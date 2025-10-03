Tâm điểm của tâm điểm, Lumière Midtown “ôm trọn” lợi thế đắt giá

Dự án được Masterise Homes phát triển, mang đến một định nghĩa mới về cuộc sống cân bằng giữa nhịp điệu sôi động của đô thị và không gian sống thư thái cùng thiên nhiên.

Lợi thế kết nối vượt trội

Tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, việc chọn nơi an cư có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng kết nối đến mọi nơi luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Với lợi thế tại trung tâm TP.HCM, Lumière Midtown đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống và di chuyển với vị trí chiến lược ngay mặt tiền đường Liên Phường – trục đường "xương sống" của khu đông thành phố, tiếp giáp với các đại lộ huyết mạch như Đỗ Xuân Hợp, Võ Nguyên Giáp và cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Tọa lạc tại tâm điểm The Global City, Lumière Midtown sở hữu mọi lợi thế kết nối nơi đô thị và liên kết vùng

Khi hạ tầng khu Đông ngày càng hoàn thiện với hàng loạt công trình trọng điểm đang dần "về đích", thời gian di chuyển từ các khu vực khác của thành phố đến The Global City nói chung và Lumière Midtown nói riêng sẽ được rút ngắn đáng kể. Điển hình như trục đường Liên Phường kết nối đại lộ Võ Nguyên Giáp dự kiến thông xe trong năm 2025, cư dân tương lai sẽ chỉ mất khoảng 5 - 10 phút để di chuyển từ phường Bến Thành (Quận 1 cũ) hay phường An Khánh (Quận 2 cũ) đến dự án.

Anh Hoàng Hiếu (phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ khi đến trải nghiệm The Global City: "Khi tìm nhà, tôi muốn tập trung vào những dự án có vị trí đẹp, gần sát các tiện ích và khu dân cư để không phải mất quá nhiều thời gian di chuyển, từ đó có thêm thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Tại trung tâm Sài Gòn hiện nay hiếm có dự án nào có vị trí đẹp và tiện như Lumière Midtown."

Lợi thế an cư lý tưởng với 03 lớp tiện ích đặc quyền

Bên cạnh vị trí đắt giá, người mua nhà hiện nay quan tâm đặc biệt đến hệ sinh thái tiện ích và cộng đồng cư dân lân cận. Hệ sinh thái này phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống – làm việc – giải trí cho cả gia đình. Lợi thế vượt trội của Lumière Midtown chính là ba lớp tiện ích đặc quyền, từ tiện ích nội khu đến hệ tiện ích đô thị chuẩn quốc tế của The Global City, biến nơi đây trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cư dân hiện đại.

Sống tại Lumière Midtown là sống trọn vẹn cùng 03 lớp tiện ích đặc quyền giữa khu đô thị

Đầu tiên là hệ tiện ích nội khu với 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời được thiết kế theo hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống, giúp tái tạo năng lượng thân – tâm – trí toàn diện cho cư dân. Kế đến là các tiện ích ngay thềm nhà, với khối đế thương mại và không gian giao lưu kết nối, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc giữa lòng đô thị nhộn nhịp cho cộng đồng tinh anh.

Cuối cùng hệ tiện ích đô thị đẳng cấp quốc tế của The Global City, chỉ trong vòng 15 phút đi bộ hoặc chỉ vài bước chân, cư dân sẽ dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích như trung tâm thương mại lớn bậc nhất TP.HCM quy mô 123.000m², trường học quốc tế, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, công viên Vịnh Tình Yêu & Cầu Ánh Trăng, khu nhà phố thương mại SOHO… Những tiện ích này đã hình thành mang đến giá trị thực, sống động cho cộng đồng cư dân.

Lumière Midtown là khu căn hộ hiếm có khi vừa sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm TPHCM, vừa là dự án đối diện Trung tâm thương mại 123.000 m2 tại The Global City

Đến The Global City tìm hiểu dự án, chị Như Ngọc (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Gia đình chị đang tìm một căn hộ ở khu đô thị, đầy đủ tiện nghi. Sau khi tìm hiểu thì chị cảm thấy rất ưng ý với Lumière Midtown. Mọi tiện ích đều ở kế bên, đi bộ vài phút là tới, đặc biệt còn có trường học quốc tế ngay sát bên nhà, sau này con chị đi học cũng chỉ cần đi bộ vài phút, chị cũng cảm thấy an tâm hơn."

Lợi thế đầu tư với tiềm năng tăng trưởng bền vững

Một trong những yếu tố được người mua nhà quan tâm hàng đầu và ra quyết định chính là yếu tố pháp lý và năng lực, uy tín của chủ đầu tư. Lumière Midtown mang đến sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng và nhà đầu tư với nền tảng pháp lý vững chắc và năng lực vượt trội, bảo chứng từ Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.

Lumière Midtown mang đến sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng và nhà đầu tư với nền tảng pháp lý vững chắc và năng lực vượt trội, bảo chứng từ Masterise Homes

Với Masterise Homes, chất lượng và uy tín luôn được đặt lên hàng đầu, không chỉ đảm bảo chất lượng không gian sống đạt chuẩn quốc tế, Masterise Homes hiện thực hóa cam kết mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu khách hàng và nhà đầu tư, bàn giao sản phẩm đúng tiến độ và trao sổ hồng đúng cam kết. Điển hình tại khu đô thị The Global City là SOHO – khu nhà phố đa công năng đã hiện hữu và bàn giao hàng loạt sổ hồng cho cư dân, đây chính là bảo chứng vững chắc nhất cho các phân khu tiếp theo như Lumière Midtown, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng và giá trị gia tăng bền vững cho chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, tiềm năng tăng trưởng vượt trội của Lumière Midtown còn có thể dự đoán trước dựa vào tiến độ phát triển hạ tầng khu vực. Lumière Midtown đang nằm trong tâm điểm của làn sóng này với các dự án trọng điểm xung quanh như nút giao An Phú, đường Liên Phường (dự kiến hoàn thành năm 2025) và sân bay Long Thành (dự kiến hoạt động năm 2026)… và được giới đầu tư quan tâm ngay từ khi ra mắt.

Theo Báo cáo triển vọng 2025 của Công ty tư vấn bất động sản Avison Young, nhiều nhà đầu tư bất động sản cũng như các gia đình đang chuyển hướng từ khu vực trung tâm truyền thống sang các khu đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, giải trí và giáo dục, nhằm đón đầu làn sóng phát triển và tối ưu hóa cơ hội sinh lời trong tương lai. Với lợi thế quy hoạch bài bản và tiện ích "tất cả trong một", Lumière Midtown tại The Global City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Tìm hiểu thêm tại: https://masterisehomes.com/the-global-city/lumiere-midtown/