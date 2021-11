Tại sao người Nhật không thích vận động nhưng vẫn có thể sống lâu và khỏe mạnh: Bí quyết gói gọn trong 2 từ này đây!

Bí quyết kéo dài tuổi thọ của người Nhật thực chất chỉ gói gọn trong hai từ: ăn uống.



Người Nhật thường sống lâu và thậm chí sống lâu nhất thế giới, bí quyết trường thọ của họ nằm trong thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Chuyên gia văn hóa Nhật Bản Marcos Cartagena đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm và đúc kết được bí quyết giữ gìn sức khỏe trong chế độ ăn uống của người Nhật.

1. Không ăn quá no

Người Nhật luôn chỉ ăn no 80%. Ăn quá no sẽ làm tăng tiết dịch tiêu hóa. Nếu thường xuyên ăn quá no sẽ khiến dạ dày và ruột không được nghỉ ngơi hợp lý, chức năng tiêu hóa cũng sẽ suy giảm dần. Tiêu hóa không tốt khiến cơ thể không được cung cấp dinh dưỡng hợp lý khiến khả năng miễn dịch yếu đi.

2. Chế độ ăn ít calo

Trung Quốc khác với Nhật Bản, văn hóa ẩm thực của các vùng miền Trung Quốc rất khác nhau: chiên, rán, xào... đều là những phương pháp nấu ăn rất truyền thống ở Trung Quốc. Những phương pháp chế biến này quả thực giúp thức ăn thơm ngon hơn, nhưng lại không thể tránh khỏi việc cho nhiều dầu, muối, đường... ăn thức ăn chứa nhiều calo như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

3. Ăn ít thịt

Chế độ ăn ít thịt có thể giảm xác suất đột quỵ xuống rất nhiều. Vào năm 2013, một cuộc khảo sát theo dõi kéo dài 5 năm được công bố trên tờ "American Society for Nutrition Journal" cho thấy những người không ăn thịt có thể trọng trung bình và chỉ số khối cơ thể thấp hơn những người ăn thịt. Bên cạnh đó, người ăn chay có tỷ lệ béo phì thấp hơn đáng kể so với người ăn mặn (9,4% so với 33,3%). Ngoài ra, ngay cả khi tiêu thụ lượng calo như nhau, những người ăn ít thịt vẫn sẽ gầy hơn.

Ăn ít thịt, ăn nhiều rau có thể giảm nguy cơ đột quỵ xuống đáng kể. Ảnh: Internet

4. Ăn chậm nhai kỹ

Ăn chậm có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể con người. Ăn chậm nhai kỹ có tác dụng bảo vệ đường tiêu hóa và có lợi cho sức khỏe răng miệng. Nhai và nuốt chậm có thể giúp tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể con người, ngăn ngừa bệnh tật và ung thư. Ngoài ra, thói quen tốt này còn có tác dụng tăng cường trí não và giảm cân, có thể tránh tích tụ chất béo, đẩy nhanh quá trình phân hủy chất béo trong cơ thể.

5. Chọn thực phẩm theo mùa

Từ trước đến nay, người Nhật đều rất ít ăn thịt, thế nên người Nhật thường chọn thực phẩm theo mùa, họ không ăn nguyên liệu nhập khẩu từ các vùng khác hoặc thực phẩm trồng trong nhà kính. Ăn các loại rau, quả, dưa củ theo từng mùa nhằm đạt mục đích điều chỉnh cơ thể, giúp chúng ta thích nghi với môi trường và khí hậu khác nhau.

Ăn thức ăn theo mùa là cách hữu hiệu để cân bằng cơ thể. Ảnh: Internet

Hầu hết các khu vực châu Á như ở Trung Quốc tương đối nóng và ẩm ướt vào mùa xuân và hè, tương đối khô và lạnh vào mùa thu và đông. Vì vậy, chúng ta cần chọn thức ăn thanh nhiệt giải khát cho cơ thể vào mùa xuân hạ, ăn theo chế độ dưỡng sinh và tích trữ vào mùa thu - đông nhằm thích nghi với khí hậu, duy trì trạng thái khỏe mạnh quanh năm.

Tóm lại, lý do tại sao người Nhật sống lâu như vậy liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống của họ. Dẫu biết mỗi người đều có thói quen ăn uống riêng, đặc biệt là cách nấu ăn của mỗi người rất khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, chúng vẫn nên tuân thủ nguyên tắc ít dầu, ít đường và ít muối trong bữa ăn hàng ngày. Ăn ít thịt, chia nhiều bữa, ăn chậm nhai kỹ. Hãy ăn uống lành mạnh để sống lâu, sống khỏe!