mà còn xứng đáng là một biểu tượng kiến trúc mới của miền Trung trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phối cảnh 3D dự án tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang –Tiên phong kích hoạt giai đoạn phát triển mới

Lễ khởi công dự án KĐT hỗn hợp Nha Trang

Cùng ngày tại Khánh Hòa, Sun Group đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng và quy mô hơn 226 ha. Đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại tỉnh Khánh Hòa, được định vị là khu đô thị ven sông – kề biển đẳng cấp quốc tế, kết hợp du lịch, giải trí và an cư. Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm tại Khánh Hòa, thúc đẩy kinh tế đêm và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ảnh phối cảnh Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang

Tổ hợp dự án casino hơn 52 nghìn tỷ đồng tại Vân Đồn

Tại Quảng Ninh, trong ngày 19/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định chấp thuận cho Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn với tổng diện tích 244,45 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD (khoảng hơn 52 nghìn tỷ đồng).

Đại diện lãnh đạo Sun Group (thứ 6 từ phải sang) đón nhận Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án Công viên Đại dương Hạ Long (Sun Elite City)

Tổ hợp này được quy hoạch để trở thành một trung tâm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng có thưởng đẳng cấp, đồng thời tổ chức các show nghệ thuật quốc tế và các sự kiện giải trí sôi động ngày đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành một tâm điểm giải trí tầm cỡ như Macau hay Las Vegas.

Ảnh phối cảnh Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn

Công viên Đại Dương – Tâm điểm sôi động 24/7 tại Quảng Ninh

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng trao cho Tập đoàn Sun Group quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án Công viên Đại dương Hạ Long (Sun Elite City). Tổng vốn đầu tư của dự án đã được điều chỉnh lên 56.523 tỷ đồng, trong đó vốn bổ sung là 42.639 tỷ đồng, tổng diện tích 219,43 ha.

Ảnh phối cảnh Dự án Công viên Đại dương Hạ Long (Sun Elite City)

Dự án Sun Elite City sở hữu các công trình biểu tượng đã định hình thương hiệu du lịch Quảng Ninh trên cả 4 thế mạnh vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng, bất động sản như: Sun World Ha Long, khu resort Oakwood Ha Long, Quảng trường lễ hội Sun Carnival, Tuyến phố thương mại sôi động 24/7, bãi tắm Bãi Cháy và đặc biệt là Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Hệ sinh thái tại Sun Elite City đang tiếp tục được hoàn thiện với tòa tháp biểu tượng giữa biển; Tổ hợp 31 tòa căn hộ cao tầng, hứa hẹn tạo nên một "điểm hub" sôi động 24/7, giàu trải nghiệm bên Vịnh di sản, góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch Quảng Ninh, đồng thời tạo công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương tăng tốc.

Chia sẻ về chuỗi sự kiện này, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group khẳng định "Chuỗi sự kiện khởi công và đón nhận quyết định chấp thuận đầu tư các dự án, công trình trọng điểm do Sun Group đầu tư tại các địa phương đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Hơn cả những dự án kinh tế, đây còn là niềm tự hào dân tộc và khát khao của Sun Group, mong muốn đóng góp cho đất nước những công trình biểu tượng trong kỷ nguyên mới. Chuỗi các dự án này sẽ kiến tạo những không gian sống và trải nghiệm độc đáo, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, tạo công ăn việc làm, từ đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch mạnh mẽ cho các địa phương".

Chuỗi 04 công trình trọng điểm được khởi công và trao quyết định chấp thuận đầu tư trị giá hơn 205 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ của Tập đoàn Sun Group, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn, mang ý nghĩa tạo động lực lớn cho kinh tế đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Trong số 250 dự án đồng loạt khởi công ngày 19/8 tại 34 tỉnh thành trên cả nước, chuỗi các dự án trong điểm của Sun Group được đánh giá là những điểm nhấn nổi bật, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn trong việc kiến tạo những công trình, sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo, nâng tầm vị thế của Việt Nam./.