Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những mẹo hay để có được YouTube Premium giá rẻ

27-09-2025 - 11:12 AM | Kinh tế số

YouTube Premium tại Việt Nam có giá từ 49.000 VNĐ/tháng và bạn còn có thể tiết kiệm hơn nữa mà vẫn có trải nghiệm xem video chất lượng cao.

YouTube Premium mang lại trải nghiệm không quảng cáo, phát nền và tải video, nhưng không phải ai cũng muốn chi trả mức giá tiêu chuẩn. Dưới đây là những mẹo giúp bạn sở hữu gói Premium với chi phí tiết kiệm hơn.

Những mẹo hay để có được YouTube Premium giá rẻ- Ảnh 1.

3 lựa chọn để dùng YouTube Premium với giá siêu rẻ. (Nguồn: Youtube)

1. Mua YouTube Premium tại Việt Nam – giá đã rất rẻ

Từ tháng 4/2023, YouTube Premium chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang đến mức giá cực kỳ cạnh tranh so với nhiều quốc gia khác. Theo thông tin từ YouTube Premium:

  • Gói cá nhân: 79.000 VNĐ/tháng
  • Gói gia đình: 149.000 VNĐ/tháng (cho tối đa 5 người dùng chung)
  • Gói sinh viên: 49.000 VNĐ/tháng (yêu cầu xác minh)

Đây là lựa chọn hợp pháp, ổn định và dễ đăng ký nhất. Người dùng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa hoặc quốc tế, và được dùng thử miễn phí 1 tháng đầu tiên. Với mức giá này, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có giá YouTube Premium rẻ nhất thế giới.

2. Tạo nhóm gia đình để chia sẻ chi phí

Gói YouTube Premium Family cho phép bạn chia sẻ quyền lợi với tối đa 5 thành viên khác trong cùng một hộ gia đình. Việc tạo nhóm rất đơn giản: Bạn chỉ cần truy cập Google Families, tạo nhóm và mời các thành viên qua email.

Nếu chia đều chi phí, mỗi người chỉ cần đóng khoảng 25.000–30.000 VNĐ/tháng, tùy theo gói và phương thức thanh toán. Đây là cách tiết kiệm hợp pháp, được Google khuyến khích, đặc biệt phù hợp với nhóm bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp có nhu cầu sử dụng chung.

3. Sử dụng gói sinh viên nếu đủ điều kiện

Nếu bạn đang là sinh viên đại học, đừng bỏ qua gói YouTube Premium Student. Với mức giá chỉ 49.000 VNĐ/tháng, bạn vẫn được hưởng đầy đủ các tính năng như:

  • Xem video không quảng cáo
  • Phát nền khi dùng ứng dụng khác
  • Tải video để xem offline
  • Truy cập YouTube Music không giới hạn

Quá trình xác minh được thực hiện qua nền tảng SheerID, yêu cầu bạn cung cấp email sinh viên hợp lệ và thông tin trường học. Việc xác minh được thực hiện hàng năm để đảm bảo bạn vẫn đủ điều kiện.

Những mẹo hay để có được YouTube Premium giá rẻ- Ảnh 2.

Người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ thử miễn phí 1 tháng. (Nguồn: Youtube)

YouTube Premium là dịch vụ đáng giá cho những ai thường xuyên sử dụng nền tảng này để học tập, giải trí hoặc làm việc. Thay vì tìm cách lách luật hoặc mua tài khoản không rõ nguồn gốc, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí bằng những cách hợp pháp như đăng ký tại Việt Nam, chia sẻ gói gia đình hoặc sử dụng gói sinh viên.


Theo Anh Quang

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Google: 90% nhân sự công nghệ đã dùng AI trong công việc

Google: 90% nhân sự công nghệ đã dùng AI trong công việc Nổi bật

4 loại giấy tờ quan trọng đã có trên VNeID, người dân cần biết ngay để đảm bảo quyền lợi

4 loại giấy tờ quan trọng đã có trên VNeID, người dân cần biết ngay để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

Từ nay, 3 trường hợp tài khoản ngân hàng không thể chuyển khoản, giao dịch

Từ nay, 3 trường hợp tài khoản ngân hàng không thể chuyển khoản, giao dịch

10:31 , 27/09/2025
Amazon nhận án phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, 35 triệu khách hàng sắp được bồi thường

Amazon nhận án phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, 35 triệu khách hàng sắp được bồi thường

10:00 , 27/09/2025
Thuộc Top 5 nước ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn, Việt Nam đang ở 'thời điểm vàng' để phát triển AI

Thuộc Top 5 nước ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn, Việt Nam đang ở 'thời điểm vàng' để phát triển AI

21:07 , 26/09/2025
Bảo hiểm chuyến đi - giải pháp công nghệ nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm số cho người tham gia giao thông

Bảo hiểm chuyến đi - giải pháp công nghệ nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm số cho người tham gia giao thông

19:56 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên