Một ngân hàng vừa phát cảnh báo quan trọng: Nguy cơ mất trắng tiền trong thẻ tín dụng

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) mới đây đã phát đi thông báo cảnh báo khách hàng trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi. Theo nhà băng này, chỉ một sơ suất nhỏ trong việc chia sẻ thông tin, chủ thẻ tín dụng có thể mất sạch tiền trong tài khoản.

Theo NCB, gần đây trên thị trường đã xuất hiện nhiều trường hợp khách hàng nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng. Sau đó, do mất cảnh giác, khách hàng đã cung cấp mã OTP, thông tin thẻ tín dụng quốc tế cho kẻ gian và bị chiếm đoạt tài sản.

Trước diễn biến phức tạp đó, NCB khuyến cáo khách hàng cần tuyệt đối bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn tín dụng. Ngân hàng lưu ý khách hàng luôn cảnh giác với những hành động "chào mời, hướng dẫn, giúp đỡ, tặng quà…" được đưa ra một cách dễ dàng, nhanh chóng nhưng mập mờ, không thể xác minh trên các kênh chính thức của ngân hàng.

Khách hàng tuyệt đối không cho mượn, không chia sẻ, không cung cấp dữ liệu nhạy cảm của thẻ như: số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC (mã bảo mật phía sau thẻ), mã OTP, tên chủ thẻ hay các thông tin xác thực khác cho bất kỳ ai, kể cả những đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hoặc cơ quan chức năng.

NCB cũng khuyến nghị, khi giao dịch trực tuyến, khách hàng chỉ nên thực hiện trên các trang web uy tín, sử dụng biện pháp thanh toán an toàn và thận trọng khi lưu thông tin thanh toán thẻ trên các nền tảng. Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra sao kê thẻ cũng là cách phát hiện sớm những giao dịch bất thường. Đồng thời, khách hàng cần chủ động cập nhật tin tức, sự kiện và cảnh báo rủi ro thẻ từ ngân hàng.

Trong trường hợp bị lộ hoặc nghi ngờ bị lộ thông tin, khách hàng cần ngay lập tức thực hiện khóa hoặc hạn chế sử dụng thẻ tín dụng bằng một trong hai cách:

Một, khách đăng nhập ứng dụng NCB iziMobile, vào mục Dịch vụ thẻ để khóa thẻ/khóa giao dịch thẻ.

Hai, khách gọi ngay cho Tổng đài CSKH 24/7 của NCB theo số hotline 1800 6166 để yêu cầu khóa thẻ, khóa tài khoản và nhận hỗ trợ khác.

Bất kỳ nghi vấn nào về hành vi lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc gọi tổng đài hỗ trợ của ngân hàng để được xử lý kịp thời.