Uống trà mỗi ngày lợi hay hại sức khoẻ? ĐH Harvard có câu trả lời nhiều người không ngờ đến

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống trà hàng ngày?

Trà là một trong những thức uống phổ biến nhất thế giới, trong đó có 4 loại trà được sử dụng nhiều nhất bao gồm: trà xanh, trà đen, trà ô long và trà trắng. Điểm khác biệt của các loại trà nằm ở cách chế biến lá trà như sấy khô, hấp, cán hoặc oxy hóa. Ví dụ, trà đen trải qua quá trình cán và oxy hóa, giúp trà có màu hổ phách, đỏ hoặc nâu đậm hơn và hương vị đậm đà hơn.

Trong trà có nhiều hợp chất thực vật, chủ đạo là caffeine và polyphenol. Theo Tiến sĩ Frank Hu, Trưởng khoa Dinh dưỡng và Dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), trà xanh có nhiều polyphenol hơn trà đen, nhưng trà đen lại chứa nhiều caffeine hơn. Matcha là trà xanh sấy khô được xay thành bột mịn, chứa lượng caffeine và polyphenol cao hơn trà xanh thông thường.

Tiến sĩ Frank Hu cho biết nhiều nghiên cứu chỉ ra đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của trà, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính như bệnh tim, huyết áp cao, đột quỵ, tiểu đường và tử vong sớm. Bên cạnh đó, loại đồ uống này còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần. Trà còn chứa caffeine, giúp tăng cường năng lượng và giúp tinh thần minh mẫn.

Loại đồ uống này được chứng minh có khả năng điều hoà huyết áp, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan cũng như tăng cường hệ miễn dịch.

Một nghiên cứu quan sát năm 2020 trên 5.000 người tại Nhật Bản được công bố bởi BMJ Open Diabetes Research & Care cho thấy uống 4 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 40% nguy cơ tử vong sớm.

Trong khi đó, nghiên cứu đánh giá nửa triệu người uống trà ở Vương quốc Anh cho thấy lượng trà đen tiêu thụ cao hơn có liên quan đến việc giảm 13% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào đối với những người uống 2 tách trà trở lên mỗi ngày so với những người không uống trà.

Tiến sĩ ĐH Harvard nhấn mạnh lợi ích của trà chỉ thấy rõ rệt khi người uống duy trì đều đặn mỗi ngày, từ 2-4 tách trà xanh, trà đen hoặc trà ô long. Vậy nên uống trà mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ hơn là gây hại. Nhâm nhi trà có thể giúp bạn đủ nước suốt cả ngày, duy trì sự tỉnh táo, điều hòa nhiệt độ cơ thể và duy trì hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Tập thói quen uống trà mỗi ngày là một cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe mà không tốn nhiều công sức.

Thế nhưng trà chỉ mang lại tác động tích cực đến sức khỏe khi uống không đường, sữa hoặc chất tạo ngọt. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi họ vẫn nghĩ thói quen uống trà có đường, sữa mỗi ngày vẫn đủ ảnh hưởng tốt đến sức khoẻ.

Nếu mọi người thêm quá nhiều chất tạo ngọt và kem vào trà, dễ gây ra tình trạng dư thừa calo và đường nạp vào cơ thể. Không những vậy, việc uống quá nhiều trà hoặc pha trà quá đậm đặc có thể làm người uống tăng nhịp tim hoặc mất ngủ do caffeine. Chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên uống trà quá nóng, có thể gây tổn thương thực quản và làm tăng nguy cơ ung thư. 

“Nhìn chung, trà là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Đây là loại đồ uống dễ chịu, đáng để cân nhắc trong việc duy trì thói quen uống mỗi ngày”, Tiến sĩ Frank Hu nói.

