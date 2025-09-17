Sunshine Group: Tập đoàn tiên phong đưa livestream bất động sản lên Truyền hình Quốc gia

Ngày 1/7/2025, phiên livestream NobleGo đầu tiên chính thức lên sóng, đánh dấu sự ra đời của một format mới lạ tại Việt Nam: khách hàng tự do đặt giá để giành quyền sở hữu bất động sản hàng hiệu hoặc cao cấp chính chủ ngay trên sóng livestream. Triết lý "Mua nhà theo cách của bạn – Giá do bạn quyết định" trở thành tuyên ngôn khác biệt của chương trình này.

Tính năng công nghệ tiên phong của người Việt cho phép tìm hiểu BĐS hàng hiệu chính chủ và đặt giá mua nhà thông qua livestream

Thay vì phụ thuộc vào các nền tảng quốc tế như Facebook hay TikTok, Sunshine Group đã phát triển NobleGo – tính năng tích hợp trên Noble App, ứng dụng độc quyền do Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Sunshine Group) xây dựng, để phát sóng định kỳ livestream vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần. Được định vị như một kênh thông tin và giao dịch bất động sản ứng dụng AI "may đo" cho thị trường Việt Nam, NobleGo cho phép khách hàng tiếp cận toàn bộ thông tin dự án, đồng thời trực tiếp đặt giá để giành quyền sở hữu bất động sản ngay trên sóng livestream.

Đáng chú ý, đây còn là chương trình livestream bất động sản tiên phong tại Việt Nam phát sóng đồng thời trên cả nền tảng số và sóng của Đài Truyền hình Quốc gia (VTVcab và các nền tảng liên kết: SCTV, MyTV, TV360…), khẳng định sự bài bản, minh bạch trên thế mạnh tiên phong làm chủ công nghệ lõi của Sunshine Group.

Đến giữa tháng 9/2025, series livestream độc đáo này đã cán mốc 20 phiên đầu tiên, xác lập hàng loạt dấu ấn tiên phong – từ việc đưa biệt thự triệu đô lên sóng, ứng dụng AI vào phân tích thị trường, cho đến cam kết thiện nguyện 500 triệu đồng mỗi phiên – và đang được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới trên thị trường bất động sản số hóa.

Danh mục sản phẩm trải dài từ biệt thự siêu sang triệu USD đến căn hộ cao cấp chỉ 2-3 tỷ đồng: khách hàng tự định giá, hầu hết "chốt deal" giá tốt hơn thị trường tối thiểu 10-20%

Không còn giá niêm yết, tại NobleGo khách hàng sẽ chủ động đặt giá và có cơ hội sở hữu nhà với mức giá cạnh tranh bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Sau 20 phiên đầu tiên, Sunshine Group đã lần lượt đưa lên livestream danh mục BĐS chính chủ đa dạng từ các dự án đáng chú ý như Sunshine Green Iconic, Sunshine City, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Long Bien, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long, Sunshine Sky City, Sunshine Legend City…, bao gồm từ biệt thự hạng sang hàng triệu USD, Sky Villa độc bản, nhà phố hàng hiệu, cho đến mới đây nhất là những căn studio cao cấp chỉ 2-3 tỷ đồng.

Danh mục sản phẩm đa dạng trên livestream NobleGo: từ biệt thự hàng triệu USD đến căn hộ studio 2-3 tỷ đồng, với tiến độ xây dựng và pháp lý minh bạch cùng các giá trị thực cho người dùng cuối

Tại đây, thông qua cơ chế đặt giá theo thời gian thực, khách hàng có thể đưa ra mức giá của riêng mình chỉ bằng vài giây thao tác đơn giản trên điện thoại. Không còn cảnh mặc định "chốt đơn theo giá niêm yết", chính khách hàng sẽ trở thành người chủ động ra quyết định và có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá cạnh tranh, thậm chí tốt hơn kỳ vọng.

Theo ghi nhận sau 20 phiên live, phần lớn khách hàng có cơ hội "chốt deal" ở mức giá thấp hơn thị trường tối thiểu 10 – 20%, đặc biệt phiên 18 ngày 5/9, một khách hàng đã giành được quyền mua nhà tại dự án Sunshine Legend City với mức giá thấp hơn thị trường lên tới 45% sau khi nhận được ưu đãi đặc biệt từ Sunshine Group. Được biết, mục tiêu của livestream không phải bán nhà với giá cao nhất mà mở rộng cơ hội tiếp cận bất động sản chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất cho người dùng cuối.

Livestream NobleGo không đặt mục tiêu bán nhà với giá cao nhất mà kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận bất động sản chất lượng cao với mức giá cạnh tranh nhất cho người dùng cuối

Bên cạnh cơ chế đặt giá độc đáo, NobleGo cũng để lại hàng loạt dấu ấn đáng nhớ: livestream BĐS tiên phong đưa biệt thự triệu USD lên sóng và được chốt deal gần 70 tỷ ngay trong phiên; tiên phong ứng dụng AI như một trợ lý ảo trực tiếp tư vấn dự án, phân tích thị trường, tăng cơ hội chốt deal; lập kỷ lục với giải thưởng quay số may mắn lên tới 200 triệu tiền mặt cho khán giả xem live và cơ chế công khai toàn bộ thuật toán chọn người thắng để bất cứ ai cũng có thể "check var"; và đặc biệt là cam kết trích lập 500 triệu đồng/phiên để đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện như Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam.

Khách hàng được hỗ trợ bởi trợ lý AI thông minh tích hợp trên Noble App, giúp tra cứu thông tin dự án, phân tích xu hướng thị trường và tư vấn trực tiếp các thắc mắc theo nhu cầu.

Thu hút 3,2 triệu lượt xem và tương tác trong thời gian livestream; ủng hộ 10 tỷ đồng thiện nguyện để xây dựng 28 mái ấm mới và hai điểm trường

Tính đến phiên số 20 ngày 12/9 vừa qua, NobleGo đã chứng minh sức hút đáng nể với 3,2 triệu lượt view và tương tác đa nền tảng trong thời gian livestream; 100 triệu lượt hiện diện thương hiệu; 14 triệu tiếp cận từ quảng cáo; hơn 300 bài báo đăng tải và lượt tải Noble App tháng 8-9 tăng 75% so với tháng 6…

Sức hút của NobleGo qua 20 phiên được thể hiện bằng những con số kỷ lục

Với sự minh bạch, tính chính chủ, giá hợp lý và hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ, nhiều chuyên gia nhận định NobleGo có thể trở thành mô hình của tương lai, góp phần định hình xu hướng giao dịch bất động sản trực tuyến tại Việt Nam trong thời gian tới. Chia sẻ với báo giới về nền tảng tiên phong này, chuyên gia kinh tế, TS. Đặng Trung Tuyến (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định Sunshine Group đã chứng tỏ được sự nhạy bén khi biết lựa chọn đúng công cụ, đúng thời điểm để tạo ra hiệu quả tối đa. "Họ đã chứng minh rằng ngay cả một "dịch vụ" phức tạp, đòi hỏi niềm tin rất lớn như giao dịch bất động sản hàng hiệu, cũng hoàn toàn có thể chinh phục khách hàng qua sóng livestream, miễn là cách làm đủ sáng tạo và đủ chân thành", TS. Đặng Trung Tuyến cho hay.