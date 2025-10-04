Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài sản của 1% những người giàu nhất nước Mỹ đạt 52.000 tỷ USD

04-10-2025 - 15:45 PM | Tài chính quốc tế

Tài sản nhóm 1% giàu nhất Mỹ đạt kỷ lục 52.000 tỷ USD trong quý II, nhờ đà tăng mạnh của chứng khoán, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo và rủi ro kinh tế.

Theo dữ liệu mới từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhóm 10% người Mỹ giàu nhất đã có thêm 5.000 tỷ USD tài sản trong quý II, trong bối cảnh đà tăng của thị trường chứng khoán tiếp tục mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư lớn nhất.

Cũng theo Fed, tổng tài sản của nhóm 10% giàu nhất – tức những người có giá trị tài sản ròng hơn 2 triệu USD – đã đạt mức cao kỷ lục 113.000 tỷ USD trong quý II, tăng từ mức 108.000 tỷ USD trong quý I. Mức tăng này nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục trong ba năm qua của tầng lớp thượng lưu, với tổng tài sản của nhóm 10% giàu nhất đã tăng hơn 40.000 tỷ USD kể từ năm 2020.

Dữ liệu của Fed cho thấy tất cả các nhóm thu nhập đều ghi nhận sự gia tăng tài sản trong năm qua, trong đó giá trị tài sản ròng của nhóm 50% dân số có thu nhập thấp nhất tại Mỹ tăng 6% trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, tốc độ tăng tài sản nhanh nhất thuộc về nhóm giàu nhất. Trong năm qua, tài sản của nhóm 1% giàu nhất đã tăng thêm 4.000 tỷ USD, tương đương mức tăng 7%. Tài sản của họ đã chạm mốc cao kỷ lục 52.000 tỷ USD trong quý II.

Tài sản của nhóm 0,1% giàu nhất đã tăng 10% trong năm qua. Kể từ sau đại dịch, tổng tài sản của nhóm 0,1% giàu nhất, tức những người có giá trị tài sản ròng ít nhất 46 triệu USD, đã tăng gần gấp đôi, lên hơn 23.000 tỷ USD.

Động lực lớn nhất thúc đẩy sự gia tăng tài sản của giới thượng lưu trong năm nay là thị trường chứng khoán. Giá trị cổ phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ tương hỗ do nhóm 10% giàu nhất nắm giữ đã tăng từ 39.000 tỷ USD lên hơn 44.000 tỷ USD trong năm qua. Nhóm 10% người Mỹ giàu nhất nắm giữ hơn 87% tổng giá trị cổ phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ tương hỗ.

Số lượng người siêu giàu cũng đang tăng nhanh chóng. Theo một báo cáo mới từ công ty Altrata, số người Mỹ siêu giàu, tức những người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên, đã tăng 6,5% trong nửa đầu năm 2025, sau khi đã tăng vọt 21% vào năm ngoái. Hiện có 208.090 cá nhân siêu giàu tại Mỹ, chiếm 41% tổng số của thế giới.

Sự gia tăng tài sản ở nhóm giàu nhất đã tạo ra một nền kinh tế tiêu dùng ngày càng phân hóa, trong đó người giàu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng chi tiêu. Theo chuyên gia Mark Zandi tại Moody's Analytics, người tiêu dùng thuộc nhóm 10% có thu nhập cao nhất đã chiếm 49,2% chi tiêu tiêu dùng trong quý II, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập vào năm 1989.

Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào một bộ phận nhỏ người tiêu dùng ở nhóm dẫn đầu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Zandi cho rằng một sự sụt giảm sâu và kéo dài của thị trường chứng khoán, vốn là động lực thúc đẩy gần như toàn bộ sự gia tăng tài sản của giới thượng lưu, có thể gây ra những tác động lan rộng khắp nền kinh tế.

Theo Khánh Ly

VTV

