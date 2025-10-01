Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng vừa phát cảnh báo quan trọng: Nguy cơ mất trắng tiền trong thẻ tín dụng

01-10-2025 - 15:36 PM | Smart Money

Một ngân hàng vừa phát cảnh báo quan trọng, khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thẻ tín dụng.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) mới đây đã phát đi thông báo cảnh báo khách hàng trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi. Theo nhà băng này, chỉ một sơ suất nhỏ trong việc chia sẻ thông tin, chủ thẻ tín dụng có thể mất sạch tiền trong tài khoản.

Theo NCB, gần đây trên thị trường đã xuất hiện nhiều trường hợp khách hàng nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng. Sau đó, do mất cảnh giác, khách hàng đã cung cấp mã OTP, thông tin thẻ tín dụng quốc tế cho kẻ gian và bị chiếm đoạt tài sản.

Trước diễn biến phức tạp đó, NCB khuyến cáo khách hàng cần tuyệt đối bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn tín dụng. Ngân hàng lưu ý khách hàng luôn cảnh giác với những hành động "chào mời, hướng dẫn, giúp đỡ, tặng quà…" được đưa ra một cách dễ dàng, nhanh chóng nhưng mập mờ, không thể xác minh trên các kênh chính thức của ngân hàng.

Khách hàng tuyệt đối không cho mượn, không chia sẻ, không cung cấp dữ liệu nhạy cảm của thẻ như: số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC (mã bảo mật phía sau thẻ), mã OTP, tên chủ thẻ hay các thông tin xác thực khác cho bất kỳ ai, kể cả những đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hoặc cơ quan chức năng.

NCB cũng khuyến nghị, khi giao dịch trực tuyến, khách hàng chỉ nên thực hiện trên các trang web uy tín, sử dụng biện pháp thanh toán an toàn và thận trọng khi lưu thông tin thanh toán thẻ trên các nền tảng. Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra sao kê thẻ cũng là cách phát hiện sớm những giao dịch bất thường. Đồng thời, khách hàng cần chủ động cập nhật tin tức, sự kiện và cảnh báo rủi ro thẻ từ ngân hàng.

Trong trường hợp bị lộ hoặc nghi ngờ bị lộ thông tin, khách hàng cần ngay lập tức thực hiện khóa hoặc hạn chế sử dụng thẻ tín dụng bằng một trong hai cách:

Một, khách đăng nhập ứng dụng NCB iziMobile, vào mục Dịch vụ thẻ để khóa thẻ/khóa giao dịch thẻ.

Hai, khách gọi ngay cho Tổng đài CSKH 24/7 của NCB theo số hotline 1800 6166 để yêu cầu khóa thẻ, khóa tài khoản và nhận hỗ trợ khác.

Bất kỳ nghi vấn nào về hành vi lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc gọi tổng đài hỗ trợ của ngân hàng để được xử lý kịp thời.

 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân sẽ phải nộp thuế: Người dân cần nắm rõ 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng gần gấp đôi từ đầu năm: Có nên tiếp tục mua vào lúc này?

Giá vàng tăng gần gấp đôi từ đầu năm: Có nên tiếp tục mua vào lúc này? Nổi bật

9 tháng năm 2025 sắp qua, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

9 tháng năm 2025 sắp qua, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Nổi bật

Những người bị lừa chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Những người bị lừa chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng dưới đây cần liên hệ ngay với công an

14:13 , 01/10/2025
Lãi suất chỉ cao hơn một chút, địa chỉ thư từ đều là thật, thủ đoạn lừa đảo tiền tiết kiệm khiến chuyên gia phải thốt lên: "Chiêu lừa thuyết phục nhất mà tôi từng chứng kiến"

Lãi suất chỉ cao hơn một chút, địa chỉ thư từ đều là thật, thủ đoạn lừa đảo tiền tiết kiệm khiến chuyên gia phải thốt lên: "Chiêu lừa thuyết phục nhất mà tôi từng chứng kiến"

13:29 , 01/10/2025
Băn khoăn của người có nhà Hà Nội, tiết kiệm 2 tỷ, lương 50 triệu

Băn khoăn của người có nhà Hà Nội, tiết kiệm 2 tỷ, lương 50 triệu

09:11 , 01/10/2025
Công an đồng loạt ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản

Công an đồng loạt ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản

20:38 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên