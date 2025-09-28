Tạm "đóng cửa" 4 sân bay do bão số 10 Bualoi

Đó là thông tin quan trọng tại chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam đến các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không nhằm chủ động ứng phó cơn bão số 10 Bualoi.

Nhiều sân bay chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi.

Các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 gồm: Sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới. Riêng sân bay Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.

Các sân bay: Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Chu Lai chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với các sân bay trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng sân bay, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại sân bay, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các sân bay đang triển khai thi công xây dựng công trình (sân bay Cát Bi, Vinh, Đồng Hới), chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục HKVN yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các Hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Ngoài ra, cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay.

Cục Hàng không chỉ đạo phát thông báo tin tức hàng không về việc ngừng tiếp thu máy bay tại các sân bay như sau:

Sân bay Đồng Hới ngừng tiếp thu máy bay từ 13 giờ - 22 giờ ngày 28-9;

Sân bay Thọ Xuân ngừng tiếp thu máy bay từ 22 giờ ngày 28-9 đến 7 giờ ngày 29-9;

Sân bay Phú Bài ngừng tiếp thu máy bay từ 8 giờ - 14 giờ ngày 28-9;

Sân bay Đà Nẵng ngừng tiếp thu máy bay từ 6 giờ 11 giờ ngày 28-9.