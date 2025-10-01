Tạm biệt quảng cáo, YouTube Premium siêu rẻ chỉ từ 25.000Đ/tháng: Đây 3 cách đăng ký chính chủ ngay tại Việt Nam

Trải nghiệm xem YouTube không bị quảng cáo làm phiền, nghe nhạc ngay cả khi tắt màn hình là điều mọi người dùng đều mong muốn. Nhiều người vẫn ngần ngại vì cho rằng chi phí cho YouTube Premium đắt đỏ. Tuy nhiên, sự thật là bạn hoàn toàn có thể sở hữu dịch vụ cao cấp này với mức giá rẻ không tưởng bằng những cách hoàn toàn hợp pháp ngay tại Việt Nam.

1. Đăng ký trực tiếp tại Việt Nam – Mức giá đã thuộc top rẻ nhất thế giới

Kể từ khi ra mắt chính thức vào tháng 4/2023, YouTube đã mang đến một mức giá cực kỳ ưu đãi cho thị trường Việt Nam. Nếu bạn là người dùng cá nhân và không muốn phụ thuộc vào ai, đây là lựa chọn đơn giản và nhanh chóng nhất.

Gói cá nhân: Chỉ 79.000 VNĐ/tháng. Điểm cộng: Đăng ký dễ dàng qua thẻ ngân hàng nội địa/quốc tế, ổn định, hợp pháp và được dùng thử miễn phí 1 tháng.

Chỉ với mức giá này, Việt Nam đã là một trong những quốc gia có giá YouTube Premium rẻ nhất toàn cầu. Đây là cách đơn giản nhất để nói lời tạm biệt với quảng cáo.

2. Dành cho sinh viên – Ưu đãi đặc quyền không thể bỏ lỡ

Nếu bạn đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, YouTube dành riêng cho bạn một gói cước không thể tốt hơn.

Gói sinh viên: Chỉ 49.000 VNĐ/tháng.

Bạn sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi của gói Premium: xem video không quảng cáo, phát trong nền, tải xuống video và truy cập YouTube Music. Quá trình xác minh thông tin sinh viên được thực hiện dễ dàng qua nền tảng SheerID và sẽ cần xác thực lại hằng năm.

3. Gói Gia đình – "Chìa khóa" để có mức giá rẻ nhất

Đây chính là phương pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất, phù hợp cho các nhóm bạn bè, đồng nghiệp hoặc các thành viên trong gia đình.

Gói gia đình: 149.000 VNĐ/tháng, sử dụng cho tối đa 6 người (bao gồm 1 chủ nhóm và 5 thành viên).

Bài toán tiết kiệm rất đơn giản: Khi chia đều chi phí cho 6 người, mỗi thành viên chỉ cần trả chưa tới 25.000 VNĐ mỗi tháng. Đây là một mức giá quá hời để tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm YouTube cao cấp.

Việc thiết lập cũng vô cùng dễ dàng: người chủ nhóm chỉ cần tạo một "Google Families" và gửi lời mời cho các thành viên qua email.

Tại sao YouTube Premium lại đáng mua?

- Không quảng cáo: Trải nghiệm xem liền mạch, không bị gián đoạn.

- Phát trong nền: Vừa nghe nhạc, podcast trên YouTube vừa lướt ứng dụng khác hoặc tắt màn hình.

- Tải xuống video: Xem video ngoại tuyến mọi lúc mọi nơi, cực kỳ hữu ích khi đi du lịch hoặc đến nơi không có mạng.

- YouTube Music Premium: Truy cập không giới hạn kho nhạc khổng lồ của YouTube.

Thay vì tìm đến các tài khoản giá rẻ, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro, bạn hoàn toàn có thể trở thành người tiêu dùng thông thái bằng cách áp dụng các phương pháp hợp pháp trên.