Sunshine Group khởi công siêu dự án với 12 toà tháp căn hộ hàng hiệu quy mô lớn bậc nhất Việt Nam trên “đất vàng” Ciputra

Ngày 02/03, tại ô đất CT56, Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, TP. Hà Nội, Sunshine Group tổ chức lễ khởi công tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi. Cùng ngày, Tập đoàn cũng động thổ hai dự án Sunshine River Park tại phường Phú Thượng và Sunshine Continental trên trục Trần Bình, phường Từ Liêm.
Không chỉ là một nghi thức về mặt xây dựng, sự kiện còn đánh dấu cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển 2026 của Sunshine Group sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, với định hướng tăng tốc triển khai các đại dự án, kiến tạo các công trình biểu tượng và thiết lập những chuẩn mực sống mới cho thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.
Việc cùng lúc kích hoạt ba dự án tại những “tọa độ vàng” của Thủ đô không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn cung nhà ở hạng sang, mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Sunshine Group trong việc thiết lập những chuẩn mực sống mới. Các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành những công trình biểu tượng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và kiến tạo những giá trị sống bền vững.
NOBLE WEST LAKE HA NOI - TỔ HỢP CĂN HỘ HÀNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM
SUNSHINE RIVER PARK - TỔ HỢP CĂN HỘ CAO CẤP HƯỞNG LỢI ĐẦU TIÊN VÀ GẦN NHẤT TRỤC CẢNH QUAN SÔNG HỒNG
SUNSHINE CONTINENTAL - BIỂU TƯỢNG SỐNG SANG TẠI TRUNG TÂM THỦ ĐÔ
Sunshine Group là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hai trụ cột chiến lược Bất động sản và Công nghệ, tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số trong phát triển hệ sinh thái đô thị, dịch vụ thông minh theo định hướng bền vững.
Năm 2025, Tập đoàn ghi nhận tổng tài sản gần 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 11.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 19.799 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.
Hiện Sunshine Group đang triển khai hơn 30 dự án, trong đó riêng năm 2026 dự kiến cung ứng hàng chục ngàn sản phẩm với doanh thu theo giá trị hợp đồng ước tính hàng trăm nghìn tỷ đồng.