Sunshine Group khởi công siêu dự án với 12 toà tháp căn hộ hàng hiệu quy mô lớn bậc nhất Việt Nam trên “đất vàng” Ciputra

Ngày 02/03, tại ô đất CT56, Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, TP. Hà Nội, Sunshine Group tổ chức lễ khởi công tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi. Cùng ngày, Tập đoàn cũng động thổ hai dự án Sunshine River Park tại phường Phú Thượng và Sunshine Continental trên trục Trần Bình, phường Từ Liêm.

Sự kiện khởi công Noble West Lake Ha Noi có sự tham dự của các lãnh đạo đại diện địa phương và các cấp ban ngành, lãnh đạo Sunshine Group cùng 600 khách mời là các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối, thi công, tư vấn và các cơ quan thông tấn báo chí.

Không chỉ là một nghi thức về mặt xây dựng, sự kiện còn đánh dấu cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển 2026 của Sunshine Group sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, với định hướng tăng tốc triển khai các đại dự án, kiến tạo các công trình biểu tượng và thiết lập những chuẩn mực sống mới cho thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.

Việc cùng lúc kích hoạt ba dự án tại những “tọa độ vàng” của Thủ đô không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn cung nhà ở hạng sang, mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Sunshine Group trong việc thiết lập những chuẩn mực sống mới. Các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành những công trình biểu tượng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và kiến tạo những giá trị sống bền vững.

NOBLE WEST LAKE HA NOI - TỔ HỢP CĂN HỘ HÀNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM

Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra - Tây Hồ Tây, Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp Branded Residences quy mô bậc nhất thị trường với 12 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm trên diện tích gần 6 ha. Dự án tập trung vào thiết kế và hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với yêu cầu cao về không gian sống và dịch vụ.

Nằm tại mặt tiền khu đô thị Ciputra, tiếp giáp trục Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi, dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi. Bên cạnh đó, lợi thế cảnh quan được nhấn mạnh khi công trình tiếp giáp đại công viên quy mô gần 70 ha và ôm trọn một phần hồ cảnh quan lớn trong lõi quy hoạch, tương đương với diện tích cây xanh mặt nước gấp hơn 10 lần diện tích xây nhà.

Về kiến trúc, dự án lấy cảm hứng từ cảnh quan tự nhiên với ngôn ngữ thiết kế mềm mại. 12 tòa tháp sử dụng façade kính Low-E chạm sàn, mở ra 3 lớp tầm nhìn panorama hướng về khu đô thị Ciputra, Hồ Tây và trục sinh thái sông Hồng.



Dự án phát triển nhiều loại hình căn hộ diện tích lớn, trong đó có dòng Sky Villa thông tầng 39–40, diện tích tối đa gần 1.600 m². Các căn hộ được tích hợp bể bơi riêng, sân vườn và không gian chức năng tách biệt cho tiếp khách, thư giãn, thể thao…, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm khác biệt trong phân khúc siêu sang.

Hệ tiện ích được bố trí từ khối đế đến tầng cao, gồm sảnh đón, khu đỗ xe thiết kế riêng cho xe hiệu suất cao, không gian mua sắm, chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao, nhà hàng và lounge... Các tiện ích được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.

Theo doanh nghiệp, dự án đang trong giai đoạn đàm phán cuối với một thương hiệu quản lý vận hành thuộc nhóm đầu thế giới và dự kiến công bố trong tháng 3/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Branded Residences ở cấp độ cao nhất.

Với định hướng trở thành Tổ hợp Branded Residences số 1 Việt Nam, Noble West Lake Ha Noi được kỳ vọng không chỉ nâng tầm chuẩn mực của phân khúc bất động sản hàng hiệu, mà còn góp phần kiến tạo một “tổ hợp xứng tầm thế giới” tại Thủ đô. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng và đẩy mạnh thu hút nguồn lực quốc tế, những dự án phát triển theo chuẩn toàn cầu như Noble West Lake Ha Noi được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, gia tăng sức hấp dẫn đối với cộng đồng chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư quốc tế và các dòng vốn chất lượng cao.

SUNSHINE RIVER PARK - TỔ HỢP CĂN HỘ CAO CẤP HƯỞNG LỢI ĐẦU TIÊN VÀ GẦN NHẤT TRỤC CẢNH QUAN SÔNG HỒNG

Cùng thời điểm khởi công Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Group cũng động thổ hai dự án khác là Sunshine River Park và Sunshine Continental. Tọa lạc tại phường Phú Thượng, Sunshine River Park được quy hoạch trên quỹ đất hơn 14.000 m², với tổng diện tích sàn xây dựng gần 134.000 m².

Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp gần 900 căn hộ cao cấp với tầm nhìn hướng sông Hồng.

Khối đế thương mại và lõi cảnh quan của dự án được định hướng theo mô hình resort 5 sao với bể bơi vô cực, vườn xanh trên không... Đây được giới thiệu là tổ hợp căn hộ cao cấp hưởng lợi trực tiếp và gần nhất từ trục cảnh quan sông Hồng.

SUNSHINE CONTINENTAL - BIỂU TƯỢNG SỐNG SANG TẠI TRUNG TÂM THỦ ĐÔ

Trong khi đó, Sunshine Continental tọa lạc tại giao điểm phố Trần Bình – Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội. Dự án có quy mô tòa tháp 30 tầng và 3 tầng hầm được đầu tư bài bản từ thiết kế cho đến hệ tiện ích 5 sao như trung tâm thương mại, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, gym & fitness, bể bơi vô cực, bãi đỗ xe thông minh… hướng tới mục tiêu trở thành biểu tượng sống sang tại trung tâm Thủ đô.



Đáng chú ý, đây là một trong số ít dự án căn hộ được triển khai mới tại khu vực Mỹ Đình trong năm 2026, trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Từ dự án, chỉ mất vài phút di chuyển để đến các công trình và tiện ích lớn của khu vực như Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Bến xe Mỹ Đình, Đại học Quốc gia Hà Nội… Lợi thế về vị trí trung tâm cùng quy mô phát triển tinh gọn được xem là yếu tố gia tăng sức cạnh tranh cho dự án trên thị trường.

Sunshine Group là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hai trụ cột chiến lược Bất động sản và Công nghệ, tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số trong phát triển hệ sinh thái đô thị, dịch vụ thông minh theo định hướng bền vững. Năm 2025, Tập đoàn ghi nhận tổng tài sản gần 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 11.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 19.799 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Hiện Sunshine Group đang triển khai hơn 30 dự án, trong đó riêng năm 2026 dự kiến cung ứng hàng chục ngàn sản phẩm với doanh thu theo giá trị hợp đồng ước tính hàng trăm nghìn tỷ đồng.

