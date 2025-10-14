Sunshine Legend City "gây sốt" với công nghệ sa bàn ảo lần đầu xuất hiện trên sóng livestream NobleGo

Đây là lần đầu tiên Sunshine Group ứng dụng "sa bàn ảo" – công nghệ XR Extended Reality (Thực tế mở rộng) giúp đưa mô hình dự án 3D vào livestream và điều khiển real-time theo cử động tay của MC nhờ hệ thống tracking chuyển động tiên tiến. Nhờ đó, căn hộ Sunshine Legend City có thể phóng to, thu nhỏ, xoay 360° linh hoạt ngay trên sóng livestream, giúp khán giả dễ dàng quan sát từng chi tiết nhà một cách trực quan và sinh động. Đây được xem là bước đột phá công nghệ tiên phong của livestream NobleGo trong việc mang tới trải nghiệm tương tác hiếm có trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Khán giả thích thú với trải nghiệm "xem livestream ảo mà sống động như thật" với hiệu ứng sa bàn ảo ứng dụng công nghệ XR - Extended Reality.

Song song với hiệu ứng công nghệ, căn hộ 2PN tiếp tục thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi, và cuối cùng được chốt quyền mua chỉ 4,6 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức nóng của một dự án "ra hàng đến đâu, hết đến đó". Được biết, đây là căn Flex Duo 2PN tại tầng 20, tòa Legend 12B, diện tích thông thủy 70,7m², sở hữu hệ kính Low-E chạm sàn, ban công hướng Đông Bắc cùng tầm nhìn đắt giá ôm trọn cảnh quan sông Cửu An và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bàn giao nội thất cơ bản cao cấp, mang đến trải nghiệm sống chuẩn 5 sao giữa lòng thành phố.

Bên cạnh minigame Noble Lucky Watch quen thuộc trị giá 100 triệu của Noble App, khán giả còn được "rinh lộc" trị giá 30 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite khi liên kết tài khoản KienlongBank trên Noble App và theo dõi trực tiếp phiên live. Tại phiên live tối 10/10, hai giải thưởng này đã lần lượt gọi tên hai khách hàng may mắn là chị Thu và chị Tâm.

Liên tiếp các kỷ lục ra hàng: từ 1067 căn hộ "khớp lệnh" chỉ trong 5 tiếng đến hơn 5.000 booking ngay trước thềm công bố ra mắt đợt 2

Sau kỷ lục "khớp lệnh" 1067 căn hộ đợt 1 chỉ trong 5 tiếng, Sunshine Legend City tiếp tục gây sốt với hơn 5.000 lượt booking ngay trước khi ra hàng đợt 2 cụm 06 tòa tháp Legend 9 - Legend 12B.

Gần 80 đại lý hội tụ tại sự kiện ra hàng đợt 2 dự án Sunshine Legend City, với tổ hợp 6 tòa tháp cao tầng từ Legend 9 đến Legend 12B

Được biết, cụm 6 tòa tháp này sở hữu vị trí sát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cách Hồ Gươm chưa đầy 20 phút, hưởng lợi trọn vẹn từ cầu Ngọc Hồi mới khởi công. Các tòa có mặt thoáng 360°, hướng ra sông Cửu An dài 2 km, mang sinh khí tự nhiên hiếm có.

Các tòa tháp Legend 9 - Legend 12B nổi bật với thiết kế façade kính Low-E 3 lớp chạm sàn, 3 tầng hầm liên thông quy mô lớn, mật độ thang máy lý tưởng khoảng 2 căn/thang/tầng, 5 tầng thương mại dịch vụ khối đế.

Cùng với đó là hệ tiện ích 5 sao toàn diện được tích hợp đồng bộ với Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông Cửu An; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, "biển hồ" nhân tạo, lounge, sky bar….), trường học liên cấp quốc tế…Cộng hưởng cùng hơn 1000 tiện ích đã hiện hữu tại khu Đông Thủ đô, dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục… cho mọi thế hệ.

Căn hộ bàn giao chuẩn 5 sao từ gói liền tường cao cấp của Kohler, Grohe, Bosch, Eurowindow, Soho,…hoặc tương đương, đến gói full nội thất rời từ các thương hiệu toàn cầu như Sofeyia và Haier Group.

Trong phiên livestream NobleGo tối 14/10 sắp tới, Sunshine Group tiếp tục mang đến cho khán giả cơ hội sở hữu quyền mua căn hộ 2 PN với mã căn hộ L12B-2011, diện tích thông thủy 68,8m² tại tòa Legend 12B, mức giá khởi điểm chỉ từ 3,096 tỷ đồng gồm VAT tức tương đương chỉ 45 triệu đồng/m2, bàn giao hoàn thiện nội thất cơ bản 5 sao - con số đầy hấp dẫn so với mặt bằng khu vực, hứa hẹn tiếp tục tạo nên cuộc đua sôi động giữa hàng nghìn người mua nhà trên nền tảng Noble App.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, Hanoi News, Theanh28 Entertainment. Sau 28 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 14 tỷ (500 triệu đồng/phiên) cho các hoạt động thiện nguyện như xây nhà tình nghĩa, cải tạo các điểm trường, trao học bổng cho các em học sinh khó khăn; đồng thời trích lập 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.




