Tài khoản nhận 5 tỉ đồng, người phụ nữ vội báo công an

Ngày 11-10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết một phụ nữ trên địa bàn vừa nhờ lực lượng công an, ngân hàng chuyển trả lại 5 tỉ đồng do người khác chuyển nhầm.

Vào ngày 10-10, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (41 tuổi, trú phường An Khê) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng - mở tại Ngân hàng ACB chi nhánh An Khê, tỉnh Gia Lai - bỗng nhiên nhận được 5 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh đến Công an Gia Lai trình báo tài khoản được cộng 1 tỉ đồng. Sau đó cơ quan công an đã hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm

Công an phường An Khê phối hợp cùng ngân hàng tiến hành xác minh tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh T.H.L (24 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP HCM).



Công an phường và Chi nhánh Ngân hàng ACB tại An Khê đã hướng dẫn chị Hằng làm thủ tục hoàn trả số tiền trên về chủ sở hữu theo quy định.

Sau khi nhận lại được số tiền, anh T.H.L đã rất cảm kích, gửi lời cảm ơn đến chị Hằng cùng cơ quan công an, ngân hàng.

Cũng tại tỉnh Gia Lai, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) cũng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng thêm 1 tỉ đồng. Nhận thấy số tiền không phải của mình, bà Hạnh lập tức đến Công an phường trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường xác minh người có liên quan, làm rõ địa chỉ cư trú và liên hệ trực tiếp để trao đổi với người chuyển nhầm. Theo đó người chuyển khoản nhầm là một phụ nữ 38 tuổi tại tỉnh Hà Tĩnh.