SUV điện 'anh em' với Toyota bZ3X sắp ra mắt, giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng

Mẫu xe điện GAC Aion i60 – được mệnh danh là “người anh em song sinh” của Toyota bZ3X – dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 11 tới, với hai tùy chọn hệ truyền động: thuần điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV). Xe sẽ có giá khởi điểm khoảng 100.000 nhân dân tệ, tương đương 14.050 USD, quy đổi khoảng 358 triệu đồng.

Toyota bZ3X là mẫu SUV điện cỡ nhỏ do Toyota hợp tác phát triển cùng GAC, ra mắt tại Trung Quốc hồi tháng 3/2025 với giá ban đầu 109.800 nhân dân tệ (khoảng 15.430 USD) trước khi được điều chỉnh giảm. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, doanh số tích lũy của mẫu xe này đạt 33.748 chiếc tính đến tháng 8/2025.

Đến tháng 10, GAC tiết lộ kế hoạch tung ra phiên bản riêng của bZ3X – mang thương hiệu Aion và tên gọi Aion i60 với thiết kế và logo được tinh chỉnh lại để phù hợp với ngôn ngữ thương hiệu nội địa.

Aion i60 được phát triển dựa trên kiến trúc mô-đun AEP – nền tảng chung của dòng bZ3X và cả mẫu SUV Aion V, từng ra mắt thị trường châu Âu tại triển lãm IAA Mobility 2025. Cả hai mẫu xe chia sẻ nhiều chi tiết tương đồng như kính chắn gió, viền cửa sổ, cụm gương chiếu hậu, cửa xe và vòm bánh.

Dù vậy, Aion i60 vẫn có dấu ấn riêng ở phần đầu và đuôi xe, với thiết kế đèn pha, cản trước và cụm đèn hậu khác biệt. Xe có kích thước lớn hơn đôi chút so với bZ3X, lần lượt đạt 4.685 x 1.854 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm, sử dụng mâm 18 hoặc 19 inch, và bố trí năm chỗ ngồi. Trọng lượng không tải đạt 1.910 kg, trong khi tổng trọng lượng tối đa là 2.350 kg.

Phiên bản Aion i60 BEV được trang bị động cơ điện đơn công suất 165 kW (221 mã lực), tốc độ tối đa 160 km/h. Trong khi đó, biến thể PHEV kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên công suất 74 kW (101 mã lực) với động cơ điện 165 kW, sử dụng pin LFP 29,165 kWh, cho phạm vi thuần điện 160 km theo chu trình CLTC.

Thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết, GAC đã hoàn tất thủ tục xin cấp phép bán hàng cho mẫu xe này trong tháng 10, mở đường cho lịch ra mắt chính thức vào tháng 11/2025.

Việc GAC tung ra Aion i60 – mẫu xe có nhiều điểm tương đồng với bZ3X – được xem là một động thái đáng chú ý, bởi điều này có thể tạo ra sự cạnh tranh nội bộ giữa thương hiệu Aion và liên doanh GAC Toyota. Với mức giá dự kiến chỉ khoảng 100.000 nhân dân tệ, thấp hơn đáng kể so với bZ3X, Aion i60 có thể thu hút nhóm khách hàng chú trọng giá trị sử dụng và chi phí sở hữu.

GAC vào Việt Nam thông qua nhà phân phối chính thức là TC Services Việt Nam, chính thức ra mắt thị trường vào ngày 20/8/2024 với hai mẫu xe đầu tiên là M8 (MPV cỡ lớn) và GS8 (SUV cỡ D). GAC đã khai trương các showroom 3S đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 12/2024, bao gồm các đại lý tại Bắc Ninh và Tân Uyên. ﻿

