Tại sao cần thận trọng khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng?

Chủ thẻ tín dụng hoàn toàn có thể rút tiền từ thẻ tín dụng một cách hợp pháp thông qua qua hai cách: rút tại phòng giao dịch hoặc cây ATM.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị (không phải ngân hàng) cung cấp dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với mức phí thấp và hạn mức rút cao, thậm chí lên tới 100% hạn mức của thẻ. Đây là các dịch vụ không hợp pháp, có thể mang đến rủi ro tài chính cho chủ thẻ.

Một khi đồng ý sử dụng dịch vụ, phía đơn vị sẽ yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin cá nhân bao gồm số thẻ, mã CVV/CVC, CMND/CCCD… để tạo một giao dịch ảo dưới tên chủ thẻ nhằm thực hiện hành vi rút tiền qua máy POS, ngụy trang thành giao dịch quẹt thẻ chi tiêu thông thường. Trong nhiều trường hợp, chủ thẻ bị các đơn vị này tính phí cao, hoặc bị chiếm đoạt số tiền rút từ thẻ.

Ngoài ra, khi nhận thấy các giao dịch bất thường, ngân hàng sẽ có quyền đánh giá tính hợp pháp của giao dịch và thu hồi thẻ, khóa thẻ, giảm điểm tín dụng, bị hạn chế đăng ký làm thẻ tín dụng mới hoặc tham gia các khoản vay vốn khác tại ngân hàng.

Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu điều tra xác định, công ty này đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút tiền trên 800 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước.

Trước đó, Cơ quan chức năng và nhiều ngân hàng cũng đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn trên.

Để tránh thiệt hại tài sản và vướng vào rủi ro pháp lý, chủ thẻ tín dụng cần thận trọng trước lời mời mở thẻ để rút tiền từ bất cứ ai. Khi có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ, chủ thẻ chỉ nên rút tại ATM hoặc các phòng giao dịch ngân hàng, không sử dụng dịch vụ rút tiền bất hợp pháp.

Ngoài ra, trước khi thực hiện rút tiền từ thẻ tín dụng, khách hàng cần lưu ý 4 điều sau:

Phí rút và lãi suất cao

Khách hàng sẽ cần trả phí rút tiền lên tới 4% trên tổng số tiền rút và lãi suất lên tới 20 - 30%/năm (tùy theo chính sách của từng ngân hàng tại từng thời điểm), tính từ thời điểm rút tiền thành công.

Trong đó, phí rút tiền mặt sẽ trừ thẳng vào số tiền chủ thẻ vào ngày rút tiền. Đến cuối kỳ thanh toán, khách hàng sẽ cần trả tiếp dư nợ gốc và tiền lãi. Nếu chủ thẻ rút càng nhiều tiền mặt từ thẻ tín dụng thì tiền phí và lãi suất áp dụng sẽ càng cao. Nếu khách hàng không kiểm soát chi tiêu thì đây sẽ là một khoản tiền đáng kể phải chi trả.

Ảnh hưởng đến khả năng thanh toán

Số tiền được rút từ thẻ tín dụng sẽ không được miễn lãi 45 – 55 ngày nên có thể khiến tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng lên. Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn, chủ thẻ sẽ phải nộp thêm phí trả chậm và lãi thanh toán chậm.

Vào ngày đến hạn thanh toán, nếu khả năng tài chính không cho phép, khách hàng có thể thanh toán dư nợ tối thiểu (khoảng 5% tổng dư nợ gốc). Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp ngắn hạn để không phải chịu phí phạt, vì số dư nợ còn lại vẫn bị tính lãi suất cho tới ngày hoàn trả toàn bộ. Do vậy, khách hàng cần tính toán tài chính hợp lý để thanh toán dư nợ đúng hạn, tránh mắc phải rủi ro mất khả năng thanh toán.

Hạn mức rút tiền bị giới hạn

Khi rút tiền từ thẻ tín dụng, khách hàng không được rút quá 80% hạn mức thẻ. Ngoài ra, chủ thẻ cũng cần đảm bảo hạn mức rút tiền tại ATM không vượt 50 - 200 triệu mỗi ngày và không quá 20 triệu mỗi lần rút. Do đó, nếu cần rút số tiền lớn thì khách hàng sẽ phải thao tác nhiều lần và còn bị phụ thuộc vào lượng tiền có sẵn trong cây ATM.