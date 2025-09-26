4 loại giấy tờ quan trọng đã có trên VNeID, người dân cần biết ngay để đảm bảo quyền lợi

Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ phức tạp, giờ đây chỉ với chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID, người dân đã có thể giải quyết vô số thủ tục quan trọng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy cập nhật ngay những loại giấy tờ đã được tích hợp để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.

1. Căn cước công dân điện tử

Đây là tính năng nền tảng và quan trọng nhất. Với tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, ứng dụng sẽ hiển thị Căn cước công dân (CCCD) điện tử, có giá trị pháp lý tương đương với thẻ CCCD gắn chip vật lý. Người dân có thể sử dụng CCCD điện tử này trong hầu hết các giao dịch hành chính và khi cần xác thực thông tin cá nhân mà không cần mang theo thẻ cứng.

2. Giấy phép lái xe và Đăng ký xe

Theo Thông tư 28 của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2024, người dân có thể tự tin xuất trình các loại giấy tờ sau trực tiếp trên ứng dụng VNeID khi Cảnh sát giao thông kiểm tra, thay thế hoàn toàn cho bản giấy:

Giấy phép lái xe (bằng lái xe). Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) hoặc bản sao chứng thực kèm giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Bằng/chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng.

Lưu ý quan trọng: Khi cần tạm giữ giấy tờ, Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện quy trình trực tuyến và cập nhật trạng thái lên hệ thống. Do đó, người đã bị tước giấy phép lái xe sẽ không thể sử dụng bản cứng để tiếp tục tham gia giao thông vì hệ thống đã ghi nhận vi phạm.

3. Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

Theo Công văn 168/BHXH-QLT, kể từ ngày 1/6, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã ngừng cấp mới thẻ BHYT bằng giấy. Khi người dân có nhu cầu cấp lại hoặc đổi thẻ, sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID hoặc tích hợp thẻ BHYT vào VNeID mức 2 để đi khám, chữa bệnh.

Việc này giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ và đảm bảo người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện nhất chỉ với chiếc điện thoại.

4. Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP, sổ hộ khẩu giấy đã chính thức không còn giá trị. Thay vào đó, khi giải quyết các thủ tục hành chính, cơ quan chức năng sẽ khai thác trực tiếp thông tin cư trú của công dân trên môi trường điện tử thông qua:

Hệ thống dịch vụ công kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tài khoản định danh điện tử VNeID của công dân. Quét mã QRCode hoặc chip trên thẻ CCCD gắn chip.

Điều này đồng nghĩa người dân không cần phải xin giấy xác nhận cư trú bản giấy như trước đây, giúp tiết kiệm thời gian và công sức một cách đáng kể.