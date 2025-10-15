Suzuki Victoris giá quy đổi hơn 300 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hơn 4.200 xe, cả chục nghìn người chờ tới lượt, về Việt Nam dễ 'hot' trong phân khúc Xforce, Creta

Vừa được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ cách đây khoảng một tháng, Suzuki Victoris đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng bán hàng với con số ấn tượng: 4.261 chiếc đã tìm được chủ nhân trong khi lượng đặt hàng lên tới 25.000 đơn vị và thời gian chờ giao xe kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Suzuki Victoris đắt hàng tại Ấn Độ. Ảnh: Suzuki

Giá cả chính là yếu tố quan trọng nhất. Có thể nói, với mức giá từ 10,5 lakh rupee, tương đương khoảng hơn 300 triệu đồng, Suzuki Victoris là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV tại Ấn Độ. Mức giá này rất cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Không chỉ có giá cả phải chăng, Victoris còn thu hút khách hàng nhờ vào hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu đặc biệt ấn tượng. Phiên bản mild-hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 4,76 lít/100 km, trong khi đó, phiên bản strong-hybrid còn khả quan hơn, có thể đạt tới 3,5 lít/100 km.

Về kỹ thuật, Victoris dùng chung nền tảng Heartect với Grand Vitara và có các cấu hình động cơ tương tự gồm mild-hybrid, full hybrid và bi-fuel xăng CNG. Bản Strong Hybrid là mạnh nhất, kết hợp máy 1.5L với mô tơ điện cho tổng công suất 114 mã lực và mô men xoắn 141 Nm.

Động cơ hybrid tiết kiệm là một trong những điểm nổi trội. Ảnh: Suzuki

Victoris có kích thước gần tương đương Grand Vitara. Thân xe dài 4.360 mm, rộng 1.795 mm, cao 1.655 mm. So với Grand Vitara, Victoris nhỉnh hơn 15 mm chiều cao và 10 mm chiều rộng. Chiều dài cơ sở đều 2.600 mm. Như vậy Victoris cùng nhóm với Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Xe có thiết kế hiện đại. Ảnh: Suzuki

Nội thất Victoris hướng đến cảm giác hiện đại với màn hình giải trí 10,1 inch bố trí cao và bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn. Xe được trang bị ghế da, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn viền 64 màu, thông gió cho ghế trước, sạc không dây, dàn âm thanh Harman Kardon tích hợp Dolby Atmos, camera 360, Alexa và cốp sau chỉnh điện rảnh tay.

Tiện nghi nội thất Victoris cao cấp hơn nhiều mẫu Suzuki khác. Ảnh: Suzuki

Victoris là mẫu Suzuki đầu tiên được trang bị ADAS cấp độ 2. Xe đạt chuẩn an toàn 5 sao cao nhất theo NCAP Ấn Độ.