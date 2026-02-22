Tài xế Grab bị đấm khi đang lái xe: Nạn nhân không muốn người đánh mình vướng vòng lao lý!

Sáng 22-2, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã mời người đàn ông có hành vi hành hung tài xế xe công nghệ đến trụ sở để làm việc nhưng hiện người này không có mặt ở địa phương.

Cãi nhau với vợ, nam hành khách quay sang đấm vào mặt tài xế xe Grab gây bức xúc cộng đồng mạng

Theo vị này, qua trao đổi, người đàn ông cho rằng đang ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cùng vợ con nên xin phép sẽ đến cơ quan công an làm việc ngay sau khi trở về Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Tân Lập đã làm việc với anh Đ.N. (39 tuổi, tài xế xe Grab) - người bị hành khách đấm vào mặt khi đang lái xe để nắm bắt thông tin.

"Nếu tài xế có đề nghị giảm nhẹ cho người đã hành hung mình thì đó chỉ là một yếu tố, còn việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật" – lãnh đạo Công an phường Tân Lập khẳng định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18-2 (mùng 2 Tết), anh N. điều khiển xe dịch vụ chở 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

Trên đường di chuyển, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, người đàn ông quay sang chửi bới và đấm vào mặt tài xế khi đang lái xe.

Người này tiếp tục đòi hành hung tài xế nhưng người vợ ngồi phía sau chồm người lên can ngăn.

Theo anh Đ.N, ngoài việc bị đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ ở cửa.

Sau khi xuống xe, người vợ nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát nên vị khách thay đổi thái độ, liên tục nói lời xin lỗi.

Anh Đ.N cho biết không muốn người đàn ông này bị vướng vòng lao lý nhưng qua sự việc này anh muốn mọi người xem đây là bài học để răn mình biết kiềm chế nóng nảy.