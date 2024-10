Tài sản Vinhomes vượt nửa triệu tỷ, tiền mặt gần 1 tỷ USD trước thương vụ lớn nhất lịch sử của chứng khoán Việt Nam

CTCP Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 33.323 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu tài chính cao gấp 3 lần cùng kỳ, mang về gần 5.498 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận hơn 1.555 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, Vinhomes báo lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 đạt hơn 8.980 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm , Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 69.910 tỷ đồng và tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 90.923 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 20.600 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng đạt 89.586 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và doanh số chưa ghi nhận đạt 123.038 tỷ đồng tại thời điểm cuối Quý 3/2024.

Năm 2024, công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, Vinhomes đã thực hiện được 76% chỉ tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9/2024, Vinhomes ghi nhận quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 524.684 tỷ đồng và 215.966 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 18,3% so với tại thời điểm 31/12/2023. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có giá trị 22.055 tỷ đồng (~0,9 tỷ USD).

Tại một diễn biến liên quan, Vinhomes dự kiến thực hiện mua lại tối đa 370 triệu cổ phiếu quỹ kể từ ngày 23/10 đến hết 21/11. Cập nhật đến cuối phiên 29/10/2024, Vinhomes (VHM) đã mua được tổng cộng hơn 57 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm 15,43% tổng số lượng đăng ký. Con số này tăng thêm hơn 8,8 triệu đơn vị so với cuối phiên 28/10.

Về hoạt động bán hàng, trong Quý 3/2024, Vinhomes tiếp tục ra mắt các phân khu mới tại các đại dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản đang khởi sắc. Cụ thể, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) mở bán Hoàng Gia và Đảo Vua - hai phân khu sở hữu kiến trúc ấn tượng bậc nhất.

Bên cạnh đó, Vinhomes Royal Island tạo kỷ lục khi chính thức bàn giao hơn 500 căn shop thương mại dịch vụ và shophouses tại phân khu Tài Lộc. Ngoài ra, tại Hà Nội, dự án Vinhomes Global Gate cũng đã nhận được sự quan tâm rất tích cực từ thị trường nhờ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ Đô và nhiều tiện ích vượt trội.

Tại khu vực phía Nam, phân khu căn hộ The Opus One (Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức) do Vinhomes hợp tác phát triển cùng đối tác Nhật Bản - Samty cũng đã ra mắt vào ngày 28/08/2024, góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ cho thị trường phía Nam.