Tâm điểm giao dịch chứng khoán đang hướng vào nhóm nào?

Tuần qua, VN-Index mở đầu bằng cú “gap” tăng, tạo tâm lý hứng khởi trước khi thị trường bước vào những phiên giằng co kéo dài trong vùng 1.645 - 1.660 điểm. Sắc thái thận trọng bao trùm phần các phiên trong tiền, khi dòng tiền không đủ mạnh để tạo bứt phá. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì dưới mức bình quân 20 tuần tới hơn 40%, cho thấy nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát sau nhịp hồi từ đáy 1.580 điểm.

Điểm nhấn lớn nhất rơi vào phiên cuối tuần. Sau buổi sáng ảm đạm, VN-Index bị kéo lùi về sát MA10 tại 1.635 điểm, nhưng lực cầu bất ngờ xuất hiện mạnh mẽ trong phiên chiều. Đà mua lan rộng, đặc biệt ở nhóm Vingroup, một số mã ngân hàng và cổ phiếu hàng không - giúp chỉ số “lội ngược dòng”, đóng cửa gần mức cao nhất ngày và bảo toàn mốc hỗ trợ 1.640 điểm. Cây nến “rút chân” cho thấy phe mua chưa hề buông tay.

Tính chung cả tuần 17-21/11, VN-Index tăng 19,47 điểm, tương đương 1,19%. Cổ phiếu nhóm bất động sản, thủy sản và hàng không dẫn đầu chiều tăng; công nghệ viễn thông, chứng khoán và thực phẩm tiêu dùng chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.900 tỷ đồng. VIX 879 tỷ đồng, MBB 641 tỷ đồng, VCI 512 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

VN-Index có tuần hồi phục hơn 19 điểm.

Chuyên gia từ Chứng khoán Kiến thiết (CSI) nhận định, VN-Index tuần qua vẫn thành điểm sáng trong bối cảnh diễn biến liên thị trường như Nikkei 225 (-2.40%), Hang Seng (-2.38%) và KOSPI (-3.79%) có phần tiêu cực sau những kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới đây liên tục sụt giảm.

Mặc dù điểm số phục hồi, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn đáng kể (-42.7%) so với mức bình quân 20 tuần, theo đó, chuyên gia của CSI cho rằng, chưa thấy ý định đảo chiều mạnh mẽ của thị trường chung. Tuy nhiên, đây là cơ hội để nhà đầu tư có thể canh nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để mở mua thăm dò và tăng dần tỷ trọng khi có sự xác nhận của thanh khoản để danh mục có vị thế tốt tại vùng giá chiết khấu.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index đã phát đi tín hiệu tích cực với đà hồi phục ấn tượng hơn 19 điểm, qua đó cải thiện đáng kể tâm lý thị trường. Điểm nhấn quan trọng nằm ở sự phân hóa khi dòng tiền không lan tỏa diện rộng mà tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã có câu chuyện tăng trưởng riêng biệt.

Dựa trên diễn biến này, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ đối với các mã đang giữ vững xu hướng tăng để tối ưu hóa lợi nhuận. Song song đó, đối với các vị thế giải ngân mới hoặc lướt sóng, nhà đầu tư có thể linh hoạt tìm kiếm cơ hội ngắn hạn nương theo dòng tiền đầu cơ. Tâm điểm giao dịch hiện đang hướng về các nhóm ngành thu hút thanh khoản tốt trong những phiên gần đây như bất động sản, hóa chất và xây dựng.

Về việc thanh khoản thị trường dưới mức bình quân 20 phiên, ông Lê Trần Khang - chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) - cho rằng, sự thận trọng vẫn chi phối. Điều này hàm ý phản ứng bật tăng chưa thuyết phục và chỉ số khả năng trở lại trạng thái giằng co, kiểm định thêm vùng 1.630 - 1.660 điểm. Ở chiều thận trọng, nếu xuất hiện dấu hiệu thoái lui thấp hơn ngưỡng 1/625 điểm sẽ khiến xu hướng phục hồi bị vi phạm.

Với khẩu vị rủi ro trung bình, nhà đầu tư nên tiếp tục nghiêng về đứng ngoài quan sát thị trường khi việc kiểm định vùng cản chưa thật sự thuyết phục. Trường hợp thanh khoản cải thiện, xuất hiện sự đồng thuận bứt phá sẽ củng cố hơn cho điểm tham gia.

Với khẩu vị rủi ro cao (phù hợp lướt sóng), nhà đầu tư cũng cần thận trọng hơn để tránh các bẫy tăng giá; vẫn tuân thủ kỷ luật bán ra nếu vị thế bị vi phạm cắt lỗ. Một số nhóm ngành đang điều chỉnh kiểm định hỗ trợ đáng chú ý như: dầu khí, xuất khẩu, tiện ích, bất động sản.