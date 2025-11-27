Tài sản của MC Quyền Linh

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MC Quyền Linh đã tích lũy được khối tài sản đáng nể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình đình đám trên truyền hình, từ gameshow giải trí đến các chương trình từ thiện. Sự gần gũi cùng phong cách dẫn duyên dáng, chân thành đã giúp anh chiếm trọn tình cảm của công chúng, được xem là một trong những "MC quốc dân"

Ở tuổi ngoài 50, Quyền Linh đang có tổ ấm hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái xinh đẹp, tài năng là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Nhiều năm gắn bó với nghề, Quyền Linh không chỉ xây dựng được uy tín trong làng giải trí mà còn tích lũy được khối tài sản đáng nể, nổi bật là căn biệt thự rộng 500m² tại TP.HCM.

Quyền Linh (1969) là một trong những "MC quốc dân", quen mặt với nhiều thế hệ khán giả

Biệt thự của gia đình Quyền Linh có diện tích khoảng 500m², tọa lạc ở quận 7 - một trong những khu dân cư có giá bất động sản đắt đỏ nhất TP.HCM, với giá trị ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Không gian sống được bà xã Quyền Linh tự tay lên ý tưởng thiết kế theo phong cách châu Âu, lấy tông trắng làm chủ đạo. Nội thất trong nhà được lựa chọn tỉ mỉ, vừa hiện đại vừa tinh giản, mang lại vẻ sang trọng thanh lịch mà vẫn giữ được sự gần gũi, không phô trương.

Toàn cảnh căn biệt thự trắng - một trong những tài sản lớn nhất của Quyền Linh

Không gian sống là sự kết hợp của phong cách châu Âu hiện đại cùng không gian sân vườn thoáng đãng, gần gũi

Bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với tông trắng chủ đạo

Nội thất phòng khách sử dụng tông ấm, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng

Khu vực bếp nấu trong nhà được bài trí thêm chậu cây xanh

Khu vực sân vườn là điểm nhấn ấn tượng của biệt thự, nơi không gian được phủ xanh bởi cây cối, hoa lá và cả vườn rau sạch. MC Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho khu vườn này, thường dậy sớm mỗi sáng để tưới nước, nhặt lá rụng và chăm chút đất. Nơi đây được anh trồng đủ loại cây ăn quả quen thuộc như xoài, bưởi, dừa, mãng cầu, vú sữa… tất cả đều xanh tốt và sai trĩu quả, tạo nên một không gian vừa đẹp vừa hữu ích.

Không gian sân vườn là một trong những nhấn đặc biệt của căn biệt thự

Quyền Linh thu hoạch hoa quả tại vườn nhà

Gia đình Quyền Linh chụp ảnh đón Tết tại gia.

