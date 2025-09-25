Đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị để đón 'siêu máy bay'

Theo Bộ Tài chính , Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 và đến nay đã ba lần điều chỉnh. Trong đó, Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị được xác định ở cấp 4C, còn CHK Măng Đen (Quảng Ngãi) và Vân Phong (Khánh Hòa) nằm trong danh mục cảng tiềm năng.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc bổ sung CHK Măng Đen và Vân Phong vào Quy hoạch tổng thể; cùng kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nâng cấp CHK Quảng Trị từ 4C lên 4E, cũng như ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan đến phương án nâng cấp sân bay này để đón máy bay A350, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục điều chỉnh quy hoạch là cần thiết.

Mô phỏng sân bay Quảng Trị. Ảnh: AI.

Ngày 28/8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.2/2025 nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều chỉnh các quy hoạch cấp quốc gia , vùng, tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng căn cứ nghị quyết này để rà soát, nghiên cứu toàn diện và xác định các trường hợp cần điều chỉnh.

Trong văn bản góp ý, Bộ Tài chính cũng kiến nghị bổ sung thành phần hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, gồm: Tờ trình thẩm định; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cùng các tài liệu liên quan (nếu có). Nội dung, cấu trúc hồ sơ cần tuân thủ Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019 của Chính phủ.

Đặc biệt, cơ quan này đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Trị để làm rõ sự cần thiết của việc nâng cấp sân bay Quảng Trị; đồng thời phân tích tính đồng bộ, khả năng kết nối, hiệu quả khai thác giữa các phương thức vận tải. Việc này cần gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và định hướng sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

"Việc bổ sung các cảng hàng không nói trên không chỉ liên quan đến hạ tầng địa phương mà còn tác động trực tiếp đến hệ thống vận tải liên ngành như đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và logistics. Do đó, cần có phân tích toàn diện về tác động liên ngành để tránh chồng chéo, lãng phí", văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Hiện nay, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đều đang được chuẩn bị điều chỉnh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phù hợp phân vùng kinh tế - xã hội mới và mô hình chính quyền hai cấp. Bộ Tài chính lưu ý Bộ Xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để đảm bảo sự đồng bộ, khớp nối trong phát triển hệ thống cảng hàng không.

Ngoài ra, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 cũng đang được điều chỉnh và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất cho các dự án cảng hàng không.

Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh đồng bộ các quy hoạch giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hệ thống logistics . Điều này nhằm bảo đảm 5 phương thức vận tải được kết nối, phát huy tối đa hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông và tăng trưởng kinh tế bền vững.