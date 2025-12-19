Super FMCG Brand: Đây là những nhãn hàng FMCG đang được giới trẻ "ưa chuộng" nhất WeYoung 2025!

Trong dòng chảy vươn mình của Việt Nam hiện đại, các thương hiệu FMCG đang hiện diện ngày càng rõ trong đời sống giới trẻ, không chỉ như những sản phẩm tiêu dùng nhanh mà còn trở thành một phần quen thuộc trong thói quen và nhịp sống hằng ngày. Khi giới trẻ ngày càng chủ động lựa chọn những thương hiệu phù hợp với giá trị sống, lối sinh hoạt và gu cá nhân, việc ghi nhận những đóng góp ấy trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

WeYoung ra đời như một không gian tôn vinh thế hệ trẻ cùng các xu hướng, cá nhân và thương hiệu có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống giới trẻ Việt. Bước sang năm 2025, WeYoung tiếp tục khẳng định vai trò là giải thưởng phản ánh chân thực nhịp đập văn hóa, tiêu dùng và sáng tạo của người trẻ, dưới sự bảo trợ của WeChoice Awards - giải thưởng uy tín thường niên tôn vinh những điều nhỏ bé nhưng tạo nên giá trị lớn lao.

Giữa nhiều hạng mục sôi động, Super FMCG Brand - Thương Hiệu Nằm Lòng Giới Trẻ nổi lên như một điểm nhấn đặc biệt khi vinh danh các thương hiệu tiêu dùng nhanh được người trẻ tin tưởng lựa chọn và gắn bó trong đời sống hằng ngày. Đây là những nhãn hàng không chỉ xuất hiện thường xuyên trong căn bếp hay tủ đồ ăn vặt, mà còn trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của giới trẻ nhờ sự tiện lợi, chất lượng ổn định và khả năng bắt nhịp với xu hướng. Tiêu chí của hạng mục này xoay quanh mức độ yêu thích, tin dùng và sự gắn kết lâu dài của giới trẻ đối với thương hiệu.

Hạng mục Super FMCG Brand, nơi vinh danh thương hiệu quen mặt trong đời sống giới trẻ

Năm nay, các đề cử Super FMCG Brand mang đến bức tranh đa dạng từ đồ uống, thực phẩm tiện lợi đến gia vị quen thuộc, phản ánh rõ nét thói quen tiêu dùng ngày càng thông minh và có chọn lọc của thế hệ mới. Trong đó, Cocoxim, Nature Foods (NFC), DH Foods, LC Foods Bento và CHIN-SU là những đại diện tiêu biểu cho các hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: lấy người trẻ làm trung tâm.

Cocoxim ghi dấu ấn trong lòng giới trẻ với triết lý giữ trọn vị tự nhiên và hướng tiếp cận bền vững cùng với sản phẩm ấn tượng hướng tới sức khoẻ. Ở phân khúc thực phẩm tiện lợi, Nature Foods (NFC) tạo dấu ấn với các sản phẩm canh, súp ăn liền ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa hiện đại, giúp giữ trọn dinh dưỡng mà không cần chất bảo quản. Đáp ứng nhu cầu của giới trẻ.

Trong khi đó, DH Foods và LC Foods Bento đại diện cho hai hướng đi khác nhau nhưng cùng chinh phục giới trẻ bằng sự chỉn chu và thấu hiểu người tiêu dùng. DH Foods theo đuổi triết lý gia vị thuần Việt tự nhiên, minh bạch, góp phần đưa hương vị vùng miền vươn ra thế giới. Còn LC Foods Bento đáp ứng xu hướng “ngon - tiện - healthy” với các sản phẩm từ thịt trắng, kiểm soát chất lượng khép kín và hình ảnh trẻ trung.

Tuy nhiên, CHIN-SU nổi bật như một nguồn cảm hứng cho phong cách sống hiện đại, khơi dậy tinh thần sáng tạo và dám thử của thế hệ Gen Z. Không chỉ làm bùng vị cho nhiều món ăn quen thuộc, tương ớt CHIN-SU còn góp phần đưa ẩm thực Việt vươn ra thế giới, thể hiện bản lĩnh của một thương hiệu Việt hòa nhịp xu hướng toàn cầu với tinh thần Global Mindset. Nơi chỉ một chút CHIN-SU cũng đủ làm vạn món ngon bùng vị, kết nối mọi khoảnh khắc ăn uống trở nên trọn vẹn hơn.

Nhắc đến CHIN-SU là nhắc đến vị cay quen thuộc hiện diện từ bữa cơm gia đình ấm cúng cho đến những cuộc tụ tập rộn ràng, đầy năng lượng của Gen Z. Từ nguồn ớt được tuyển chọn kỹ lưỡng đến thiết kế bao bì đặc trưng nhưng không ngừng cập nhật tinh thần hiện đại, CHIN-SU liên tục đổi mới để mang đến trải nghiệm ẩm thực phù hợp với nhịp sống và gu thưởng thức của thế hệ trẻ.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình “Go Global” của CHIN-SU khi chính thức có mặt trên kệ của Costco Wholesales tại Mỹ, đồng thời mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc… Không dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm, CHIN-SU còn lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt thông qua các chiến dịch sáng tạo như “Matching món ăn - Tương ớt CHIN-SU”, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ quốc tế với hàng loạt ý tưởng kết hợp món ăn độc đáo. Từ đó, CHIN-SU dần trở thành biểu tượng ẩm thực mang tính kết nối, nơi hương vị vượt qua ranh giới địa lý để gắn kết các nền văn hóa khác nhau.

Song song với hành trình vươn ra thế giới, CHIN-SU cũng không ngừng “nằm lòng” giới trẻ trong nước bằng cách hiện diện một cách tự nhiên trong những không gian giải trí được yêu thích nhất. Việc đồng hành cùng các chương trình đình đám như Running Man, 2 Ngày 1 Đêm, Em Xinh Say Hi,… liên tục giữ vị trí Top 1 Trending và thu hút tổng cộng hơn 15 tỷ lượt xem cho thấy khả năng bắt nhịp xu hướng và tạo kết nối cảm xúc sâu sắc với người trẻ. CHIN-SU không chỉ xuất hiện như một nhà tài trợ, mà trở thành một phần quen thuộc trong những khoảnh khắc giải trí, tiếng cười và cảm xúc mà khán giả trẻ yêu mến.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn tích cực hợp tác với các chuỗi ẩm thực được giới trẻ ưa chuộng như Dokki, Spicy Box,… cùng mạng lưới KOL trong và ngoài nước, tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng và sống động. Qua mỗi lần kết hợp, CHIN-SU tiếp tục khẳng định hình ảnh một thương hiệu dám đổi mới, dám định hình xu hướng và luôn sẵn sàng đồng hành cùng giới trẻ ở mọi nơi, mọi cuộc vui từ bàn ăn gia đình, không gian giải trí đến hành trình khám phá ẩm thực toàn cầu.

Những yếu tố này cũng là minh chứng rõ nét cho thấy CHIN-SU chính là cái tên hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của hạng mục giải thưởng, khi không chỉ sở hữu độ phủ rộng khắp mà còn tạo được sự gắn kết cảm xúc bền chặt với giới trẻ, truyền cảm hứng sáng tạo và không ngừng dẫn dắt xu hướng sống - ăn - vui của thế hệ mới.

Trong bức tranh Super FMCG Brand 2025, CHIN-SU nổi bật như một thương hiệu thực sự “nằm lòng” giới trẻ khi không chỉ hiện diện trong bữa ăn hằng ngày mà còn đồng hành cùng nhịp sống, cảm xúc và xu hướng của thế hệ mới. Sự gắn kết bền bỉ ấy chính là giá trị cốt lõi làm nên một Super FMCG Brand được yêu mến và tin chọn theo thời gian.

