Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta

15-10-2025 - 09:43 AM | Thị trường

Mới xuất hiện tại Ấn Độ, Suzuki Victoris đã tạo nên cơn sốt. Hơn 4.200 xe đã được bán ra, trong khi khoảng 25.000 đơn đặt hàng chờ giao xe có thể kéo dài 2-3 tháng.

Vừa được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ cách đây khoảng một tháng, Suzuki Victoris đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng bán hàng với con số ấn tượng: 4.261 chiếc đã tìm được chủ nhân trong khi lượng đặt hàng lên tới 25.000 đơn vị và thời gian chờ giao xe kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta- Ảnh 1.

Suzuki Victoris đắt hàng tại Ấn Độ. Ảnh: Suzuki

Giá cả chính là yếu tố quan trọng nhất. Có thể nói, với mức giá từ 10,5 lakh rupee, tương đương khoảng hơn 300 triệu đồng, Suzuki Victoris là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV tại Ấn Độ. Mức giá này rất cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Không chỉ có giá cả phải chăng, Victoris còn thu hút khách hàng nhờ vào hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu đặc biệt ấn tượng. Phiên bản mild-hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 4,76 lít/100 km, trong khi đó, phiên bản strong-hybrid còn khả quan hơn, có thể đạt tới 3,5 lít/100 km.

Về kỹ thuật, Victoris dùng chung nền tảng Heartect với Grand Vitara và có các cấu hình động cơ tương tự gồm mild-hybrid, full hybrid và bi-fuel xăng CNG. Bản Strong Hybrid là mạnh nhất, kết hợp máy 1.5L với mô tơ điện cho tổng công suất 114 mã lực và mô men xoắn 141 Nm.

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta- Ảnh 2.

Động cơ hybrid tiết kiệm là một trong những điểm nổi trội. Ảnh: Suzuki

Victoris có kích thước gần tương đương Grand Vitara. Thân xe dài 4.360 mm, rộng 1.795 mm, cao 1.655 mm. So với Grand Vitara, Victoris nhỉnh hơn 15 mm chiều cao và 10 mm chiều rộng. Chiều dài cơ sở đều 2.600 mm. Như vậy Victoris cùng nhóm với Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta- Ảnh 3.

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta- Ảnh 4.

Xe có thiết kế hiện đại. Ảnh: Suzuki

Nội thất Victoris hướng đến cảm giác hiện đại với màn hình giải trí 10,1 inch bố trí cao và bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn. Xe được trang bị ghế da, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn viền 64 màu, thông gió cho ghế trước, sạc không dây, dàn âm thanh Harman Kardon tích hợp Dolby Atmos, camera 360, Alexa và cốp sau chỉnh điện rảnh tay.

Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta- Ảnh 5.

Tiện nghi nội thất Victoris cao cấp hơn nhiều mẫu Suzuki khác. Ảnh: Suzuki

Victoris là mẫu Suzuki đầu tiên được trang bị ADAS cấp độ 2. Xe đạt chuẩn an toàn 5 sao cao nhất theo NCAP Ấn Độ.

Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình nhá hàng sedan giá rẻ mới: Kích thước ngang cỡ Toyota Camry, hệ thống hybrid NordThor AI 2.0 mới

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Suzuki

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm

Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm Nổi bật

Ăn miếng trả miếng, Mỹ lại đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc, căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát trở lại

Ăn miếng trả miếng, Mỹ lại đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc, căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát trở lại Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 15-10: Arabica tăng dữ dội

Giá cà phê hôm nay 15-10: Arabica tăng dữ dội

09:18 , 15/10/2025
Hãng làm limousine cho ông Putin ra mắt xe đi 900km không cần xăng, thải ra nước: Thế giới chưa từng có

Hãng làm limousine cho ông Putin ra mắt xe đi 900km không cần xăng, thải ra nước: Thế giới chưa từng có

08:05 , 15/10/2025
Lynk & Co 08 chốt ra mắt Việt Nam tháng này: Dự kiến 2 bản, đều PHEV, chạy 1.400km với đầy bình xăng điện

Lynk & Co 08 chốt ra mắt Việt Nam tháng này: Dự kiến 2 bản, đều PHEV, chạy 1.400km với đầy bình xăng điện

07:22 , 15/10/2025
Thông tin bất ngờ về logo "ZUBU" của Ngân 98

Thông tin bất ngờ về logo "ZUBU" của Ngân 98

07:13 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên