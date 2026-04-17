Tạm dừng mọi giao dịch liên quan Tập đoàn Khang Thông và công ty con

Theo Hải Đường | 17-04-2026 - 13:46 PM | Doanh nghiệp

Việc tạm dừng mọi giao dịch liên quan Tập đoàn Khang Thông và công ty con dựa trên đề nghị của cơ quan điều tra của Bộ Công an.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản về việc tạm dừng các giao dịch liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông) ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh dựa trên đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng, chứng thực và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng ngay các thủ tục như: Hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp hoặc làm biến động đối với tài sản của 2 doanh nghiệp nêu trên.

Đối tượng áp dụng bao gồm các loại tài sản như: cổ phần, cổ phiếu, bất động sản và các tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thuộc sở hữu của các pháp nhân và cá nhân nêu trên.

Bên cạnh việc tạm dừng các giao dịch dân sự, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ tạm dừng giải quyết các thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp đối với 2 doanh nghiệp nêu trên.

Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn sẽ kéo dài đến khi có văn bản thay đổi biện pháp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Ngoài ra, việc rà soát và thực hiện này cũng nhằm đẩy nhanh công tác thi hành án dân sự liên quan đến các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và trung ương đối với các vụ việc tồn đọng trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An là chủ đầu tư dự án quy mô lớn, từng gây chú ý tại khu vực phía Nam.

Con đường từ những siêu dự án đến nợ nần chồng chất của bà chủ tập đoàn Khang Thông

Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao? Nổi bật

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT NovaGroup

Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT NovaGroup Nổi bật

EVN Việt Nam cảnh báo: 6 thiết bị tưởng đã tắt nhưng vẫn “ăn điện ngầm”, nhà nào cũng dính ít nhất 3 món

EVN Việt Nam cảnh báo: 6 thiết bị tưởng đã tắt nhưng vẫn “ăn điện ngầm”, nhà nào cũng dính ít nhất 3 món

13:39 , 17/04/2026
Đất Xanh tái cấu trúc để trở thành tập đoàn đầu tư – quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Đất Xanh tái cấu trúc để trở thành tập đoàn đầu tư – quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

13:30 , 17/04/2026
Sân pickleball 6.000m² ở Hà Nội bị tháo dỡ: Chủ cơ sở từng bị phạt 140 triệu đồng

Sân pickleball 6.000m² ở Hà Nội bị tháo dỡ: Chủ cơ sở từng bị phạt 140 triệu đồng

11:53 , 17/04/2026
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 2, dự kiến vận hành vào quý 4/2027

Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 2, dự kiến vận hành vào quý 4/2027

11:36 , 17/04/2026

