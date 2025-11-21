Tại sao doanh nghiệp chọn bảo lãnh từ ngân hàng trong mùa kinh doanh cao điểm?

Đón đầu sức mua tăng mạnh mùa cao điểm bằng uy tín tài chính

Nước giải khát, sữa, lương thực, thực phẩm, dược mỹ phẩm hay vật liệu xây dựng... là những ngành hàng có sức tiêu thụ đặc biệt mạnh trong giai đoạn cuối năm. Số lượng đơn hàng và giá trị giao dịch có thể lớn gấp 2, gấp 3 lần ngày thường. Để đón đầu sức mua, nhiều nhà phân phối phải nhập hàng trước, thậm chí tích trữ từ sớm khi giá cả còn ổn định.

Doanh nghiệp của anh Nguyễn Văn Minh (TP.HCM) là nhà phân phối cho một nhãn hàng nước giải khát, đang tăng trữ hàng để chuẩn bị phân phối cho giai đoạn cuối 2025, đầu 2026. Theo đó, để có tiền nhập hàng cho mùa cao điểm, nhà phân phối cần có nguồn tiền lớn từ bán hàng cho đại lý nhỏ lẻ hoặc người tiêu dùng cuối cùng dẫn đến áp lực tài chính lớn trong giai đoạn này.

"Để liên tục chuỗi cung ứng, chúng tôi không thể đợi tiền về đủ. Đó là lý do tôi chọn giải pháp bảo lãnh từ ngân hàng, giúp doanh nghiệp cam kết thanh toán với nhà sản xuất, được giao hàng ngay mà chưa cần vay vốn". Uy tín nhà phân phối được củng cố nhờ sự cam kết từ ngân hàng, doanh nghiệp của anh Minh vừa giữ được mức giá tốt từ nhà sản xuất, vừa giữ được mối làm ăn với đại lý các cấp.

Trường hợp của ông Minh không phải cá biệt. Ông Lê Hoàng Nam, giám đốc một doanh nghiệp phân phối thiết bị gia dụng tại Đồng Nai, cho biết: "Từ tháng 10, lượng đơn hàng tăng gần gấp đôi, nhưng vốn bị kẹt ở các đại lý bán lẻ. Chúng tôi dùng bảo lãnh thanh toán của ACB với nhà sản xuất. Nhờ đó, cả hai phía đều yên tâm hợp tác, không ai phải chờ tiền mặt".

Ở một lĩnh vực khác, các giải pháp bảo lãnh luôn gắn liền với nhà thầu xây dựng khi cần đấu thầu các dự án lớn hoặc mua dự trữ nguyên vật liệu từ nhà cung cấp, nhà sản xuất, đặc biệt là giai đoạn cuối năm chuẩn bị cho các công trình bắt đầu vào mùa xuân năm tới. Để nhận đủ thanh toán của mỗi công trình có khi mất vài năm trong khi dòng tiền bắt buộc phải chuyển động để gối đầu các dự án mới.

Bảo lãnh tại ACB giúp doanh nghiệp tham gia dự thầu, thực hiện dự án, công trình với mức phí tốt nhất.

"Đa phần, các công ty xây dựng sẽ chọn bảo lãnh từ ngân hàng để tối ưu hiệu quả vốn mà không làm gia tăng nợ vay trực tiếp, không thế chấp tài sản. Có phương án kinh doanh chắc chắn, hoạt động ổn định cùng với một ngân hàng đồng hành, uy tín tín dụng sẽ được củng cố. Chúng tôi tự tin tập trung vào chuyên môn, các vấn đề về tài chính đã được ngân hàng bảo lãnh", anh Nguyễn Thanh Bình (Bình Dương) - kế toán một nhà thầu xây dựng đã chọn bảo lãnh tại ACB liên tục 4 năm cho biết.

Bảo lãnh từ ngân hàng là công cụ giúp củng cố uy tín tài chính của doanh nghiệp để được giao hàng, ký hợp đồng hoặc nhận tạm ứng... trong các thương vụ lớn. Đây là bước đệm để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận được các đối tác lớn, chuỗi bán lẻ hoặc nhà sản xuất mà trước đây khó tham gia vì yêu cầu chứng minh năng lực tài chính. Doanh nghiệp lớn thì tìm được giải pháp giúp dòng tiền linh hoạt hơn. Vì vậy, bảo lãnh ngân hàng ngày nay càng được ưu tiên, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho doanh nghiệp, bên cạnh việc vay vốn trực tiếp.

Bảo lãnh từ ACB – cam kết chắc chắn cho mọi hoạt động kinh doanh

Không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, ACB cung cấp giải pháp bảo lãnh giúp doanh nghiệp thuận lợi trong kinh doanh bằng việc củng cố niềm tin với đối tác và tối ưu dòng tiền, đặc biệt trong những đợt cao điểm.

Điểm khác biệt của ACB nằm ở việc ưu tiên quyền lợi và sự thuận tiện cho khách hàng với thủ tục đơn giản, thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý những hợp đồng gấp. Mức phí bảo lãnh cạnh tranh, đi cùng biện pháp đảm bảo linh hoạt, tạo điều kiện để doanh nghiệp tối ưu nguồn vốn mà không cần thế chấp thêm tài sản – đặc biệt với những khách hàng có hồ sơ tín nhiệm tốt.

Doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ quy trình bảo lãnh trực tuyến trên ACB ONE BIZ mà không cần đến ngân hàng.

ACB hiện là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc số hóa toàn bộ quy trình bảo lãnh, cho phép khách hàng thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE BIZ hoặc website. Doanh nghiệp có thể khởi tạo lệnh bảo lãnh chỉ với vài thao tác đơn giản, nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời theo dõi quá trình phát hành thư trong thời gian thực mọi lúc, mọi nơi. Việc đối soát, tra cứu và quản lý tài chính được tích hợp ngay trên nền tảng số, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu hồ sơ giấy và tăng độ chính xác trong quản trị.

Theo đại diện của ACB, mục tiêu của ngân hàng không chỉ là hỗ trợ vốn mà là đồng hành bằng uy tín tài chính. "Doanh nghiệp cần vốn để nhập hàng, nhưng cần niềm tin để giao thương. Bảo lãnh chính là công cụ giúp họ có được cả hai", vị đại diện chia sẻ.

Ở góc độ nhà cung cấp, chứng thư bảo lãnh được xem như "bảo chứng niềm tin" trong giao thương. Bà Trần Thu Hằng, giám đốc kinh doanh khu vực của một công ty sản xuất vật liệu bao bì cho biết: "Khi khách hàng xuất trình bảo lãnh từ ACB, chúng tôi coi đó như một cam kết chắc chắn. Việc giao hàng và thanh toán vì thế cũng diễn ra nhanh hơn, đặc biệt trong mùa cao điểm".

Mùa cao điểm, hàng hóa lưu thông nhanh trong khi dòng tiền đôi khi kẹt lại, những doanh nghiệp biết tận dụng bảo lãnh như tấm khiên tài chính sẽ có lợi thế giữ nhịp cung ứng, củng cố uy tín và sẵn sàng bứt tốc trên đường đua cuối năm.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về giải pháp bảo lãnh của ACB tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.