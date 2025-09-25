Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Cà Mau tạm đóng cửa 1 năm

25-09-2025 - 15:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau do ACV làm chủ đầu tư với nguồn vốn khoảng 2.400 tỉ đồng.

Ngày 25-9, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng Hàng không Cà Mau - cho biết Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa từ ngày 30-10-2025 đến ngày 31-10-2026 để triển khai các hạng mục của dự án mở rộng và nâng cấp cảng hàng không.

Sân bay Cà Mau tạm đóng cửa 1 năm- Ảnh 1.

Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa trong 1 năm để thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp cảng hàng không

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với nguồn vốn khoảng 2.400 tỉ đồng.

ACV cho hay sẽ chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa Cảng Hàng không Cà Mau hoạt động trở lại. Qua đó, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được thực hiện trên địa bàn phường Tân Thành với diện tích 105,85 ha; ảnh hưởng đến 601 cá nhân, hộ gia đình và 3 tổ chức.

Sân bay Cà Mau được xây dựng trước đó với quy mô cấp 3C; đường cất hạ cánh dài 1.500 m, rộng 30 m, đáp ứng khai thác loại tàu bay thương mại loại nhỏ, như: ATR72, Embraer E190… Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10-2024, phục vụ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị để đón 'siêu máy bay'

Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có thể bạn chưa biết: Sức mạnh đồng tiền của một quốc gia có thể được tiết lộ chỉ nhờ... một chiếc hamburger?

Có thể bạn chưa biết: Sức mạnh đồng tiền của một quốc gia có thể được tiết lộ chỉ nhờ... một chiếc hamburger? Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM Nổi bật

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?

15:30 , 25/09/2025
Hơn 17.000 phụ nữ TPHCM được nhận hỗ trợ vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Hơn 17.000 phụ nữ TPHCM được nhận hỗ trợ vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

15:27 , 25/09/2025
Đại bàng Nhật Bản tạo 76.000 việc làm tại Việt Nam, muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phổ cập ô tô tại nước ta

Đại bàng Nhật Bản tạo 76.000 việc làm tại Việt Nam, muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phổ cập ô tô tại nước ta

15:10 , 25/09/2025
Chủ tịch UBND TP HCM: Giải phóng mặt bằng ì ạch, người đứng đầu xã, phường chịu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP HCM: Giải phóng mặt bằng ì ạch, người đứng đầu xã, phường chịu trách nhiệm

14:51 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên