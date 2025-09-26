Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 tiện ích trên Zalo mà người dùng không thể bỏ qua

26-09-2025 - 18:26 PM | Kinh tế số

Người dùng Zalo có thể dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi với AI Trợ lý công dân số, đồng thời dễ dàng tùy chỉnh ứng dụng theo ý muốn nhờ thiết lập Quyền riêng tư.

2 tiện ích trên Zalo mà người dùng không thể bỏ qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong Cẩm nang sử dụng tháng 9, Zalo mang đến hai tiện ích mà người dùng không thể bỏ qua đó là AI Trợ lý Công dân số hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính 24/7 và tính năng thiết lập Quyền riêng tư giúp người dùng chủ động tùy chỉnh trải nghiệm.

Tra cứu thủ tục hành chính 24/7 với AI Trợ lý Công dân số

Với mục tiêu mang đến một “trợ lý pháp luật” ngay trong tầm tay, Zalo đã ra mắt Trợ lý Công dân số. Tính năng này được phát triển dựa trên nguồn dữ liệu chính thống, cho phép người dùng nhanh chóng tra cứu các thủ tục hành chính – từ đăng ký khai sinh, làm hộ chiếu cho đến nhiều vấn đề pháp lý khác – chỉ trong vài giây.

Điểm nổi bật của công cụ là khả năng tiết kiệm thời gian và cung cấp thông tin chuẩn xác, hỗ trợ người dân tiếp cận dữ liệu hành chính mọi lúc, mọi nơi.

Các bước đơn giản để sử dụng công cụ hữu ích này:﻿

photo-1758881926259

 

Bước 1: Từ giao diện chính, chọn mục Khám phá trên thanh Menu;

Bước 2: Nhấn vào Trợ lý Công dân số;

Bước 3: Nhập câu hỏi liên quan đến thủ tục hoặc chọn chủ đề gợi ý;

Bước 4: Nhận phản hồi tức thì, kèm thông tin gốc để tham khảo.

Chủ động kiểm soát quyền riêng tư trên Zalo

Song song với việc tăng cường tính năng hỗ trợ hành chính, Zalo cũng cho phép người dùng chủ động thiết lập quyền riêng tư để đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi sử dụng ứng dụng.

Người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập liên quan đến ngày sinh, trạng thái truy cập, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký, kết bạn và nhiều tiện ích khác.

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quyết định ai được xem, được liên hệ, và cách hiển thị thông tin của mình bằng cách: ﻿

 

photo-1758881910595

 

Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân;

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư;

Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Việc kết hợp Trợ lý Công dân số cùng thiết lập Quyền riêng tư giúp người dùng Zalo vừa thuận tiện trong việc tra cứu thủ tục hành chính, vừa yên tâm khi nhắn tin, gọi điện và chia sẻ thông tin trên môi trường số.

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Donald Trump chốt quyết định, TikTok chỉ được bán với “giá bèo” tại Mỹ?

Tổng thống Donald Trump chốt quyết định, TikTok chỉ được bán với “giá bèo” tại Mỹ? Nổi bật

Không cần nhấp chuột vào đường liên kết hay tệp đính kèm lạ, thiết bị của người dùng vẫn có thể bị xâm nhập bằng cách này

Không cần nhấp chuột vào đường liên kết hay tệp đính kèm lạ, thiết bị của người dùng vẫn có thể bị xâm nhập bằng cách này Nổi bật

Mark Zuckerberg: Thà chi nhầm vài trăm tỷ USD còn hơn bỏ lỡ 'thời khắc AI'

Mark Zuckerberg: Thà chi nhầm vài trăm tỷ USD còn hơn bỏ lỡ 'thời khắc AI'

16:59 , 26/09/2025
Camera tích hợp AI phát hiện được bao nhiêu hành vi vi phạm giao thông?

Camera tích hợp AI phát hiện được bao nhiêu hành vi vi phạm giao thông?

15:49 , 26/09/2025
Suýt mất sạch tiền vì nhận tin nhắn “trúng thưởng iPhone”, khách hàng thoát bẫy nhờ gọi tổng đài

Suýt mất sạch tiền vì nhận tin nhắn “trúng thưởng iPhone”, khách hàng thoát bẫy nhờ gọi tổng đài

15:38 , 26/09/2025
Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 sắp bắt đầu: Đây là những hoạt động nổi bật của ngày đầu

Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 sắp bắt đầu: Đây là những hoạt động nổi bật của ngày đầu

14:14 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên