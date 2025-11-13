Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao nên giữ một cuộn giấy ăn trong tủ lạnh?

13-11-2025 - 21:58 PM | Sống

Tại sao nên giữ một cuộn giấy ăn trong tủ lạnh?

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cách đặt một cuộn giấy ăn trong tủ lạnh lại là mẹo cực kỳ hữu ích, thậm chí có thể cứu mạng người dùng.

Ngày nay, tủ lạnh đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhiều người có thói quen “nhét” tất cả mọi thứ vào tủ, từ rau củ, trái cây cho đến đồ ăn thừa để bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên, đây lại chính là nguyên nhân khiến tủ lạnh dễ bốc mùi và ẩm mốc .

Khi thực phẩm được cất trong môi trường kín, hơi nước và khí ẩm từ thức ăn bốc lên nhưng không thoát ra ngoài , tích tụ lâu ngày sẽ tạo thành mùi hôi và độ ẩm cao , khiến thức ăn nhanh hỏng, đổi vị hoặc “ám mùi lẫn nhau”.

Tại sao nên giữ một cuộn giấy ăn trong tủ lạnh?- Ảnh 1.

Giấy ăn có khả năng hút ẩm cực tốt . Khi đặt một cuộn vào ngăn mát, lượng hơi nước thừa trong tủ sẽ được giấy hút bớt , giúp không khí bên trong khô thoáng, giảm mùi và giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

Bạn cũng có thể đặt một cuộn vào ngăn đá . Nghe có vẻ vô lý, nhưng đây là cách mà nhiều bà nội trợ Đài Loan (Trung Quốc) đang áp dụng. Bởi khi cấp đông, nước trong thực phẩm bốc hơi và ngưng tụ , gây hiện tượng đóng tuyết, đóng băng trong ngăn đá. Cuộn giấy ăn sẽ hút bớt lượng ẩm này , giúp hạn chế băng tuyết bám lại, thịt cá không bị đông cứng như đá và dễ rã đông hơn.

Ngoài giấy ăn, bạn còn có thể tự chế túi khử mùi tự nhiên chỉ với vài thứ sẵn có trong nhà: Cắt một đầu của chiếc khẩu trang đã qua sử dụng (nhưng vẫn sạch), tạo thành một túi lưới nhỏ . Sau đó, cho vào bên trong một ít trà khô, trà có khả năng hút ẩm và khử mùi rất mạnh . Dùng dây khẩu trang buộc kín lại, rồi đặt túi trà vào trong tủ lạnh .

Sau vài ngày, bạn sẽ thấy mùi hôi biến mất, không khí trong tủ lạnh thơm dịu hơn . Khi trà bị ẩm, chỉ cần mang ra phơi khô dưới nắng rồi dùng lại . Mẹo này có thể tái sử dụng quanh năm , vừa tiết kiệm vừa thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, để vệ sinh tủ lạnh sạch sẽ hơn, hãy sử dụng giấm trắng. Phần lớn mọi người chỉ lau tủ lạnh bằng nước sạch, nhưng như vậy không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và mùi hôi. Các chuyên gia khuyên nên thêm một bước nhỏ nhưng hiệu quả bất ngờ: Trước khi lau, đổ một ít giấm trắng lên khăn ẩm rồi lau toàn bộ bề mặt trong tủ. Giấm có tác dụng khử khuẩn, diệt nấm mốc và khử mùi tự nhiên. Sau khi lau xong, mùi giấm bay hơi nhanh, nhưng hiệu quả làm sạch kéo dài hàng tuần.

Nguồn và ảnh: 163.com

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

