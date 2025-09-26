2 tiện ích trên Zalo mà người dùng không thể bỏ qua

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong Cẩm nang sử dụng tháng 9, Zalo mang đến hai tiện ích mà người dùng không thể bỏ qua đó là AI Trợ lý Công dân số hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính 24/7 và tính năng thiết lập Quyền riêng tư giúp người dùng chủ động tùy chỉnh trải nghiệm.

Tra cứu thủ tục hành chính 24/7 với AI Trợ lý Công dân số

Với mục tiêu mang đến một “trợ lý pháp luật” ngay trong tầm tay, Zalo đã ra mắt Trợ lý Công dân số. Tính năng này được phát triển dựa trên nguồn dữ liệu chính thống, cho phép người dùng nhanh chóng tra cứu các thủ tục hành chính – từ đăng ký khai sinh, làm hộ chiếu cho đến nhiều vấn đề pháp lý khác – chỉ trong vài giây.

Điểm nổi bật của công cụ là khả năng tiết kiệm thời gian và cung cấp thông tin chuẩn xác, hỗ trợ người dân tiếp cận dữ liệu hành chính mọi lúc, mọi nơi.

Các bước đơn giản để sử dụng công cụ hữu ích này:﻿

Bước 1: Từ giao diện chính, chọn mục Khám phá trên thanh Menu;

Bước 2: Nhấn vào Trợ lý Công dân số;

Bước 3: Nhập câu hỏi liên quan đến thủ tục hoặc chọn chủ đề gợi ý;

Bước 4: Nhận phản hồi tức thì, kèm thông tin gốc để tham khảo.

Chủ động kiểm soát quyền riêng tư trên Zalo

Song song với việc tăng cường tính năng hỗ trợ hành chính, Zalo cũng cho phép người dùng chủ động thiết lập quyền riêng tư để đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi sử dụng ứng dụng.

Người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập liên quan đến ngày sinh, trạng thái truy cập, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký, kết bạn và nhiều tiện ích khác.

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quyết định ai được xem, được liên hệ, và cách hiển thị thông tin của mình bằng cách: ﻿

Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân;

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư;

Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Việc kết hợp Trợ lý Công dân số cùng thiết lập Quyền riêng tư giúp người dùng Zalo vừa thuận tiện trong việc tra cứu thủ tục hành chính, vừa yên tâm khi nhắn tin, gọi điện và chia sẻ thông tin trên môi trường số.