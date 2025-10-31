Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại tòa, nữ “đại gia” thủy sản có tiếng ở Cà Mau bất ngờ đề nghị được tuyên vô tội

31-10-2025 - 21:55 PM | Xã hội

Nữ "đại gia" thủy sản ở Cà Mau mong muốn HĐXX xem xét bị cáo không hủy hoại tài sản của người khác và xử vô tội.

Ngày 31-10, TAND khu vực 1, tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Âu Ngọc Vững (ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Hủy hoại tài sản". Kết thúc phần tranh luận tại tòa, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tuyên án vào chiều 3-11.

Phiên xét xử sơ thẩm về tội "Hủy hoại tài sản" đối với bị cáo Âu Ngọc Vững

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2021, bà Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (cũ). Tại đây, bị cáo chỉ đạo cháu ruột và một số thanh niên chưa xác định nhân thân cưa 3 cây dừa, 2 cây sao; đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi làm hư hỏng hoàn toàn của ông C. đang quản lý sử dụng.

Ngày 21-4-2021, bà Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế điều khiển xe cuốc san mặt bằng lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông. Ngành chức năng xác định, tổng giá trị thiệt hại hơn 35 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Vững phạm tội "Hủy hoại tài sản" với mức án từ 1 - 2 năm cải tạo không giam giữ.

Khi được nói lời sau cùng, bà Vững mong muốn HĐXX xem xét bị cáo không hủy hoại tài sản của người khác và tuyên vô tội.

Bà Vững từng được biết đến là một nữ "đại gia" thủy sản có tiếng ở Cà Mau. Năm 2015, bà Vững gây xôn xao dư luận miền Tây khi thuê máy bay để rước dâu trong ngày đám cưới của con trai.

Theo Vân Du

Người lao động

