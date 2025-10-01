Sunshine Group sau tái cấu trúc: vốn hoá đứng thứ 2 lĩnh vực BĐS, lợi nhuận cả năm ước đạt 14.000 tỷ, vượt xa mục tiêu của ĐHCĐ

CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa công bố các chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng cho 2 quý cuối năm, với doanh thu dự kiến đạt gần 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 1.474 tỷ trong quý 3 và 12.419 tỷ trong quý 4, đưa tổng lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến chạm mốc 14.000 tỷ - cao gấp 18 lần năm trước và vượt xa mục tiêu đặt ra tại ĐHCĐ đầu năm. Các chỉ số tài chính tại quý 4 cũng được dự báo tăng đột biến: ROE đạt 89%, P/E giảm về mức 2,2, vốn chủ sở hữu 24.456 tỷ (tăng gấp 4 lần quý trước), đưa Sunshine Group trở thành một trong những doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời và định giá cổ phiếu hấp dẫn nhất ngành bất động sản.

Đây là những tín hiệu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường đối với Sunshine Group và hiệu quả rõ nét của chiến lược tái cấu trúc toàn diện đang được triển khai quyết liệt từ năm 2024.

Chưa “lộ diện” hết các dự án nghìn tỷ, Sunshine Group đã đạt vốn hóa đứng thứ 2 lĩnh vực BĐS, chỉ sau Vinhomes

Một trong những điểm nhấn chiến lược trong quá trình tái cấu trúc của Sunshine Group là hoàn tất chào mua công khai Sunshine Homes (SSH), nâng vốn hóa thị trường lên gần 80.000 tỷ đồng, chỉ sau Vinhomes trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá mức vốn hóa hiện tại chưa phản ánh đầy đủ quy mô và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Sunshine Group, nếu xem xét kỹ hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Sunshine Group (đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia của Bộ Công Thương xác nhận vào tháng 6/2025).

Sunshine Group đang tập trung kinh tế quy mô lớn, hợp nhất và chuẩn hóa hệ thống nhằm xây dựng một doanh nghiệp quy mô vượt trội, tiến tới vị trí hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và khu vực.

Theo hồ sơ này, có thể thấy ngoài Sunshine Homes, Sunshine Group còn đang tiến hành M&A hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư quy mô trong lĩnh vực BĐS và xây dựng như: CTCP Sunshine Sky Villa, CTCP Đầu tư DIA, CTCP Sunshine Tây Hồ, CTCP Thiên Hải, CTCP BĐS Wonderland, CTCP Thái Minh Land, Công ty TNHH Long Biên Land, Công ty TNHH thương mại Kim Thanh…. và đặc biệt là CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG).

Tổng doanh thu hơn 300.000 tỷ đồng từ danh mục bàn giao 2025 - 2027, hướng tới “sản phẩm giá trị thực cho người dùng cuối”

Cũng chính qua quá trình thâu tóm và hợp nhất quy mô lớn nói trên, hàng loạt dự án “tỷ đô” đã lần lượt “về tay” Sunshine Group, giúp Tập đoàn sở hữu danh mục dự án có pháp lý hoàn chỉnh, dự kiến bàn giao trong giai đoạn 2025–2027 với tổng doanh thu ước tính vượt 300.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án đang tháo gỡ pháp lý hoặc chuẩn bị triển khai). Đáng chú ý, các dự án này đều được phát triển theo định hướng “giá trị thực cho người dùng cuối” với vị trí đắc địa, thiết kế cao cấp bền vững, hệ sinh thái tiện ích toàn diện cùng tiến trình pháp lý minh bạch.

Trong đó, khu vực Tây Hồ Tây có hai dự án đáng chú ý là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence quy mô 5 tòa tháp 40 tầng dự kiến bàn giao Q2/2027 và Noble Palace Tay Ho quy mô gần 500 căn dinh thự và shop villas sẽ bàn giao Q4/2025.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence - dự án Branded Residences với gần 1000 căn Sky Villas hàng hiệu cùng tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp, dự kiến bàn giao Q2/2027

Noble Palace Tay Ho - Bộ sưu tập giới hạn các dinh thự và shop villas hàng hiệu sở hữu hầm đa năng riêng tư, hệ thống giao thông ngầm kín đáo, dự kiến bàn giao từ Q4/2025

Tại trục Tây Thăng Long, dự án Noble Palace Tay Thang Long đang thi công đồng bộ gần 2.500 căn shophouse, dự kiến bàn giao từ Q4/2025; và dự án Noble Palace Garden quy mô khoảng 630 căn dinh thự vườn cao cấp dự kiến bàn giao trong Q2/2026.

Noble Palace Tay Thang Long quy mô hơn 70 ha với gần 2500 căn nhà phố dự kiến bàn giao từ Q4/2025

Tại khu vực Long Biên, Noble Palace Long Bien với gần 200 dinh thự cũng đang đi vào các khâu triển khai cuối cùng để bàn giao từ Q4/2025; Noble Crystal Long Bien với hơn 400 căn hộ Sky Villas hàng hiệu mục tiêu bàn giao từ Q3/2026. Cả hai dự án này đều hưởng lợi khi siêu cầu Trần Hưng Đạo chuẩn bị khởi công.

Noble Palace Long Bien đang xúc tiến thi công, với một số căn đã thi công lên tầng mái, chuẩn bị cất nóc, dự kiến bàn giao từ Q4/2025.

Tại phía Nam, hai đại dự án Noble Crystal Riverside với 12 tòa tháp và hơn 3.000 căn hộ cao cấp, cùng Sunshine Sky City quy mô 9 tháp và gần 3.500 căn hộ, đang được xúc tiến triển khai.

Sunshine Sky City đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng tháp Sky 1, cất nóc ba tòa Sky 2, Sky 3, Sky 4 trong năm 2024 và dự kiến bàn giao hơn 1.100 căn hộ ngay từ Q1/2026.

Cùng với việc xúc tiến triển khai loạt dự án tầm cỡ, Sunshine Group cũng khiến thị trường bất ngờ với loạt động thái đáng chú ý gần đây như khởi công cùng lúc hai đại dự án Sunshine Legend City (Hưng Yên) và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (Tp. HCM) trong ngày 19/8 với tổng vốn hơn 3 tỷ USD; đồng thời chính thức đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và muốn thế chân Lotte tại siêu dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng.

Sunshine Legend City hiện đang “gây sốt” tại khu vực phía Đông Hà Nội với quy mô gần 8.000 căn hộ cao cấp được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, giá dự kiến thấp hơn thị trường khu vực từ 20–25%.

Những bước đi dồn dập này cho thấy Sunshine Group đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nguồn lực để bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá giai đoạn 2025–2030, cũng như sẵn sàng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

