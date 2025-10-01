Cảnh giác khi được yêu cầu chuyển khoản 10 nghìn đồng, người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo tinh vi

Vào khoảng 11h00 ngày 29/9 chị N.T.H, trú thôn Tân Thành, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng nhận được cuộc gọi một người tên "Ngân", tự xưng là cán bộ Công an xã Gò Nổi yêu cầu chị cung cấp thông tin số định danh cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế, mật khẩu VNeID để đối tượng hỗ trợ tích hợp vào sổ hộ khẩu trong dữ liệu dân cư. Sau đó, chị H được yêu cầu nộp lệ phí 10 nghìn đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Đối tượng hướng dẫn chị H nộp tiền vào một đường link gửi qua Zalo. Tuy nhiên, do được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và lo sợ bị lừa đảo nên chị H đã đến Công an xã Gò Nổi trình báo.

Sau khi được nghe Công an xã giải thích, chị H biết mình bị lừa đảo nên không thực hiện việc chuyển tiền cho đối tượng và có lời cảm ơn lực lượng Công an xã.

Cũng trong ngày 29/9, khoảng 15h30 chị N.T.G, trú thôn Phú Văn, xã Gò Nổi nhận được cuộc gọi một người tự xưng là cán bộ Công an và yêu cầu chị G đưa con gái đi làm căn cước. Sau đó, đối tượng cung cấp số điện thoại để hỗ trợ, chị G liên hệ số trên thì gặp người thanh niên yêu cầu chị G làm theo hướng dẫn.

Nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nên chị G tắt máy và đến Công an xã Gò Nổi trình báo. Được Công an xã giải thích, chị G biết đó là hành vi lừa đảo.

Qua hai vụ việc trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo bà con Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm soát…

Khi bị các đối tượng tiếp cận, cần phải bình tĩnh, nhờ sự hỗ trợ của người thân và đặc biệt không bấm vào các đường link do đối tượng cung cấp. Tuyệt đối không đọc mã OTP vì đây là cách thức để đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại, xâm nhập bất hợp pháp tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng