Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai?

02-11-2025 - 08:26 AM | Sống

Hãy cùng khám phá những điều thú vị đằng sau chén trà không quai của người Nhật.

Trong văn hoá trà đạo của Nhật Bản, chén uống trà không chỉ là vật chứa mà là một phần tinh hoa văn hóa và tâm hồn của người Nhật. Những chiếc chén trà được chọn theo kích cỡ và hình dáng để làm nổi bật hương - vị - nhiệt độ của từng loại trà.

Vì sao chén trà Nhật không có quai?

Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai?- Ảnh 1.

Chén trà của người Nhật Bản thường không có quai (Ảnh minh họa).

Chén không quai buộc người uống phải "chạm" và "cảm". Khi lòng bàn tay thấy ấm vừa, đó cũng là lúc trà đã tới nhiệt độ dễ chịu để uống. Điều này đồng thời nhắc người thưởng trà uống chậm, tập trung vào cảm giác từ độ ấm của thành chén, mùi hương bốc lên ở miệng chén cho tới vị trà trên đầu lưỡi.

Ngoài việc không có quai, đa số chén trà Nhật chỉ có dung tích nhỏ, khoảng 30 - 120ml. Dung tích nhỏ giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng khi uống, đồng thời phù hợp với thói quen thưởng trà từng ít một để tránh khó chịu dạ dày và bảo toàn hương vị tinh tế của trà xanh.

  • Với sencha (một trong số các loại trà xanh của Nhật Bản), chén miệng nông cho trà nguội nhanh hơn;
  • Với hojicha (một loại trà xanh Nhật Bản được chế biến bằng cách rang lên ở nhiệt độ cao, tạo nên màu nâu đỏ đặc trưng), chén thân cao giữ ấm tốt;
  • Với gyokuro (một loại trà xanh trồng trong bóng râm, được xem là loại trà xanh thượng hạng của Nhật Bản), thường dùng cốc rất nhỏ để cô đặc hương thơm;
  • Với trà lạnh mùa hè lại ưa cốc thuỷ tinh khoe sắc trà trong trẻo.

Ngoài ra, nhiều người còn chuộng lòng chén màu trắng để quan sát màu và độ trong của nước trà.

Chén gốm, sứ, thuỷ tinh mỗi loại mang lại một trải nghiệm khác nhau. Dù chọn chất liệu nào, điểm chung vẫn là không có quai để giữ trọn tinh thần chậm - tĩnh - tập trung.

Ba "gương mặt tiêu biểu" của chén trà Nhật

Yunomi - chén dùng hằng ngày: Không quai, dáng trụ tròn, bằng gốm, sứ hoặc thuỷ tinh. Thiết kế tối giản, hợp với nhịp uống thường nhật.

Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai?- Ảnh 2.

Yunomi - chén dùng hằng ngày (Ảnh minh họa).

Chawan - bát trà matcha: Miệng rộng, lòng sâu để đánh bọt bằng chasen (chổi tre) và ôm bằng hai tay, tăng cảm nhận hương - vị - nhiệt.

Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai?- Ảnh 3.

Chawan - bát trà matcha (Ảnh minh họa).

Chén gyokuro - dành cho trà thượng hạng: Kích thước nhỏ, tập trung hương thơm, mời gọi từng ngụm chậm rãi.

Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai?- Ảnh 4.

Chén gyokuro (Ảnh minh họa).

Chén trà Nhật dẫn dắt người uống qua chuỗi cảm giác: nhìn dáng chén, màu trà; nghe âm thanh rót nước; ngửi hương bốc ở miệng chén; chạm vào bề mặt và nếm vị trà.

Tổng hợp

Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

