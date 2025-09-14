Tại sao cách ăn chiếc "bánh Trung thu thị phi" lại đang khiến cộng đồng mạng “phát cuồng”?

Trong những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok..., một loại bánh đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu ẩm thực: Bánh dẻo Trung thu nhân sen dẻo trứng muối. Không chỉ gây ấn tượng bởi trọng lượng bánh "khổng lồ" (400g) cùng số lượng nhân trứng muối bên trong, loại bánh này còn thu hút bởi cách thưởng thức hoàn toàn mới lạ, khác biệt so với kiểu ăn truyền thống. Và hiện tại nó còn được người ta đặt cho cái tên "Chiếc bánh thị phi" bởi những tranh cãi xung quanh như vị ngon, giá cả... và cả cách thức để thưởng thức.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ lại cách thức để ăn chiếc bánh "thị phi" này. Xu hướng này không chỉ tạo nên cơn sốt mà còn mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, nhiều người đã khẳng định "đáng để khám phá", hay "tưởng không ngon mà ngon không tưởng", hoặc "Em nghĩ chỉ ăn được 1 miếng hóa ra ăn luôn cả cái và chuẩn bị đi mua mấy cái nữa"... Liệu cách thưởng thức mới lạ này có điều gì lại khiến hầu hết những người ăn tán đồng đến thế?

Chiếc bánh được mệnh dang là "bánh thị phi" đang hot khắp các nền tảng MXH.

Khác với cách ăn bánh Trung thu truyền thống – cắt miếng tam giác lớn và nhâm nhi cùng trà nóng, thì cách thưởng thức bánh dẻo nhân sen trứng muối đang được lan truyền có những bước đặc biệt:

1. Làm lạnh bánh: Sau khi mua hoặc làm bánh, người dùng cho bánh vào tủ lạnh khoảng 1-2 giờ để bánh đạt độ mát lạnh, giúp vỏ bánh dẻo trở nên săn chắc hơn.

2. Ấn bẹp bánh: Dùng dao hoặc dụng cụ phẳng để ấn nhẹ, làm dẹt bánh ra. Thao tác này khiến lớp nhân bên trong đặc biệt là những quả trứng muối sau khi bị ép sẽ vỡ nhỏ và được dàn đều bị ép mỏng, tạo sự khác biệt về kết cấu.

3. Cắt miếng nhỏ: Bánh được cắt thành những miếng rất nhỏ, thường chỉ bằng 1/8 hoặc 1/10 kích thước miếng cắt truyền thống, để dễ dàng thưởng thức từng miếng một. Cách ăn này không chỉ tạo nên sự mới mẻ mà còn được yêu thích vì mang lại trải nghiệm hương vị độc đáo, khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ video, hình ảnh và bình luận sôi nổi.

Ấn dẹt bánh rồi cắt thành các miếng nhỏ (Ảnh: MXH).

Vậy lý do xu hướng thưởng thức món bánh theo cách này trở nên hot là vì sao? Tại sao lại cần phải ấn dẹt và cắt nhỏ miếng bánh đến thế? Điều này có thể được giải thích bởi 2 yếu tố chính liên quan đến hương vị và trải nghiệm:

1. Nhân trứng muối vỡ ra và được dàn đều: Khi ấn bẹp bánh, những viên trứng muối trong nhân sẽ vỡ ra giống như được nhẹ nhàng nghiền nát khiến chúng hòa quyện đều với phần nhân hạt sen dẻo mịn màng. Điều này tạo nên một lớp nhân có kết cấu đồng nhất, trong đó vị béo ngậy, mặn mà của trứng muối được phân bố đều khắp bánh. Thay vì cắn vào một miếng bánh có phần nhân trứng muối tập trung, cách ăn này giúp mỗi miếng nhỏ đều mang hương vị cân bằng, không bị quá ngấy hay quá mặn ở một số phần.

2. Giảm độ ngọt và tăng sự hòa quyện: Bánh dẻo nhân sen vốn có vị ngọt thanh đặc trưng, nhưng khi kết hợp với lớp vỏ bánh dẻo thường sẽ tăng thêm độ ngọt khiến người ăn dễ bị ngán. Nhưng khi bạn ấn dẹt bánh ra, trứng muối có độ mặn quyện được ép vụn quyện vào nhân sen ngọt thêm việc dàn mỏng lớp vỏ bánh đã được làm lạnh khiến tất cả được hòa quyện, cảm giác ngọt gắt không còn. Vị mặn nhẹ của trứng muối trung hòa độ ngọt, tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ chịu hơn. Đặc biệt, khi cắt thành miếng nhỏ, người ăn có thể thưởng thức từng chút một, cảm nhận rõ rệt sự cân bằng giữa các tầng hương vị: Dẻo mát của vỏ, bùi ngọt của sen, và béo mặn của trứng muối.

Hiện tại, trên các nền tảng MXH, hashtag liên quan đến bánh trung thu dẻo nhân sen trứng muối thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Người dùng chia sẻ video hướng dẫn cách cắt bánh, bình luận về sự khác biệt của cách ăn này so với truyền thống. Nhiều người cho rằng cách ăn này không chỉ ngon mà còn “thẩm mỹ”, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều. Một số người yêu thích phong cách truyền thống cho rằng việc ấn bẹp và cắt nhỏ làm mất đi hình dáng nguyên vẹn của bánh, vốn là biểu tượng của sự tròn đầy trong văn hóa Trung thu. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng xu hướng này đã mang lại làn gió mới, khiến bánh trung thu dẻo nhân sen trứng muối trở thành một “ngôi sao” trên mạng xã hội.

Bánh Trung thu nhân sen dẻo trứng muối không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một hiện tượng văn hóa ẩm thực trên mạng xã hội. Cách thưởng thức mới lạ – làm lạnh, ấn dẹt, cắt nhỏ – đã tạo nên một trải nghiệm độc đáo, nơi hương vị được nâng tầm nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhân trứng muối và vỏ bánh dẻo. Xu hướng này không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong cách thưởng thức mà còn phản ánh sự linh hoạt của ẩm thực truyền thống khi hòa nhập vào lối sống hiện đại. Nếu bạn chưa thử, hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt mà cộng đồng mạng đang “phát cuồng”!