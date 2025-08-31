Tại sao người đàn ông này lại có thể từ một thợ đóng sách nghèo mà trở thành 'cha đẻ của điện học hiện đại'?

Ngày 29 tháng 8 năm 1831, nhà khoa học người Anh Michael Faraday đã thực hiện một thí nghiệm vĩ đại, mở ra bước ngoặt trong lịch sử khoa học và công nghệ: ông chứng minh rằng một từ trường biến thiên có thể tạo ra dòng điện trong một vật dẫn.

Phát hiện này (hiện tượng cảm ứng điện từ) không chỉ giải thích mối quan hệ giữa điện và từ mà còn đặt nền móng cho hàng loạt phát minh quan trọng sau này như máy phát điện, máy biến áp, động cơ điện và cả những công nghệ quen thuộc ngày nay như bếp từ.

Trong phòng thí nghiệm khiêm tốn của mình tại London, Faraday đã chứng minh rằng khi di chuyển một nam châm gần một cuộn dây, một dòng điện tức thời xuất hiện trong dây dẫn. Thí nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy đã thay đổi cả thế giới.

Từ thời điểm đó, con người đã có trong tay nguyên lý cơ bản để biến năng lượng cơ học thành điện năng, nguồn năng lượng sạch, mạnh mẽ và bền vững mà chúng ta đang dựa vào mỗi ngày.

Faraday không xuất thân từ một gia đình giàu có hay được đào tạo bài bản từ sớm. Ông từng chỉ là một thợ đóng sách, say mê đọc ngấu nghiến những cuốn sách khoa học mà mình có cơ hội tiếp xúc. Nhờ niềm đam mê mãnh liệt với tri thức và sự kiên trì phi thường, Faraday dần trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 19.

Ngoài hiện tượng cảm ứng điện từ, ông còn để lại nhiều di sản quan trọng khác: khám phá ra Benzen, hợp chất hữu cơ nền tảng trong hóa học hiện đại, đặt nền móng cho lý thuyết điện phân, và góp phần quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực điện hóa học.

Tên tuổi Michael Faraday được vinh danh không chỉ trong lịch sử khoa học mà còn trong chính hệ đo lường quốc tế. "Farad", đơn vị đo điện dung trong Hệ SI, dùng để đo khả năng tích trữ điện tích của một vật thể được đặt theo tên ông, trở thành minh chứng cho tầm ảnh hưởng vượt thời gian.

Những công trình của Faraday đã góp phần trực tiếp vào sự hình thành của xã hội công nghiệp hiện đại, nơi điện năng trở thành huyết mạch của mọi hoạt động sản xuất, nghiên cứu và đời sống hàng ngày.

Ngày nay, mỗi khi bật công tắc điện, sử dụng lò vi sóng, sạc điện thoại hay khởi động một chiếc ô tô điện, chúng ta đều đang thừa hưởng thành quả từ khám phá mang tính cách mạng của Faraday gần hai thế kỷ trước. Không quá lời khi nói rằng nếu không có ông, nhân loại sẽ không có một kỷ nguyên điện khí hóa rực rỡ như hiện nay.

Sự nghiệp của Faraday cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ sau: một minh chứng sống động rằng đam mê và sự bền bỉ có thể giúp con người vượt qua hoàn cảnh để thay đổi cả thế giới. Ông để lại một di sản khoa học khổng lồ nhưng đồng thời cũng là một câu chuyện nhân văn về trí tuệ, sự khiêm nhường và cống hiến cho tri thức nhân loại.

Ngày 29/8/1831 vì thế không chỉ được nhớ đến như một cột mốc khoa học đơn thuần, mà còn là ngày mở ra cánh cửa dẫn nhân loại bước vào kỷ nguyên điện học hiện đại, một kỷ nguyên đã và đang định hình thế giới chúng ta sống hôm nay.