Sunshine Group tiên phong đưa chuẩn sống Branded Residences về với Long Biên





Hạ tầng bứt tốc, Long Biên trở thành "cực tăng trưởng" mới của Hà Nội

Chỉ trong vài năm trở lại đây, Long Biên đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những tâm điểm sôi động nhất của thị trường bất động sản Thủ đô. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này không đến từ hiệu ứng kỳ vọng, mà phản ánh bước chuyển thực chất của hạ tầng và quy hoạch đô thị tại khu vực này.

Hàng loạt công trình trọng điểm như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Đông Trù, nút giao Cổ Linh, đường 5 kéo dài, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, vành đai 3.5, vành đai 4… hay mới đây nhất là siêu cầu Trần Hưng Đạo đã tạo nên mạng lưới kết nối xuyên suốt và đồng bộ cho toàn khu vực. Hạ tầng đi trước kéo theo dòng vốn, dân cư và các nhà phát triển bất động sản lớn, khiến Long Biên nhanh chóng trở thành "miền đất hứa" mới của giới đầu tư và cư dân có tiêu chuẩn sống cao. Thực tế, xu hướng này không quá bất ngờ vì Long Biên từ lâu vốn đã sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ mất khoảng 5 phút là có thể tới trung tâm Hoàn Kiếm, nhanh hơn cả khu vực Cầu Giấy - Thanh Xuân. Và cũng chỉ khoảng 15-20 phút là có thể kết nối với các vùng lõi nội đô cũng như đến với sân bay Nội Bài - cửa ngõ ra quốc tế và các tỉnh thành lân cận.

Sunshine Group và dấu ấn tiên phong của dòng bất động sản hàng hiệu tại "đất rồng" Long Biên

Với tốc độ đô thị hóa và sức bật đầu tư mạnh mẽ nhất hiện nay, Long Biên đã và đang trở thành "bến đỗ" của các nhà phát triển bất động sản tầm cỡ. Trong đó, Sunshine Group gây chú ý đặc biệt với bộ đôi dự án hạng sang Noble Palace Long Bien và Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đang được triển khai tốc lực, cùng dự án cao cấp Sunshine Green Iconic đã đi vào vận hành từ cuối năm 2024.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gồm hai tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn Sky Villas, được kiến tạo theo chuẩn mực cao cấp nhất của phân khúc bất động sản hạng sang

Theo thông tin bước đầu, nếu Noble Palace Long Bien là bộ sưu tập dinh thự nghệ thuật, quy tụ tinh hoa kiến trúc châu Âu cùng những trải nghiệm hưởng thụ đỉnh cao của phân khúc xa xỉ, thì Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences lại mang đến những kiệt tác tư dinh độc bản giữa tầng không, đưa riêng tư trở thành đặc quyền tối thượng. 100% các căn Sky Villa tại đây đều sở hữu bể bơi, sân vườn, thang máy riêng (1 căn/thang/tầng) cũng như tầm nhìn không giới hạn tới sân golf Long Biên và hồ điều hoà Harmony.

Được biết, cả hai dự án đều thuộc dòng bất động sản hàng hiệu, trong đó Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences vừa chính thức công bố vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của WorldHotels thuộc Tập đoàn BWH Hotels. Như vậy, đây sẽ là dự án Branded Residences đầu tiên tại khu vực Long Biên được quản lý dưới thương hiệu WorldHotels - phân khúc cao cấp bậc nhất của BWH Hotels với danh mục quản lý gồm những khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập hàng đầu thế giới.

100% Sky Villa đều được thiết kế thông tầng, tích hợp sân vườn và bể bơi riêng, cùng thang máy riêng, mang đến chuẩn mực sống tối ưu và sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ.

Đáng chú ý, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences cũng là dự án hạng sang tiên phong tại Việt Nam đầu tư những đặc quyền hiếm có dành cho giới sở hữu siêu xe như: công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robot, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm và trả xe tại sảnh theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao…Song hành với đó là hệ tiện ích 5 sao quy hoạch đồng bộ, từ tổ hợp mặt đất với công viên, đường dạo bộ, đến trung tâm thương mại cao cấp và khu chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 3 tầng khối đế…

Ra mắt nhà mẫu Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences trong ngày 30/10

Ghi nhận của phóng viên, Sunshine Group đã chính thức ra mắt NobleX Sales Gallery – văn phòng bán hàng 5 sao cùng nhà mẫu Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences vào ngày 30/10 vừa qua. Trên công trường, sau khi triển khai hạ tầng các hầm B1, B2, dự án thi công đến sàn tầng 1 và bước vào giai đoạn xây phần thân, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026.

Với vị trí chiến lược, thiết kế độc bản và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, bộ đôi dự án hàng hiệu của Sunshine Group được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của khu Đông Hà Nội, đặc biệt khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Thủ đô trong giai đoạn tới.



