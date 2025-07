Tài khoản lâu không sử dụng bất ngờ được cộng thêm 500 triệu đồng

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, công an xã Hùng Lợi mới đây đã vừa nhận được thư của chị Võ Thị Mỹ Xuân, sinh năm 1980, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, cảm ơn về việc Công an xã kịp thời hỗ trợ chị nhận lại số tiền 500 triệu đồng bị chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 17/7, Công an phường Long Xuyên (An Giang) đã có trao đổi, đề nghị Công an xã Hùng Lợi (Tuyên Quang) xác minh chủ nhân một số tài khoản trên địa bàn xã vừa nhận được số tiền 500 triệu do chị Xuân chuyển nhầm đến.

Công an xã đã khẩn trương xác minh chị Đào Thị Chợ, sinh năm 1987, trú tại thôn Lè, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang là chủ nhân số tài khoản trên. Bản thân chị Chợ không hề hay biết việc được cộng tiền vào tài khoản vì số tài khoản đó đã lâu không sử dụng.

Sau khi làm rõ sự việc, cán bộ Công an xã Hùng Lợi đã cùng chị Chợ và người thân đến trụ sở Ngân hàng để làm thủ tục chuyển lại cho chị Võ Thị Mỹ Xuân.

Được biết, theo khuyến cáo của cơ quan công an, mọi người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi thì nên đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hỗ trợ, hướng dẫn. Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".