Tai nạn đường sắt thảm khốc nhất thập kỷ ở Trung Quốc: Tàu thử nghiệm đâm trúng công nhân, 11 người thiệt mạng

27-11-2025 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Đoàn tàu đang thử nghiệm thiết bị phát hiện động đất đã đâm vào công nhân trên một đoạn đường ray cong tại ga đường sắt thị trấn Lạc Dương của thành phố Côn Minh.

Hãng Reuters đưa tin, các quan chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc cho biết một đoàn tàu đã đâm vào một nhóm công nhân đường sắt vào ngày 27/11, khiến 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương, đây là vụ tai nạn đường sắt có nhiều người chết nhất trong hơn một thập kỷ qua tại nước này.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, đoàn tàu thử nghiệm thiết bị phát hiện động đất đã đâm vào công nhân trên một đoạn đường ray cong tại ga đường sắt thị trấn Lạc Dương của thành phố Côn Minh.

Nhà ga ở tỉnh Vân Nam đã hoạt động trở lại bình thường và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, họ cho biết trong một tuyên bố.

Đoàn tàu thử nghiệm thiết bị phát hiện động đất đã đâm vào công nhân trên một đoạn đường ray cong tại ga đường sắt thị trấn Lạc Dương, thành phố Côn Minh, Trung Quốc, vào ngày 27/11. Ảnh: SCMP

Theo Reuters, mạng lưới đường sắt của Trung Quốc là lớn nhất thế giới, trải dài hơn 160.000 km và thực hiện hàng tỷ chuyến tàu mỗi năm.

Mặc dù được ca ngợi vì hiệu quả, nhưng hệ thống này đã bị giám sát chặt chẽ sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ tai nạn năm 2011 ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này khiến 40 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

9 người cũng đã thiệt mạng vào năm 2021 khi một chuyến tàu ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc đâm vào công nhân trên một đoạn đường sắt Lan Châu - Tân Cương.

Phát hiện bất ngờ trong vụ tai nạn máy bay chết nhiều người nhất ở Trung tâm tài chính châu Á trong 25 năm qua

