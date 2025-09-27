Google: 90% nhân sự công nghệ đã dùng AI trong công việc

Báo cáo do bộ phận nghiên cứu DORA của Google thực hiện, dựa trên 5.000 phản hồi từ các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu, cho thấy 90% người tham gia khảo sát cho biết họ đang dùng AI trong công việc – tăng 14% so với năm ngoái.

Phần lớn nhân viên trong ngành công nghệ hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, theo một nghiên cứu mới của Google

Kết quả này xuất hiện trong bối cảnh sự bùng nổ của AI vừa mang lại kỳ vọng, vừa dấy lên lo ngại về tác động đối với việc làm và nền kinh tế. CEO Anthropic, ông Dario Amodei, từng gây chú ý hồi tháng 5 khi dự báo AI có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Sau đó, quan điểm đã được nhiều chuyên gia công nghệ khác tìm cách xoa dịu. Tuy nhiên, một số dữ liệu cho thấy thị trường việc làm cho các vị trí kỹ sư phần mềm mới vào nghề đang khó khăn hơn, cùng lúc ngành công nghệ chứng kiến làn sóng sa thải diện rộng.

Google cũng nằm trong số nhiều công ty muốn tận dụng xu thế phát triển phần mềm có hỗ trợ AI. Hãng hiện cung cấp nhiều công cụ, từ miễn phí đến 45 USD/tháng, hỗ trợ tạo mã và triển khai các tác nhân AI có khả năng xử lý những tác vụ lập trình.

Tuy nhiên, Google cũng phải cạnh tranh khốc liệt với Microsoft, OpenAI, Anthropic, cũng như các startup AI như Replit hay Anysphere – những cái tên đang được định giá cao nhờ nhu cầu ứng dụng AI gia tăng.

Ryan J. Salva, người phụ trách các công cụ lập trình như Gemini Code Assist, cho biết " đại đa số" các nhóm kỹ sư tại Google hiện đã dùng AI trong quy trình làm việc, từ soạn thảo tài liệu cho đến các trình soạn mã nội bộ.

"Nếu bạn là kỹ sư tại Google, chắc chắn bạn sẽ phải sử dụng AI trong công việc hằng ngày," ông chia sẻ với CNN trước khi báo cáo công bố.

Tuy nhiên, việc lập trình viên sử dụng AI không đồng nghĩa tất cả đều đánh giá cao giá trị của nó. 46% người tham gia khảo sát cho biết họ "tương đối" tin tưởng chất lượng mã do AI sinh ra; 23% chỉ tin "một chút" và 20% cho rằng có thể tin cậy "rất nhiều". Về tác động, 31% nói AI "cải thiện đôi chút" chất lượng mã, 30% cho rằng "không có thay đổi gì".

Theo Salva, nếu chấm theo thang từ 1 đến 5, với mức 1 là gợi ý văn bản cơ bản và mức 5 là AI có thể xử lý yêu cầu tổng quát, thì khả năng phát triển phần mềm bằng AI hiện ở khoảng 3 đến 4. Nghĩa là AI có thể hỗ trợ xử lý lỗi trên nhiều hệ thống, nhưng vẫn cần con người giám sát và đặt nhiều "lưới an toàn".

Trong khi đó, thời điểm AI bùng nổ lại đang khiến nhân sự mới vào nghề gặp thách thức. Theo số liệu từ New York Fed, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính hiện cao hơn cả những ngành như lịch sử nghệ thuật hay tiếng Anh. Trên Indeed, số lượng tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm giảm tới 71% từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2025.

Các sinh viên mới tốt nghiệp bị cạnh tranh công việc mạnh vì sự phát triển của công nghệ (Ảnh minh họa, nguồn CNN)

Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp chia sẻ với CNN đầu năm nay vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng nghề nghiệp dài hạn, nhưng cũng thừa nhận AI đang làm thay đổi bản chất công việc. Julio Rodriguez, một sinh viên mới ra trường, cho biết anh phải nộp hơn 150 hồ sơ mới tìm được việc.

Mặc dù vậy, Salva cho rằng AI chỉ thay thế được những phần việc lặp lại, nhàm chán, còn các khâu quan trọng trong phát triển phần mềm thì không thể tự động hóa. Ông cũng thừa nhận một phần xu hướng sử dụng AI đến từ "hiệu ứng trào lưu".

"Phát triển phần mềm cũng giống như một ngành thời trang… ai cũng chạy theo kiểu quần jeans mới", ông Salva nói. "Khi xung quanh bàn tán quá nhiều, mọi người đều háo hức muốn thử cái mới".