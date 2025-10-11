Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản nhận 5 tỉ đồng, người phụ nữ vội báo công an

11-10-2025 - 16:07 PM | Smart Money

Thấy tài khoản bỗng nhiên được chuyển đến 5 tỉ đồng, một người phụ nữ ở Gia Lai hoảng hốt, vội đến công an trình báo

Ngày 11-10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết một phụ nữ trên địa bàn vừa nhờ lực lượng công an, ngân hàng chuyển trả lại 5 tỉ đồng do người khác chuyển nhầm.

Vào ngày 10-10, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (41 tuổi, trú phường An Khê) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng - mở tại Ngân hàng ACB chi nhánh An Khê, tỉnh Gia Lai - bỗng nhiên nhận được 5 tỉ đồng.

Tài khoản nhận 5 tỉ đồng, người phụ nữ vội báo công an- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hạnh đến Công an Gia Lai trình báo tài khoản được cộng 1 tỉ đồng. Sau đó cơ quan công an đã hỗ trợ trả lại cho người chuyển nhầm

Công an phường An Khê phối hợp cùng ngân hàng tiến hành xác minh tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh T.H.L (24 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP HCM).

Công an phường và Chi nhánh Ngân hàng ACB tại An Khê đã hướng dẫn chị Hằng làm thủ tục hoàn trả số tiền trên về chủ sở hữu theo quy định.

Sau khi nhận lại được số tiền, anh T.H.L đã rất cảm kích, gửi lời cảm ơn đến chị Hằng cùng cơ quan công an, ngân hàng.

Cũng tại tỉnh Gia Lai, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) cũng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng thêm 1 tỉ đồng. Nhận thấy số tiền không phải của mình, bà Hạnh lập tức đến Công an phường trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường xác minh người có liên quan, làm rõ địa chỉ cư trú và liên hệ trực tiếp để trao đổi với người chuyển nhầm. Theo đó người chuyển khoản nhầm là một phụ nữ 38 tuổi tại tỉnh Hà Tĩnh.

Không hoàn trả tiền có thể bị xử lý hình sự

Qua sự việc trên Công an phường An Khê cũng khuyến cáo, nếu chuyển khoản nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm mà không rõ người gửi thì người dân nên đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3, nhằm tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng.


Theo Hoàng Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ

Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ Nổi bật

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là của một công ty tại Hà Nội

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là của một công ty tại Hà Nội Nổi bật

Người mua, bán vàng chú ý khi thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, thẻ ngân hàng theo quy định mới

Người mua, bán vàng chú ý khi thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, thẻ ngân hàng theo quy định mới

16:02 , 11/10/2025
Vietcombank cảnh báo các số điện thoại lừa đảo đầu số 023, 024, 028, 190 sau

Vietcombank cảnh báo các số điện thoại lừa đảo đầu số 023, 024, 028, 190 sau

09:59 , 11/10/2025
Vay ngân hàng 1 tỷ trong 10–20 năm để mua nhà: Cần chuẩn bị và lưu ý điều gì?

Vay ngân hàng 1 tỷ trong 10–20 năm để mua nhà: Cần chuẩn bị và lưu ý điều gì?

16:34 , 10/10/2025
Người dùng Vietcombank, VietinBank, BIDV... cần đặc biệt chú ý: Nhớ kỹ tính năng này trước khi chuyển tiền

Người dùng Vietcombank, VietinBank, BIDV... cần đặc biệt chú ý: Nhớ kỹ tính năng này trước khi chuyển tiền

15:43 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên