Sun Property công bố tổ hợp căn hộ Cora Tower tại trung tâm KĐT đáng sống bậc nhất Đà Nẵng

Đón đầu nhịp phát triển hạ tầng và xu hướng mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng về phía Nam, Cora Tower tọa lạc tại trái tim Hòa Xuân, nơi Sun Group đã sớm định hình Sun NeO City, khu đô thị sinh thái quy hoạch thông minh, đồng bộ.

Vị trí tâm điểm kết nối, kiến tạo phồn vinh

Từ vị trí trung tâm đô thị Sun NeO City, Cora Tower hưởng trọn lợi thế của hệ thống giao thông hoàn thiện, kết nối nội khu thuận tiện, mở ra mạng lưới liên kết đa hướng giữa trung tâm hành chính thành phố, khu đô thị mới Nam Đà Nẵng và cửa ngõ giao thương Quảng Nam (cũ).

Cụ thể, bộ đôi tháp Cora Tower sở hữu hai mặt tiền đắt giá, một mặt hướng ra trục Nguyễn Phước Lan, tuyến giao thương sôi động dẫn thẳng về trung tâm thành phố qua cầu Hòa Xuân, đồng thời chỉ mất 5–10 phút để tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trục xương sống Võ Chí Công. Mặt còn lại tiếp giáp đường 29/3, tuyến giao thông đang được triển khai mở rộng và sẽ sớm kết nối trực tiếp với đường Bùi Tá Hán bên kia sông Đô Tỏa, hình thành mạch lưu thông liền mạch tới trục Lê Văn Hiến, cửa ngõ hướng về Hội An - Quảng Nam, chỉ trong 30–35 phút di chuyển.

Ngoài ra, cư dân Cora Tower cũng chỉ mất khoảng 10 phút để tiếp cận các bãi biển nổi tiếng của Đà Nẵng như Mỹ Khê, Non Nước, cùng hàng loạt điểm đến sôi động như sân vận động Hòa Xuân, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, công viên Hyde Park quy mô 50ha hay các trung tâm thương mại, khu đại học và dịch vụ hiện hữu.

Kiến trúc tòa tháp mang hình tượng "Song lân chầu nhật". (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông, một chốn an cư lý tưởng không chỉ tiện nghi mà còn cần "tốt" về phong thủy. Vị trí Cora Tower vì thế càng được đánh giá cao khi nằm giữa vùng đất hội đủ "thiên thời - địa lợi - nhân hòa". Trải qua hàng nghìn giờ nghiên cứu, các kiến trúc sư dự án đã khéo léo chuyển hóa hình tượng "Song lân chầu nhật" vào thiết kế, thể hiện qua từng đường nét, khối hình và sắc màu trên mặt ngoài công trình, vẻ đẹp thẩm mỹ giao hòa cùng tinh thần phong thủy, biểu trưng cho sự hưng vượng và thịnh đạt.

Ngoài ra, khai thác lợi thế thiên phú của vùng đất, mỗi căn hộ tại Cora Tower đều được thiết kế mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn ánh sáng, gió và sắc xanh thiên nhiên. Từ ban công hay khung cửa sổ, cư dân có thể cảm nhận nhịp sống sinh thái len lỏi trong từng hơi thở, năng lượng và cảm hứng được tái tạo mỗi ngày.

8 đặc quyền định nghĩa chuẩn sống và giá trị đầu tư mới

Chỉ 3 yếu tố cốt lõi: vị trí trung tâm, thiết kế biểu tượng và tầm nhìn đắt giá, đã khẳng định vị thế vượt trội của Cora Tower giữa Nam Đà Nẵng và mở ra trải nghiệm sống đỉnh cao. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, Sun Property còn mang đến chuỗi giá trị toàn diện khác.

Chất lượng sống tại Cora Tower không chỉ đo bằng diện tích căn hộ, mà còn bằng chiều sâu và độ tinh tế của trải nghiệm. Hai tòa tháp 25 tầng nổi cùng 2 tầng hầm mở ra không gian sống hiện đại, nơi từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ và tiện nghi tối ưu.

Không gian sống sinh thái hiếm có giữa nhịp phát triển đô thị sôi động. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Ngay chân tòa tháp, dãy shophouse kiến tạo nhịp sống thương mại năng động. Tầng 2 hội tụ chuỗi tiện ích cao cấp: Kid’s Club mở ra không gian vui chơi và phát triển sáng tạo; phòng Gym hiện đại giúp cư dân rèn sức khỏe; Spa – Sauna mang đến phút giây thư giãn trọn vẹn; và bể bơi trong nhà nơi cư dân vừa thả mình trong làn nước mát, vừa tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt ra toàn cảnh đô thị. Tất cả kết hợp, kiến tạo nhịp sống thượng lưu trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Cora Tower mang đến lựa chọn căn hộ phong phú, sở hữu pháp lý minh bạch, từ Studio nhỏ gọn, tiện nghi, đến căn 1 phòng ngủ + 1 linh hoạt, nơi mỗi gia đình có thể tự do kiến tạo không gian riêng theo gu sống và nhu cầu cá nhân. Trên tầng cao nhất, những Penthouse độc bản như những viên ngọc giữa bầu trời. Mỗi căn hộ vì thế không chỉ là nơi an cư cao cấp, mà còn là di sản truyền đời.

Cora Tower thừa hưởng hạ tầng đồng bộ của tổ hợp khu đô thị Nam Đà nẵng. (Ảnh: Ánh Dương)

Theo Sun Property, từ khi ra mắt, Cora Tower đã nghiễm nhiên hưởng lợi từ hệ sinh thái quy mô 1.000 ha của tổ hợp khu đô thị Nam Đà Nẵng, gồm cả Sun Riverpolis, đại đô thị ven sông kế cận ngay Sun Neo City.

"Tổ hợp khu đô thị Nam Đà Nẵng sẽ tiếp tục được nâng cấp toàn diện, bổ sung hệ thống tiện ích với 6 công viên chủ đề đa chức năng. Đặc biệt, đề án ‘Dòng Sông Ánh Sáng’ được kỳ vọng mở hướng cho sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, góp phần thổi bùng nền kinh tế đêm bên sông của Đà Nẵng. Nhờ đó, khu đô thị sẽ được định hình trở thành không gian sầm uất, đáng sống, vừa thu hút cư dân, vừa gia tăng giá trị đầu tư" – đại diện Sun Property chia sẻ.

Trên bình diện vĩ mô, kinh tế toàn cầu đang biến động: giá vàng tăng, thị trường chứng khoán điều chỉnh, trong khi chính sách lãi suất của FED vẫn duy trì xu hướng thận trọng. Dòng vốn đầu tư đang dần quay trở lại với các kênh tích sản an toàn, hữu hình, mà bất động sản luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng giữ giá trị, chống lạm phát và gia tăng lợi ích lâu dài. Trong bức tranh đó, Cora Tower được bảo chứng bởi xu thế phát triển của kinh tế Đà Nẵng và uy tín của hệ sinh thái Sun Group.

Dự án đón đầu làn sóng dân cư trình độ cao kéo về Đà Nẵng. (Ảnh: Ánh Dương)

Theo đó, Đà Nẵng nổi lên như hình mẫu của thị trường kinh tế năng động với hàng loạt dự án trọng điểm như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế... thu hút chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao đến sinh sống và làm việc kéo theo nhu cầu lớn về căn hộ cao cấp, văn phòng hiện đại và hệ thống dịch vụ tiện ích, giúp Cora Tower nắm bắt lợi thế tiên phong, gia tăng giá trị.

Đặc biệt, chính sách bán hàng linh hoạt cùng mức giá cạnh tranh so với mặt bằng chung của chủ đầu tư sẽ mở ra cơ hội tiếp cận hấp dẫn. Cora Tower không chỉ là biểu tượng an cư ven sông, mà còn là khoản đầu tư an toàn, sinh lời bền vững giữa trung tâm tăng trưởng mới của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.