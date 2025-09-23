Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội gần 33.000 tỷ đồng

UBND TP. Hà Nội vừa có t ờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo đó, dự án được triển khai tại các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội); phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh). Dự án do Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời đề xuất.

Quy mô dự án gồm: Đoạn tuyến làm mới có chiều dài khoảng 7km, mặt cắt ngang B=120m. Điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh tại vị trí tiếp giáp với địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; điểm cuối tại vị trí nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Đoạn tuyến đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 có chiều dài khoảng 6,55km, đầu tư mở rộng đảm bảo B=120m; Điểm đầu tiếp nối Đoạn 1; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường nối cầu Tứ Liên (tại khu vực nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên, Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên).

Nhánh kết nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với đường dẫn cầu Tứ Liên: Xây dựng 2 nhánh kết nối phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên về Gia Bình. Quy mô mỗi nhánh rẽ dự kiến 3 làn xe với bề rộng B=14m; chiều dài nhánh kết nối khoảng 2,5km.

Sơ bộ tổng mức đầu tư: 32.970,23 tỷ đồng, được triển khai giai đoạn 2025- 2026.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Phương thức thanh toán sơ bộ gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha thuộc xã Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội).

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án triển khai nhằm xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển; Kết hợp với sân bay Gia Bình, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 29/9.