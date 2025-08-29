Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại không gian triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, bộ sưu tập nội thất sáng tạo “Đòng Đòng” mang tới một hành trình thiết kế đầy cảm hứng, kết nối bản sắc văn hóa Việt và khát vọng “Cất cánh từ cội nguồn”.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) quy tụ những thành tựu tiêu biểu của đất nước trên nhiều lĩnh vực: từ công nghiệp, công nghệ, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, quốc phòng, đến y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Trong không gian “Khởi nghiệp kiến quốc” – một phần đặc biệt của triển lãm Rạng Rỡ Việt Nam, Landco Corporation đã mang đến một điểm nhấn đầy nghệ thuật và chiều sâu văn hóa: không gian trưng bày “Cất cánh từ cội nguồn” cùng bộ sưu tập nội thất “Đòng Đòng” từ 1 thương hiệu thành viên.

Toàn bộ không gian trưng bày tái hiện vô cùng chân thực trên nền ruộng bậc thang, một hình ảnh quen thuộc của vùng cao Việt Nam, vừa mang tính biểu tượng văn hóa, vừa tạo ra một hành trình khám phá đa chiều.

Các khu vực chức năng được đặt trên những “thửa ruộng” uốn lượn, dẫn dắt khách tham quan đi qua từng chương của câu chuyện: từ “Đòng Đòng” – nơi khởi nguồn, đến “Giao thoa” – nơi kết nối và “Cất cánh” – nơi giấc mơ bay lên trong một không gian mang đậm tinh thần Việt.

Tái hiện dáng quê qua những thiết kế đậm hồn Việt ở Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc- Ảnh 1.

“Chúng tôi không chỉ mang đến một bộ sưu tập nội thất, mà là một hành trình cảm xúc từ nguồn cội hướng đến tương lai . Chính vì vậy, không gian ‘Cất cánh từ cội nguồn’ được thiết kế như một bản giao hưởng của ký ức và khát vọng – nơi mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện về người Việt, về văn hóa Việt, và về giấc mơ vươn ra thế giới từ chính cội rễ của mình”, ông Phạm Xuân Thiết, Tổng Giám đốc Landco Corporation chia sẻ bên lề triển lãm.

Điểm nhấn kiến trúc xuyên suốt của không gian này là hệ thống mái vòm được thiết kế với hai ngôn ngữ đối lập nhưng hài hòa. Mái vòm “Cội nguồn” mang dáng vẻ vững chãi, với bề mặt gợi cảm giác đất đá, bao bọc lấy khu vực trưng bày các sản phẩm phòng khách, phòng ngủ. Bên trong là bức tranh tường phong cảnh đồng quê, tạo nên một không gian ấm cúng, thân thuộc, như một ngôi nhà Việt trọn vẹn. Đây chính là không gian của "Đòng Đòng", của cội nguồn.

Tái hiện dáng quê qua những thiết kế đậm hồn Việt ở Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc- Ảnh 2.

Ngược lại, mái vòm “Cất cánh” lại thanh thoát, nhẹ nhàng, dạng nan hoặc lưới, gợi hình ảnh cánh diều đang bay. Những mái vòm này bao bọc lấy các sản phẩm chủ đạo như Sofa Cánh Diều, tạo nên cảm giác bay bổng, đầy khát vọng khi hai dạng mái vòm này tạo ra một dòng chảy thị giác, kể câu chuyện về sự chuyển tiếp từ gốc rễ vững chãi đến ước mơ bay cao.

Tái hiện dáng quê qua những thiết kế đậm hồn Việt ở Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc- Ảnh 3.

Sản phẩm chủ đạo của bộ sưu tập là Sofa Cánh Diều được đặt trang trọng dưới mái vòm “Cất cánh”. Thiết kế của chiếc sofa Cánh Diều mang lại cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng, như thể đang nâng lên khỏi mặt đất. Những đường cong uốn nhẹ của khung gỗ, phần lưng tựa đan thủ công từ mây tre, tất cả đều gợi hình ảnh cánh diều đang no gió, đang lượn trên không trung. Đây không chỉ là một chiếc ghế – mà là không gian của tự do nội tâm, của trí tưởng tượng, của tuổi thơ ngước nhìn bầu trời.

Tái hiện dáng quê qua những thiết kế đậm hồn Việt ở Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc- Ảnh 4.

Cuối cùng là khu vực “Đòng Đòng” nằm phía trong gian hàng, được bao bọc bởi mái vòm “Cội nguồn”. Đây là trái tim của không gian trưng bày, nơi tái hiện một ngôi nhà Việt trọn vẹn, với phòng khách sum vầy và phòng ngủ riêng tư. Bàn bên Hương Đồng Nội gói gọn tâm hồn người Việt, gợi nhớ tuổi thơ bên cánh đồng lúa.

Bộ sưu tập “Đòng Đòng” khéo léo đưa bản sắc văn hóa Việt vào từng chi tiết, từ chất liệu đến hình dáng, từ màu sắc đến cách bài trí nội thất. Những giá trị cuộc sống của người Việt được thể hiện trong từng bông lúa, hạt gạo, lan tỏa từ nền văn minh lúa nước đến bạn bè quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho khát vọng của LandFurniture: đưa bản sắc Việt vào từng sản phẩm, để nội thất Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng, mà còn truyền tải thông điệp văn hóa, kết nối con người với cội nguồn.

Tổng thể không gian triển lãm là một bản giao hưởng của nhiều lớp ý nghĩa. Nó không chỉ kể câu chuyện "Cất cánh từ Cội nguồn" thông qua các mái vòm biểu tượng, mà còn khắc họa hành trình đó trên một nền tảng văn hóa sâu sắc là hình ảnh ruộng bậc thang, tạo nên một không gian trải nghiệm độc đáo, tinh tế và đầy niềm tự hào dân tộc.

Ngọc Mai

Nhịp sống thị trường

