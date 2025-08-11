Tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng vù vù

Sắc xanh lan tỏa ở nhóm VN30, trong đó MSN bứt phá kịch trần lên 82.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Thanh khoản MSN cũng tăng vọt lên hơn 2.400 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. Khối ngoại mua ròng MSN với giá trị gần 90 tỷ đồng

Nhờ cú bứt phá của MSN, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group - tăng thêm khoảng 75 triệu USD, đạt 1,2 tỷ USD theo dữ liệu của Forbes và xếp thứ 2.799 toàn cầu. Ông Quang đang nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN (31,19% vốn điều lệ) cùng lượng cổ phần lớn tại Techcombank (TCB) và Masan Consumer (MCH).

MSN tăng trần, GVR cũng đóng cửa sát mức trần.

Bên cạnh MSN, nhóm nâng đỡ thị trường còn có GVR, MBB, VCB và SSI, mỗi mã đóng góp trên 1 điểm. SSI dẫn đầu đà tăng trong nhóm chứng khoán, đồng thời là mã có giá trị giao dịch cao nhất ngành, hơn 2.155 tỷ đồng - đứng thứ 3 toàn sàn, sau MSN, SHB.

Cổ phiếu “vua” nhóm ngân hàng với MBB, SHB, VCB, BID, LPB, TPB… tăng giá. SHB chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 13%, vào ngày 19/8. SHB sẽ trả cổ tức 2024 tỷ lệ 13%, thông qua phát hành 528,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 45.942 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng này đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.

Bất động sản tiếp tục hút dòng tiền với IDC, PDR, DIG, NVL tăng giá, Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup với VHM và VIC lại kéo lùi chỉ số, khi cả hai cổ phiếu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó và bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật. VRE cũng giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,91 điểm (+0,75%) lên 1.596,86 điểm. HNX-Index tăng 1,47% đạt 276,46 điểm. UPCoM-Index tăng 0,65% lên 109,25 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 51.000 tỷ đồng được giải ngân, tương ứng gần 1,9 tỷ cổ phiếu sang tay. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 652 tỷ đồng, song vẫn ghi nhận lực mua ròng trên một số mã trụ cột.